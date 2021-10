Back 4 Blood : Left 4 Dead de retour d'entre les morts ? Notre test

Back 4 Blood est sorti le 12 octobre dernier et commence déjà à faire parler de lui. Turtle Rock Studios remet le couvert près de douze ans après la sortie de Left 4 Dead 2 en nous proposant une recette maîtrisée ravivant les nostalgies. On l'a testé en profondeur.

[Mis à jour le 13 octobre 2021 à 14h07] Back 4 Blood a fait une entrée fracassante dans le monde du jeu vidéo. Celui que l'on a longtemps nommé Left 4 Dead 3 est disponible depuis le mardi 12 octobre dernier et suscite de nombreuses interrogations du côté des fans. Il faut dire que l'on s'est longtemps demandé ce que Turtle Rock Studios, le studio derrière les Left 4 Dead originaux, nous avait préparé dans ce nouveau volet au nom assez familier. Au menu ce jour : zombies, survie et pétards en tous genres dans un cocktail aux accents de nostalgie. Notre test en long en large et en travers.

Si Turtle Rock Studios ressuscite Left 4 Dead. Le studio que l'on nommait anciennement Valve South se retrouve à nouveau derrière les commandes pour Back 4 Blood, un FPS apocalyptique de survie en coopération. Si vous avez joué aux Left 4 Dead sachez que Back 4 Blood en est la copie conforme, version moderne. Son gameplay est en tous points similaires à la légendaire franchise de Valve : des cartes organisées en couloirs où une équipe de quatre joueurs progresse arme à la main en évitant des pièges, en combattant des hordes de zombies et en ramassant des armes, des soins et des munitions. Le gunplay y est excellent, les graphismes modernes, les infectés aussi nombreux que redoutables et les combats de boss ardus. Loin d'être un jeu d'exploration en monde ouvert, Back 4 Blood reprend la formule de ses aînés en adoptant un côté un peu plus rogue-like, notamment grâce à son système de cartes. Les personnages jouables ont tous leurs caractéristiques passives mais c'est bien le deck que vous construirez au fur et à mesure de votre partie qui va le plus influer sur votre style de jeu. En cumulant les bonus passifs et actifs vous améliorez votre personnage au cours de votre "run", élément essentiel pour surmonter la difficulté croissante des niveaux, particulièrement en mode Vétéran.

Car Back 4 Blood est loin d'être une promenade de santé. Les zombies frappent forts, leurs versions spéciales, les mutations, sont aussi discrètes que redoutables et peuvent facilement vous faire passer un mauvais quart d'heure. Chaque partie dispose d'un nombre de vies limité, et chaque fois que vous tombez au sol, votre vie maximum diminue. On se retrouve très souvent dans des situations compliquées et le Game Over n'est jamais très loin. Pour nous c'est un gros point fort du jeu qui pousse les joueurs à coopérer, à partager les soins et les munitions, et renforce le sentiment d'immersion. Pour d'autres, il pourrait être un frein qui pourrait décourager les nouveaux venus. Il est clair que le jeu est fait pour être joué à quatre en vocal car parfois jouer avec des joueurs aléatoires peut constituer un véritable challenge tant leur propension à quitter immédiatement une partie compliquée est importante.

Côté scénario, Back 4 Blood ne prend pas vraiment de risque et en vérité, ce n'a pas vraiment d'importance. Le principe du jeu est à lui seul suffisant pour maintenir une tension latente qui nous hérisse les poils. Quelques missions sortent particulièrement du lot et contribuent à créer des situations franchement périlleuses. Les personnages sont attachants sans plus, leur doublage français n'a rien de transcendant. Enfin vous l'aurez compris on ne regarde pas de ce côté pour Back 4 Blood. Idem pour son mode multijoueur en versus, qui souffre de l'absence d'une campagne en versus justement, mode de jeu qui était si agréable et tendu dans Left 4 Dead 2. Le mode VS plus style "battle royale" est sympathique, mais ne crève pas l'écran.

Conclusion

Back 4 Blood a longtemps été qualifié d'héritier de Left 4 Dead et cette appellation est totalement justifiée. Les fans de la série seront ravis de replonger dans un univers en tous points similaires à celui qu'il ont connu il y a presque treize ans. Seulement, Back 4 Blood apporte toute la modernité de 2021 : des graphismes de haute qualité et des zombies plus intelligents et terrifiants que jamais. Gros point positif, le système de cartes qui favorise grandement la rejouabilité du jeu et plaira aux amateurs de jeux rogue-like. Back 4 Blood est aussi un petit challenge en lui même ce qui satisfera les amateurs de jeux hardcore sans pour autant décourager les nouveaux joueurs grâce à son mode facile. En somme une expérience plaisante, surtout à plusieurs, qui ravira les nostalgiques et convaincra les nouveaux venus sans trop forcer.

Le gameplay de Back 4 Blood s'inspire grandement de la série des Left 4 Dead. Il s'agit d'un jeu de tir à la première personne, dans un monde apocalyptique grouillant de zombies où une équipe de quatre joueurs doit se rendre d'un point A à un point B en accomplissant divers objectifs. Entre les joueurs et leur salut patrouillent des hordes d'infectés normaux et d'infectés spéciaux, qu'il faudra à tout prix pourfendre pour rester en vie, tout en gérant son stock de munitions et de soins. Jusqu'ici rien de nouveau, sauf que Back 4 Blood compte emmener le genre à un autre niveau, grâce à des mécaniques de gameplay revisitées, dont un système de cartes notamment. Au début de chaque partie, les joueurs forment un deck qui comprend certaines cartes qui modifient certaines caractéristiques du personnage (sa vie, son endurance, ses dégâts) tandis que l'IA choisit elle même certaines cartes qui entraveront grandement leur progression, ajoutant des malus pouvant aller du simple brouillard à l'augmentation de la taille des hordes de morts vivants. En outre le jeu bénéficie de graphismes et d'animations de toute dernière génération qui renforcent l'immersion dans un monde assez sinistre.

Back 4 Blood intégrera le cross-platform dès sa sortie. Les joueurs PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC peuvent tous se retrouver dans des parties pouvant accueillie jusqu'à 4 joueurs en coopération. Mais il existe aussi des parties multijoueur, où d'autres joueurs en ligne peuvent incarner des zombies et des boss, afin d'empêcher les survivants d'arriver à destination. Autant de modes aussi fun que terrifiants que l'on pourra retrouver dans le jeu dès sa sortie.

L'autre bonne nouvelle au sujet de Back 4 Blood, c'est sa présence complète et sans conditions dans le Xbox Game Pass. Si vous faites partie des membres de l'abonnement vidéo-ludique de Microsoft, vous aurez accès au jeu dès ce mardi 12 octobre à 17h. Si par mégarde, vous avez précommandé le jeu, alors que vous bénéficiez du Xbox Game Pass, vous pouvez toujours annuler votre commande. C'est d'ailleurs via votre compte Microsoft que vous pouvez annuler votre commande, et si vous l'avez déjà commandé sur Steam, vous pouvez toujours utiliser le service de remboursement de la plateforme.

Vous l'aurez compris, précommander Back 4 Blood vous offre l'opportunité d'accéder à la première phase de sa bêta, donc si vous souhaitez vous jeter à l'eau, allez y les yeux fermés. Turtle Rock Studios nous a habitué à des titres d'une grande qualité et si l'on croit le curriculum vitae de la firme américaine, elle semble maîtriser son sujet. Le jeu est disponible en quatre versions. La version standard qui inclut le jeu de base, la version spéciale qui est fournie en copie physique avec un boîtier métallique, la version deluxe qui comprend un accès anticipé au jeu, et du contenu téléchargeable à venir, et enfin la version ultimate qui inclut les bonus de la version deluxe et des cosmétiques supplémentaires.

Back 4 Blood a une date de sortie officielle, et elle se rapproche à grands pas : le 12 octobre 2021 à 17h. La bonne nouvelle, c'est que Turtle Rock Studios et Warner Bros Interactive Entertainment ont choisi de le sortir sur toutes les plateformes disponibles (sauf la Nintendo Switch). Il ne sera pas question de "next-gen" ou de "last-gen" puisque Back 4 Blood sortira sur PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Pour rappel, les joueurs ayant commandé la version deluxe ou ultimate pourront accéder au jeu en avant-première dès le 8 octobre.