Worlds LoL 2021 : MAD Lions se qualifie et se heurte au géant DAMWON

WORLDS LEAGUE OF LEGENDS. MAD Lions sauve l'honneur de l'Europe. Le seed 1 européen s'est sorti d'un tie-break compliqué pour arracher la deuxième place du groupe D et se diriger vers des quarts de finale qui s'annoncent corsés.

[Mis à jour le 19 octobre 2021 à 11h38] Les Worlds de League of Legends se poursuivent avec leur lot de surprises et de performances hors du commun. Si l'Europe a grandement souffert cette année face à des équipes chinoises et coréennes plus remontées que jamais, MAD Lions est tout de même parvenu à sauver l'honneur en se qualifiant pour les quarts de finale au bout du suspens. Seulement la route est longue pour les européens puisqu'ils devront vaincre les invaincus coréens de DAMWON.

© Linternaute

Carton plein pour les équipes coréennes ! Pas moins de quatre équipes sur quatre se sont qualifiées pour les phases finales de ces Worlds 2021. La ligue LCK prouve une nouvelle fois sa domination totale de la scène internationale. Chez les chinois, on se retrouve avec un quart de finale 100% national, Royal Never Give Up devra se défaire de son dauphin Edward Gaming pour s'assurer une place en demi-finale. Chez les américains, on a le sourire, puisque Cloud 9 a réussi l'exploit de se qualifier pour ces quarts de finale depuis les play-ins, seulement, vaincre Gen G risque de ne pas être une mince affaire pour l'équipe de Perkz. Pour l'Europe, il y a de quoi se renfrogner, MAD Lions a probablement eu le pire tirage au sort possible pour ces quarts de finale, en affrontant l'invaincu colosse coréen DAMWON KIA porté par un Khan et un Showmaker sur une autre planète. Mais tout est possible !

Vendredi 22, 14h : T1 vs Hanwha Life Esports

: T1 vs Hanwha Life Esports Samedi 23, 14h : RNG vs EDG

: RNG vs EDG Dimanche 24, 14h : MAD Lions vs DAMWON KIA

: MAD Lions vs DAMWON KIA Lundi 25, 14h : Gen G vs Cloud 9

Jour 7 des groupes

Résultats du Tie-break :

Les MAD Lions sont qualifiés ! Au bout d'un match fou de plus de 45 minutes contre le seed 4 de la LPL, les européens sont parvenus à renverser une partie qui s'annonçait assez mal. Après avoir sans succès tenté de faire plier le match côté toplane, le seed 1 européen est parvenu a empêcher les chinois de LFG Esports de snowball grâce à une composition d'équipe extrêmement mobile. Un Humanoid et un Elyoya extraordinaires sont parvenus à trouver les failles nécessaires en teamfight pour fragiliser une composition chinoise déclinante en fin de partie.

Dans ce premier match du tie-break de ce groupe D, Team Liquid s'est attaqué à la montagne Gen G. Les américains portés par un Jensen stratosphérique n'ont pas réussi a verrouiller leur avantage en early-game, et c'est la composition coréenne centrée autour de la Zoé de Bdd et d'une Yuumi imbattable en fin de partie qui est sortie victorieuse de ce tie-break. Malgré tout, les américains quittent les Worlds la tête haute, sur un vol de Nashor assez incroyable de la part de la Syndra de Jensen. Gen G se qualifie donc pour la phase finale des Worlds.

S'en est suivi un ultime match pour déterminer qui emporterait la première place de ce groupe D et un tirage au sort plus favorable en quarts de finale. Une fois de plus, Gen G s'est appuyé sur une composition orientée autour du duo Yuumi Olaf, que les européens ne sont pas parvenus à renverser malgré des performances individuelles très solides. C'est au bout de 45 minutes de match une fois encore que les coréens sont parvenus à sécuriser le Dragon Ancestral et à terminer une partie en définitive très disputée. D'aucun diront que laisser Yuumi open lors de la phase de sélection de champion est une grave erreur sur ce patch.

Jour 6 des groupes

Fnatic n'aura jamais vraiment pu développer son jeu dans ces Worlds 2021. L'équipe légendaire européenne a été la deuxième de sa région à quitter les Worlds en s'inclinant une fois de plus face à Hanwha Life Esports, le seed 4 coréen. Malgré un sursaut lors de son quatrième match et une victoire contre Royal Never Give Up, l'équipe de Bwipo et d'Adam s'est logiquement fait dominer par les coréens, avant de conclure sa compétition par une autre défaite contre PSG Talon.

Jour 5 des groupes

Même histoire pour Rogue, qui, en définitive quitte la compétition la tête haute, malgré une défaite surprenante contre Cloud 9. C'est bien l'équipe américaine qui se sort de ce triple tie-break entre FPX, Rogue et eux-mêmes après avoir dominé les européens au cours d'un match sans grand suspens. L'équipe de Hans Sama n'a en effet pas réussi à mettre en place son jeu autour de son ADC star, et malgré une très belle victoire contre les vainqueurs des Worlds 2019, sort par la petite porte.

Groupe A

Rang Equipe Résultats 1 DWG KIA (q) 6-0 2 Cloud 9 (q) 2-4 3 Rogue 2-4 4 FunPlus Phoenix 2-4

Groupe B

Rang Equipe Résultats 1 T1 (q) 5-1 2 Edward Gaming (q) 4-2 3 100 Thieves 3-3 4 DetonatioN FocusMe 0-6

Groupe C

Rang Equipe Résultats 1 Royal Never Give Up (q) 4-2 2 PSG Talon (q) 4-2 3 Hanwha Life Esport 3-3 4 Fnatic 1-5

Groupe D

Rang Equipe Résultats 1 Gen G (q) 5-3 2 MAD Lions (q) 4-4 3 Team Liquid 3-4 3 LNG Esports 3-4

Ca bouge du côté de la Laugardalshöll Indoor Sporting Arena de Reykjavik. Les play-ins et les phases de groupe sont terminées depuis le 18 octobre dernier et déjà les phases finales approchent. Huit équipes s'y affrontent dans des matchs en BO 3 au cours des week-ends prochains. Ces phases finales auront lieu du 22 octobre jusqu'à la grande finale le dimanche 6 novembre prochain.

Play-ins LPL LNG Esports LCK Hanwha Life Esports LCS Cloud 9 PCS Beyond Gaming CBLOL Red Canins LCL Unicorns of Love TCL Galatasaray Esports LJL DetonatioN FocusMe LLA Infinity Esports LCO PEACE