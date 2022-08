Saints Row : une bonne sortie des studios Volition ? Les tests de la presse

Saints Row arrive imminemment sous peu, et déjà les tests de la presse affluent pour ce reboot de la célèbre franchise. Une sortie qui marque le début de la rentrée Jeux Vidéo, et qui ne semble pas en être le meilleur élève.

[Mis à jour le 22 juillet 2022 à 17h53] Après près d'une décennie d'absence, la licence Saints Row revient avec un reboot aux nouvelles ambitions. Une création des studios Volition qui nous offre sa version de l'univers déjanté et criminel de la ville fictive éponyme. Vous y retrouverez à la fois l'humour décomplexé des précédents opus, le tout sous un nouvel univers graphique à la hauteur des consoles de nouvelle génération. Le jeu est prévu pour le 23 août prochain, donc pour très bientôt, et attire les attentions de la presse, qui lui a offert un score en demi-teinte. On se penche avec vous sur le sujet.

Avec un score global de 63 sur Metacritic pour 44 revues internationale, Saints Row se place dans la moyenne basse des sorties de 2022. Le titre ne semble pas avoir convaincu, mais garde quelques points positifs notamment pour JVC qui lui offre 15/20 : "Dans les faits, cette nouvelle aventure a encore du mal à s'imposer par sa technique, son gameplay ou sa créativité qui restent ancrés dans un certain immobilisme malgré quelques nouveautés : il s'agit toutefois d'un jeu d'action efficace qui ne se prend jamais au sérieux, plutôt drôle et au contenu sacrément généreux, ce qu'on ne pourra jamais lui reprocher. Volition livre au final du Saints Row 3 à la sauce far-west, ce qui reste appréciable sans casser trois pâtes à un pistolero." Même note chez nos confères italiens d'IGN, qui lui offrent 7.8/10 "Une série connue de tous fait son grand retour avec un jeu qui est globalement drôle, engageant et explosif dans sa propre folie. Malheureusement handicapé par de nombreux bugs."

C'est donc le 23 août 2022 que l'on pourra découvrir Saints Row "Selfmade". Un report de six mois que Jim Boone a justifié par l'impact du covid sur les process de développement : " En toute honnêteté, nous avons sous-estimé l'impact du covid sur notre planning, bien que tous les employés se soient très vite adaptés à la situation de télétravail." Il poursuit son explication en mentionnant : "Si nous avions sorti le jeu à la date initiale (en février ndlr), il n'aurait pas été au niveau des objectifs que nous nous sommes fixés et que vous attendez et méritez." Une situation qui semble familière tant la crise du coronavirus a grandement impacté l'industrie vidéoludique.

Il y a plusieurs choses à noter avant de se jeter dans l'analyse de ces premières séquences de gameplay de Saints Row. Tout d'abord, il s'agit d'une version pré-alpha du jeu, c'est à dire que beaucoup de choses que l'on peut apercevoir dans ce petit trailer de gameplay sont susceptibles d'être changées à la sortie. La seconde est qu'il s'agit plutôt d'une présentation de l'univers de Santo Ileso plutôt que d'une réelle présentation de gameplay. Mis à part une séquence de conduite, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. A l'inverse, on en prend tout de même plein la vue. L'univers de ce reboot semble riche, immense et coloré, rien de plus normal pour un titre de la licence Saints Row. Les graphismes sont déjà impressionnants et la conduite semble très fun. On attend bien plus de nouvelles de ce prochain volet, d'ici à sa sortie le 25 février 2022.

Ce nouvel opus sera donc un reboot total de la franchise. Nouveaux ennemis, nouveaux personnages, nouveau scénario, ce trailer semble nous présenter un jeu un poil plus sérieux que les épisodes précédents. Des graphismes lissés dans un style à mi-chemin entre le cartoon et le réalisme, il semblerait que Saints Row tente de se rapprocher un peu plus de GTA, en proposant un scénario un petit peu moins loufoque que celui de ses prédécesseurs.

Le monde farfelu des Saints Row c'est du passé, et on ne sait pas trop si on doit se réjouir ou pas, même s'il est vrai que Saints Row 4 était parfois franchement embarrassant. Malheureusement, il subsiste toujours la possibilité que le résultat d'une telle décision aboutisse sur la création d'un jeu fade, qui ne serait que l'ombre d'un GTA. Mais il faut garder espoir ! Les équipes de Volition et de Deep Silver l'ont confirmé, ce reboot reviendra aux racines de la franchises, aux histoires de criminels en quête de rédemption, aux guerres de gang, dans le monde sans pitié de Santo Ileso. Un scénario qui a de quoi faire rêver (un peu plus que les personnages de ce trailer qui semblent tout droit sortis des Sims ou d'un free-to-play Ubisoft). Un reboot prévu pour 2022 qui pourrait autant devenir le jeu de l'année que passer inaperçu.