God of War Ragnarok : les annonces de date de sortie repoussées, mais pas le jeu

GOD OF WAR RAGNAROK. Devenue l'une des exclusivités Playstation les plus révérées et attendues du moment, God of War : Ragnarök devait nous annoncer sa date de sortie ce jeudi, une annonce qui a été finalement repoussée. On vous explique tout.

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 18h03] Annoncé en 2018 et prévu à l'origine pour 2021, God of War : Ragnarök reste bien mutique quant à sa date de sortie. Et en cette fin de mois de juin, le web est en émoi au vu des nombreuses rumeurs qui entourent cette prochaine sortie de Sony Santa Monica. Les plus grands insiders du monde du jeu vidéo, à savoir Jason Schreier de Bloomberg, Tom Henderson, et le désormais populaire et loufoque The Snitch avaient tous tablés sur une annonce prochaine de la date de sortie et de l'édition collector de la suite des aventures de Kratos. Seulement, les plans de Sony semblent avoir changé, et les annonces et trailers prévus pour le 30 juin auraient été repoussées à une date ultérieure. Des suppositions appuyées par l'intervention du directeur artistique de Santa Monica Studios Cory Balrog sur Twitter, enjoignant les fans à "être patients". Quand certains parlent d'un délai qui se traduirait aussi par une sortie en 2023 (au lieu de fin 2022 ndlr), d'autres affirment que ce n'est que partie remise, et que les annonces de Sony sont imminentes.

dear all,



if it were up to me I would share all the information when I know about it. but it is not up to me.



so please, be patient.



I promise things will be shared at the earliest possible moment they can be.



we make games for you. we get to make games because of you. pic.twitter.com/aw7dje5XxF — cory barlog (@corybarlog) June 29, 2022

Vous pouvez aussi consulter l'article original de Tom Henderson pour Exputer juste ici (anglais). En attendant d'en savoir plus, voici toutes les informations disponibles sur God of War : Ragnarök.

Le Playstation Showcase a délivré de nombreuses surprises, mais c'est bien God of War Ragnarök qui a marqué les esprits. Santa Monica Studios nous a présenté un trailer de trois minutes de son petit protégé, l'exclu PS5 capable de faire chavirer les cœurs des joueurs Xbox les plus extrêmes. Kratos revient, et revient fort. Les aventures de notre spartiate favori et de son fils Atreus reprennent là où elles se sont arrêtées, à la fin du dernier God of War, et ne risquent toujours pas d'être une promenade de santé. On peut aussi noter des séquences de gameplay musclées et des graphismes à couper le souffle. Rien de mieux pour exploiter la pleine puissance de la Playstation 5 qu'une exclusivité d'un tel niveau.

Pour tenter de deviner un peu le contenu de l'histoire de God of War Ragnarök, il faut se pencher un peu sur son titre. Le Ragnarök est un évènement majeur de la mythologie nordique, il s'agit tout simplement la fin du monde, d'un hiver sans fin et d'une grande bataille où les dieux majeurs du Panthéon nordique périraient, suivi de l'engloutissement de la Terre par les flots et les flammes. Un thème léger en somme, qui serait tout à fait adapté aux tendances foncièrement déicides de notre Kratos bien-aimé, qui se devra d'empêcher le Ragnarök dans ce nouveau volet.

Dans le précédent épisode, il avait vaincu Baldur, le demi-frère de Thor et fils d'Odin et de Freya, et si l'on en croit ce nouveau trailer, Thor n'a pas franchement apprécié et pourrait s'en prendre à Kratos et à son fils Atreus. D'ailleurs, bien qu'il n'apparaisse pas totalement dans le trailer, Raf Grassetti, directeur artistique chez Santa Monica Studio, a décidé de nous le présenter en détail à travers un tweet que vous pouvez apercevoir ci-dessous. Bien loin de notre superhéros Marvel souriant, Thor est une brute sanguinaire, n'hésitant pas à massacrer Jötnam (les ennemis d'Asgard) sans remords. Autre antagoniste qui arrive en force dans ce nouveau volet, Freya qui revient pour venger la mort de son fils. C'est d'ailleurs elle qui est en train de se battre avec Kratos sur le chariot dans le trailer.

On a aussi pu apercevoir Mimir et Tyr, les deux personnages reviennent pour aider Kratos et Atreus à empêcher... La fin du monde, rien que ça. On sait déjà que Sony Interactive Entertainment est capable de nous fournir des histoires à la fois touchantes, violentes et imprévisibles. Si vous souhaitez patienter avant God of War Ragnarok, n'oubliez pas que God of War a rejoint le Playstation Now, et que vous pouvez rattraper votre retard ou revivre cette histoire épique. Croyez-nous ça vaut le coup.

Pour l'instant, impossible de déterminer même une fenêtre de sortie pour God of War Ragnarok. Sony a confirmé les rumeurs en annonçant la vague date de 2022. Une fourchette très large, mais que l'on peut tenter d'expliquer. Horizon Forbidden West sort en février 2022, la grosse exclusivité PS5 va sans aucun doute faire des vagues et marquer le paysage des exclus PS5 pendant un bon moment. La logique voudrait donc que Sony espace ses plus grosses sorties, et que God of War Ragnarok ne sorte donc qu'en fin d'année. Nous, on parie sur décembre 2022 en attendant d'en savoir plus lors du Playstation Showcase. Et vous ?