God of War Ragnarok : l'exclu PS4/PS5 a un nouveau trailer et une date de sortie

God of War : Ragnarök est bien parti pour devenir le jeu le plus attendu de l'année. L'exclusivité Playstation a fait beaucoup d'heureux aujourd'hui en dévoilant un nouveau trailer, et surtout, une date de sortie.

[Mis à jour le 6 juillet 2022 à 18h34] Dans la longue liste des exclusivités Playstation populaires, on retrouve bien évidemment la série des God of War. Les aventures déicides de Kratos ont connu un succès monstrueux avec la sortie du God of War de 2018, nous présentant notre spartiate vieilli, assagi et surtout, père de famille. La création des studios de Sony Santa Monica a été l'un des chefs d'œuvre de ces dernières années, et a posé les bases d'un univers dont les fans attendent l'expansion avec impatience depuis un peu plus de trois ans. La bonne nouvelle de ce début d'été, c'est que le second volet de ces nouvelles péripéties, God of War : Ragnarök, a enfin une date de sortie, présentée aux côtés de ses différentes éditions collector dans un trailer musclé. On vous résume tout.

La date de sortie de God of War Ragnarök est enfin connue ! Le jeu est prévu sur PS4 et PS5 pour le 11 novembre 2022 et est d'ores et déjà disponible en précommande. Vous aurez donc l'opportunité de découvrir la suite des aventures de Kratos et de son fils tentant de déjouer l'Apocalypse sur old-gen comme sur next-gen, bien que les premières images de gameplay parues lors du Playstation Showcase de puissent inquiéter quant aux capacités techniques de la Playstation 4 de faire tourner le jeu dans de bonnes conditions. Sur PS5 en revanche pas de souci, le jeu profitera des avancées techniques de la console pour un affichage en 4K et à 60 fps.

Le Playstation Showcase de septembre dernier a délivré de nombreuses surprises, mais c'est bien God of War Ragnarök qui a marqué les esprits. Santa Monica Studios nous a présenté un trailer de trois minutes de son petit protégé, l'exclu PS5 capable de faire chavirer les cœurs même des fans Xbox les plus extrêmes. Kratos revient, et revient fort. Les aventures de notre spartiate favori et de son fils Atreus reprennent là où elles se sont arrêtées, à la fin du dernier God of War, et ne risquent toujours pas d'être assimilées à une promenade de santé. On peut aussi noter des séquences de gameplay musclées et des graphismes à couper le souffle. Rien de mieux pour exploiter la pleine puissance de la Playstation 5 qu'une exclusivité d'un tel niveau.

Pour ce qui est de l'histoire de God of War : Ragnarök, Sony a pour l'instant été assez mutique quant à la direction de son scénario. On sait que l'épisode reprendra directement là où le God of War de 2018 nous avait laissé, c'est à dire après la défaite de l'antagoniste principal de Kratos, Baldur. Sauf que Baldur possède une famille assez compliquée et assez puissante. Fils d'Odin et de Freya, le dieu brutal peut aussi se vanter d'être le demi-frère de Thor. Enfin, difficile de se vanter après avoir reçu un massage kiné un peu brutal de la part de Kratos. Or, dans God of War, on est bien loin du charmant Thor de Chris Hemsworth, le dieu étant plus proche d'une brute sanguinaire que d'un playboy australien.

C'est d'ailleurs dans une fin cachée du précédent God of War que l'on a pu apercevoir pour la première fois le dieu d'Asgard. Menaçant directement Kratos devant sa hutte. Quelques éclairs, un marteau, et une menace créée de trois fois rien qui a le don de nous hérisser les poils du dos. Et le plus dur c'est que Thor n'est pas seul dans sa quête meurtrière de Kratos, il est accompagné de sa belle-mère Freya qui pleure la perte de son fils Baldur, voire même d'Odin en personne que l'on pourrait bien croiser dans ce nouvel épisode. En bref, c'est tout Asgard au complet qui débarque pour s'occuper de notre spartiate favori. Par ailleurs, Ragnarök sera aussi le moment de recroiser Tyr et Mimir, les deux alliés de notre duo père-fil préféré.

Pour ce qui est des mondes ou se tiendra la suite de la quête de Kratos et d'Atreus, il s'agira une nouvelle fois des Neufs Royaumes composés d'Ásgard, demeure des dieux, Vanaheim demeure des Vanes, Alfheim royaume des elfes clairs, Midgard royaume des hommes, Jotunheim le foyer des géants, Svartalfheim royaume des elfes sombres et des nains, Nilfheim demeure des Brumes, Muspelheim royaume du feu et Helheim, l'empire des morts et plutôt littéralement l'enfer. Pour l'instant, on ne sait que peut de choses du chemin qu'emprunteront nos héros dans ce deuxième volet de leurs aventures, mais on a hâte de le découvrir.

Si les annonce de Sony quant à la date de sortie de God of War : Ragnarök ne mentionnent pas le PC comme support de jeu, rien n'est gravé dans la roche pour ce qui est du futur de cette exclusivité Playstation. En effet, bien que le jeu soit réservé aux consoles Playstation 4 et Playstation 5, il pourrait bien arriver sur PC d'ici quelques mois voire quelques années. La politique de Sony quant à ses exclusivités est en train de changer, et le mastodonte du jeu vidéo compte bien transporter les exclusivités qui ont fait le succès et l'identité de ses consoles sur clavier et souris. C'est le cas notamment des précédents Horizon : Zero Dawn et God of War qui sont apparus sur Steam un peu plus de deux ans après leurs sorties sur Playstation 4. Le marché PC est en effet trop immense pour être ignoré par les fabricants de consoles.

Avec un tel engouement autour de la sortie de God of War : Ragnarök, Sony se devait de voir les choses en grand pour l'édition de son jeu vidéo. C'est pourquoi God of War : Ragnarök sortira en quatre éditions différentes, disponibles en précommande à partir du 15 juillet. On y retrouvera l'édition "Launch", comprenant le jeu digital et des skins de Kratos et d'Atreus, l'édition "Digital Deluxe" avec des skins supplémentaires de nos deux héros et de leurs armes, ainsi que la bande son du jeu et un artbook digital, l'édition "Collector" qui comprendra également une réplique de Mjölnir, le marteau de Thor, ainsi que des figurines en bois, un Steelbook, un coffret d'autel du savoir et des dés de nain, et enfin l'édition "Jötnar" qui en plus de ces éléments inclut une carte, des pins et un vinyle exclusif. Plus de détails sur le prix de ces éditions dès le 15 juillet prochain.