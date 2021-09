New World : le MMORPG victime de son succès ? Le point sur le lancement

New World est arrivé comme une bombe, le MMORPG a connu une journée de lancement si prolifique qu'il en est même victime de sa grande popularité. Nombre de joueurs, files d'attentes, serveurs... On fait le point

[Mis à jour le 28 septembre 2021 à 17h52] New World, c'est le plus gros projet d'Amazon Games, et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, c'est que c'est bien le géant du e-commerce qui se trouve derrière ce tout nouveau MMORPG. Et ça se sent, New World est un MMORPG triple A ayant bénéficié d'un énorme budget de développement (on parle d'une centaine de millions d'euros si l'on cite le chiffre de Julien Pillot, enseignant-chercheur à l'Inseec School of Business & Economic, dans son entretien avec les Echos). Un budget XXL pour une production ambitieuse, tant par son gameplay que ses graphismes, qui semble avoir convaincu de nombreux joueurs à travers le monde. Si vous êtes tenté par l'aventure, nous vous avons préparé un petit guide comprenant l'essentiel des choses à savoir avant de se lancer sur les rives de la mystérieuse Île d'Aeternum.

C'est depuis ce mardi 28 septembre que les aventuriers peuvent partir explorer les ruines d'Aeternum. Les serveurs européens sont ouverts depuis 8h ce matin, et semblent s'effondrer en cette fin d'après-midi. Au lancement, les joueurs n'ont pas eu de problèmes particuliers, mis à part quelques files d'attente un peu longues sur les serveurs les plus populaires. Mais en ce début de soirée, les files d'attentes ont dépassé l'entendement. On compte près de 600 000 joueurs dans New World, or, le jeu comprend 170 serveurs avec chacun une capacité de 2000 places. Si vous faites un rapide calcul, vous verrez que quelque chose ne colle pas. Les choses commencent à se corser, les files d'attente s'allongent, et certains serveurs sont déjà victimes des lags, des crashs et parfois de quelques déconnexions. Mais le plus gros problème reste la capacité des serveurs, qui bien que pour la plupart assez solide pour tenir leur nombre maximal de joueurs, ne peuvent accueillir tout le monde. Un bon moyen de se faire un avis est de suivre le site newworldstatus.com. On peut y voir une statistique assez impressionnante : sur les serveurs européens, plus de 3 fois plus de joueurs sont dans la file d'attente que dans le jeu. Pour y jouer, il va falloir s'armer de patience.

En tout cas, Amazon Games semble être au garde-à-vous en ce qui concerne l'état de ses serveurs. Pour contrer les difficultés encontrées par les serveurs européens les plus populaires, la firme américaine a déjà déployé une maintenance qui a entraîné le redémarrage de quasiment tous les serveurs européens (sauf Baltia, Tanje, Amenti, Ravenal, Utgard, Albraca, Hellheim et Hades) et continue d'oeuvrer pour augmenter la capacité des serveurs. Les files d'attente continuent de s'allonger tandis que la popularité du jeu grandit. Sur Twitch c'est l'effervescence, avec près de 700 000 spectateurs en simultané. Si vous souhaitez consulter l'état des serveurs en live, rendez-vous sur le site officiel de New World.

Thanks Brian for your feedback. We are aware that players are having issues with queues and the login process, the team is working hard to address these issues and improve your ability to login and play quickly. — New World (@playnewworld) September 28, 2021

Le monde des MMORPG fête l'arrivée d'un petit nouveau ! New World, le dernier sorti des caveaux d'Amazon Games est officiellement lancé depuis 8h ce mardi 28 septembre et déjà les foules en raffolent. Il est vrai qu'Amazon Games ne nous avait pas toujours habitués à des millésimes (coucou Crucible), mais il semblerait que cette fois ci, ce MMORPG soit un grand cru. On compte déjà bien plus de 660 000 joueurs en simultané sur les rives d'Aeternum, ce qui en fait de facto le deuxième jeu le plus joué du moment sur la plateforme derrière l'éternel Counter Strike Global Offensive, et le nombre n'a pas fini de croître ! Un gros succès qui se traduit aussi par un nombre de spectateurs en hausse constante sur Twitch, la plateforme de streaming qui, on le rappelle, appartient aussi à Amazon, avec près de 650 000 viewers. Seulement, une telle popularité implique quelques couacs ; lags, déconnexions et files d'attente monstrueuses, rien de plus normal au lancement d'un MMORPG Triple A.

New World est disponible en version digitale sur Amazon, et sur Steam, et ce pour la version Standard et pour la version Deluxe. Ce nouveau MMORPG adopte un système bien différent de ses camarades comme The Elder Scrolls Online ou encore World of Warcraft, puisqu'il s'agit d'un buy-to-play (B2P), c'est à dire qu'un seul achat unique vous donne accès à tout son contenu, par opposition à un système d'abonnement. Le jeu est disponible en deux versions, la version Standard au prix raisonnable de 39,99 euros, et de 49,99 euros pour la version Ultimate, qui comprend des cosmétiques et un animal de compagnie. Si vous vous interrogez sur le prix relativement bas de New World, dites-vous qu'il est en lui même une stratégie. Il favorise un fort afflux de joueurs et donc, d'achats en jeu.

Les factions

New World est un MMORPG aux combats en temps réel, où vous incarnez un aventurier échoué sur l'Île d'Aeternum, à la recherche de reliques antiques. Le jeu est organisé en trois factions, l'Ombre, les Maraudeurs et les Engagés, qui se disputent le contrôle des différents points d'intérêt et colonies d'Aeternum. Une guilde appartenant à l'une de ces factions peut acheter le contrôle d'une région pour 100 000 pièces d'or (une sacrée somme) et faire bénéficier de quelques bonus aux autres membres de la même faction, et de malus aux joueurs des factions adverses. Pour contester une zone, une faction doit cumuler suffisamment de points d'influence à travers des quêtes JcJ pour pouvoir déclarer la guerre à la faction qui occupe le territoire. La contestation s'effectue alors dans des guerres de territoire, 50 contre 50.

Le système de quêtes

Les joueurs ont aussi accès à un marché et à tous les métiers d'artisanat, pour les amateurs d'un gameplay un peu moins linéaire et plus role-play. L'artisanat propose son propre système de quêtes et constitue une option tout à fait viable pour augmenter le niveau de son personnage. Invasions, raids, donjons (dès le niveau 25, et à 5 joueurs), tout y est pour proposer des combats variés, orientés JcE (joueur contre environnement) ou JcJ (joueur contre joueur). Par ailleurs, le jeu dispose d'un système de JcJ sauvage qui permettra aux plus téméraires de gagner d'assez gros montants d'expérience de personnage et d'arme.

Les armes et les compétences

Le combat de New World est basé sur les deux armes que vous aurez dans les mains, qui possèdent chacune trois pouvoirs particuliers, que vous débloquez en gagnant de l'expérience d'arme, et que vous pourrez utiliser pour vous défendre, vous repositionner ou blesser vos adversaires. Chaque arme possède deux arbres de compétences, foncièrement différents. Vous pouvez porter une arme dans les mains et une arme dans le dos, et vous pouvez changer d'arme en cours de combat. Utiliser une compétence sur l'arme dans vos mains ne met pas la même compétence en rechargement sur l'arme dans votre dos. Vous pouvez donc utiliser une rotation de six sorts maximum.

L'arbre de compétence pour la hache © Screenshot

Les caractéristiques

Il n'existe pas de système de classes dans New World. Votre personnage possède des caractéristiques que vous pourrez augmenter avec votre niveau, et grâce à votre équipement. Elles sont au nombre de cinq, la Force, la Dextérité, l'Intelligence, la Concentration et la Forme. Chaque compétence peut être améliorée jusqu'au niveau 300, sans compter les statistiques ajoutées par votre équipement. Les bonus offerts par ces caractéristiques marchent par palier. Investissez suffisamment de points dans une caractéristique pour atteindre un palier, qui vous confèrera un passif très puissant. Les différentes caractéristiques procurent les bonus suivants :

La force détermine les dégâts des armes au corps à corps lourdes (marteau, hachette, hache à deux mains, épée à une main)

La dextérité augmente les dégâts des armes à distances et de certaines armes légères (lance, rapière, arc et mousquet)

L'intelligence augmente les dégâts magiques (enchantements, bâton de feu et gantelet de glace)

La concentration augmente la régénération de mana et les soins (bâton de vie)

La forme augmente vos points de vie

L'arbre des caractéristiques © Screenshot

Vous devrez donc adapter vos caractéristiques à votre style de jeu. Si vous souhaitez jouer plutôt tank, investissez des points dans la forme et la force. Si vous souhaitez jouer mage, investissez des points dans l'intelligence et la concentration. Si vous choisissez plutôt un style de DPS (dégâts par seconde) investissez plutôt dans la force et la dextérité. Chaque build peut être différent, c'est ce qui fait la force de New World tout en lui permettant de s'affranchir du traditionnel système de classes.

Si cette petite présentation vous a plu et que vous souhaitez vous lancer dans l'aventure sur l'Île d'Aeternum, autant savoir sur quel serveur vous connecter le jour de sa sortie. Particulièrement si vous souhaitez y jouer avec des amis. Afin que vous puissiez vous coordonner avec les autres aventuriers de votre liste de contact, Amazon Games a publié la liste des serveurs disponibles en fonction de votre région. Souvenez-vous que chacun de serveur aura la capacité d'accueillir "plus d'un millier" de joueurs, si l'on en croit les développeurs. On peut noter que l'Europe sera réunie sous l'égide d'un seul et même data-center.

On a aussi la liste des serveurs "français", cinq serveurs sont recommandés à nos joueurs et joueuses compatriotes. Il s'agit des serveurs :

Lyonesse

Nysa

Bakhu

Ife

Melinde

Si vous souhaitez jouer aujourd'hui en revanche il va falloir s'armer de patience, certains serveurs sont entièrement pleins et on compte des files d'attente de connexion à n'en plus finir.