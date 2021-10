Les Gardiens de la Galaxie : que vaut cette adaptation en jeu vidéo ? Notre test

Les Gardiens de la Galaxie sont, depuis la sortie du film en 2014, l'un des nombreux piliers du Marvel Cinematic Universe. Un univers populaire dans lequel Eidos-Montréal nous replonge à travers un jeu vidéo éponyme. Et la presse semble conquise.

[Mis à jour le 27 octobre 2021 à 14h11] Star-Lord, Groot, Gamora, Drax... Autant de noms qu'il est difficile de ne pas reconnaître. Sorti en 2014, Les Gardiens de la Galaxie a été l'un des plus gros succès du MCU, nous faisant découvrir à travers deux films les personnages loufoques et populaires du comics paru initialement en 1969. Un succès au box-office et dans les cœurs porté par des acteurs et une bande-son aussi funk les uns que les autres. Or, coup de bol, Eidos-Montreal, associé à Square Enix nous sort l'adaptation de cet univers dans un jeu-vidéo en cette fin d'octobre. Un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne, dans lequel on incarne Peter Quill, alias Star-Lord, dirigeant son équipage dans un univers marqué par une guerre interstellaire destructrice. Or il semblerait que la presse soit conquise. Les tests en détail.

Après l'accueil mitigé réservé à Marvel's Avengers l'année dernière par une bonne partie du public et de la critique, le jeu vidéo tiré des aventures des Gardiens de la Galaxie n'était pas attendu par une foule en délire. Pourtant, Star-Lord et sa bande ont bien plus de choses à proposer qu'on ne pourrait le croire. Sortez votre Walkman, des piles de rechange et une compilation des meilleurs tubes 80's : direction l'espace ! Dès les premières minutes, les guitares du groupe de hard rock fictif "Star-Lord" résonnent dans les oreilles du loser du même nom. Le ton est donné : Marvel's Guardians of the Galaxy sera une épopée rock'n'roll. Ici, contrairement au premier film de James Gunn, l'équipe d'anti-héros s'est formée il y a bien longtemps et les membres cohabitent comme ils peuvent à bord du Milano, le vaisseau spatial de Star-Lord. Si l'on contrôle exclusivement le héros blond durant l'intégralité de l'aventure, chaque marginal de l'espace occupe une place très importante au sein de la narration. Cela se traduit par les dialogues à choix multiples qui apparaissent lors de phases d'exploration, durant des moments plus intimes dans les quartiers du Milano, mais surtout face aux ennemis du jeu.

Si le système de combat de jeu Gardiens de la Galaxie peut rebuter au début, celui-ci prend le temps de se dévoiler dans les deux premières heures de jeu. En plus de pouvoir tirer avec ses pistolets laser sur tout ce qui bouge, ainsi que survoler les arènes grâce à ses bottes à propulsion, Star-Lord a la possibilité de donner des ordres à Groot, Rocket, Drax et Gamora. Ils possèdent tous des capacités spécifiques (attaque de zone, élimination en un coup, bombardement de plusieurs ennemis...) et apportent une vraie

dimension stratégique à chaque affrontement. Les ennemis ne sont pas sensibles aux mêmes attaques et il faut donc adapter ses combos en fonction. Pour guider ses troupes, il suffit d'une pression sur le bumper gauche, puis de choisir un héros avec la touche directionnelle. Une manipulation pas forcément évidente, mais qui est vite intégrée par le joueur après quelques échauffourées.

Mais il arrive assez souvent que l'équipe des Gardiens se retrouve face à des ennemis coriaces, qui sont à deux doigts de les laisser sur le carreau. C'est alors qu'apparaît le Rassemblement, une technique spéciale qui se débloque après plusieurs minutes de combat. Cet "ultime" met l'affrontement en pause et permet aux Gardiens de la Galaxie de se rassembler face à leur leader Star-Lord, qui va les motiver façon entraîneur de football américain le soir du Superbowl. Il est alors offert au joueur deux choix de dialogues. Le bon va offrir un boost à toute l'équipe, tandis que le mauvais ne donnera ce boost qu'à Star-Lord.

Côté histoire, les développeurs d'Eidos Montréal se sont intéressés à l'intimité des Gardiens de la Galaxie, sans jamais oublier de les faire crapahuter sur des planètes dangereuses ou des vaisseaux à la dérive. Les blagues fusent tout au long de l'aventure et l'on sent tout l'amour porté aux personnages par les créateurs du jeu, qui ont écrit des dialogues savoureux. Même les phases d'exploration, d'ordinaire redondantes, sont ici bien plus agréables, notamment grâce à des défis lancés par Rocket ou encore des moqueries envoyées au visage de Star-Lord lorsqu'il se trompe de chemin.

Graphiquement, Marvel's Guardians of the Galaxy n'a pas à rougir face à la concurrence. Certes, le jeu est un couloir géant, ne proposant qu'assez rarement de sortir des sentiers battus, mais les environnements sont travaillés et l'on se plaît à découvrir une ambiance différente à chaque nouveau niveau. Le character design quant à lui est proche de celui des comics et ne cherche pas à ressembler aux acteurs des deux films du MCU. Enfin, impossible de passer à côté de la bande-son du jeu, qui propose une playlist années 80 savoureuse. Les joueurs pourront donc traverser l'espace avec Take on me de a-ha en fond sonore ou encore affronter des monstres géants sur le tube Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler. Marvel's Guardians of the Galaxy n'invente rien mais, comme dans les comics et les films, le jeu tire sa force de ses personnages. Que ce soit dans les dialogues ou dans les combats, ils sont tous attachants et cimentent l'histoire. Sans eux et cette bande-son 80's, il est évident que cette traversée dans l'espace

n'aurait pas la même saveur.

L'univers n'attend plus que vous et votre valeureux équipage. Eidos-Montreal semble avoir conquis les cœurs de la presse, c'est du moins ce que laisse penser sa note Metacritic, qui atteint d'excellents 81/100 sur PS5, 77/100 sur PC et 83/100 sur Xbox Series. Dans les points positifs, on retient beaucoup la narration de cette nouvelle sortie. C'est l'avis de Gamespot, qui lui attribue la note de 70/100 : "Le jeu brille par son storytelling qui est amélioré par un casting talentueux de doubleurs et une bande-son formidable." Un scénario et des interactions entre le joueur et l'IA de son équipage, qui permet une narration à la tell-tale où vos choix influent grandement sur le déroulement de l'histoire. C'est ce second point qui constitue le gros point fort du jeu selon IGN, qui lui offre un très beau 80/100 : "Les Gardiens de la Galaxie équilibre parfaitement une aventure loufoque et pleine d'action avec quelques moments émouvants, et les choix que l'on vous donne peuvent ajouter des twists personnels et surprenants à chaque playthrough."

Parmi les points plus négatifs, il est souvent fait mention d'un gameplay un peu trop classique. Les Gardiens de la Galaxie offre une expérience fun, mais loin d'être transcendante, selon Gameblog qui lui donne un timide 70/100 en "espérant que les combats eussent été un peu plus inspirés et policés." C'est d'ailleurs un avis que l'on retrouve à travers différentes critiques, qui bien que positives dans l'ensemble, déplore le manque d'inventivité des phases d'action, particulièrement en fin de jeu si l'on en crois nos confrères de jeuxvideo.com : "Un périple vraiment séduisant, notamment grâce à un système de combat efficace et fluide qui montre tout de même ses limites en fin de jeu et face aux boss." Le site lui attribue tout de même l'excellente note de 16/20.

Conclusion

En définitive, Les Gardiens de la Galaxie est un excellent jeu vidéo qui semble convaincre sur toutes les plateformes. Il bénéficie d'une direction artistique qui a su retransmettre l'atmosphère et l'humour des films de James Gunn avec brio, notamment grâce à un scénario très bien ficelé et un casting talentueux. Seulement, le jeu pêche un peu du côté gameplay, particulièrement dans les phases d'action et les combats de boss qui manquent d'inspiration. Son côté tell-tale lui offre néanmoins un gros plus et permet d'impliquer le joueur un peu plus dans son scénario déjanté.

Les Gardiens de la Galaxie est déjà disponible en France et ce sur les boutiques de vos plateformes et chez les revendeurs spécialisés. Le jeu est disponible sur les consoles next-gen, PS5 et Xbox Series ainsi que sur PC. La bonne nouvelle, c'est que Square Enix n'a pas oublié les détenteurs de consoles old-gen puisqu'il est sorti aussi sur Nintendo Switch, PS4 et sur Xbox One. Si vous souhaitez vous aussi vous replonger au coeur des aventures des plus attachants héros de l'espace, on vous le trouve au meilleur prix.

Marvel : Les Gardiens de la Galaxie est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et sur PC.