KCorp : Rekkles rejoint la Karmine Corp et le championnat français

C'est une nouvelle qui a pris tout le monde de court dans le monde de l'Esport de League of Legends. Rekkles, aka the GOAT, rejoindra le roster de la Karmine Corp pour la saison 2022. L'ADC le plus connu du monde a signé avec l'équipe française la plus populaire, ce qui nous promet une saison épicée.

Twitter est en émoi et on comprend pourquoi puisqu'il s'agit probablement du scoop de l'année. Martin "Rekkles" Larsson, celui que l'on peut probablement considérer comme l'ADC le plus connu du monde, rejoint le championnat français de League of Legends. Le visage de l'Europe, l'ex-star de Fnatic quatre fois champion d'Europe, quitte G2 et la LEC pour rejoindre l'effectif de la Karmine Corp. Une décision qui a de quoi surprendre, mais qui reste une excellente opération pour le champion de France en titre. Seulement, il y a de quoi se poser des questions, pourquoi un joueur d'un tel calibre rejoindrait-il un championnat inférieur par son statut ? Les réponses en détail.

THE KING IN THE NORTH.



Bienvenue chez toi, KC @RekklesLoL #KCORP



*pending Riot approval

Non, vous ne rêvez pas. Rekkles va bien rejoindre la KCorp, l'équipe fondée par le streamer Kameto. Il faut dire que le palmarès de la Karmine est assez impressionnant étant donné son âge relativement réduit (1 an tout juste) : champion de LFL, la ligue française, en titre et double vainqueur des European Masters, le championnat d'Europe qui réunit les meilleures équipes de chaque ligue nationale. Il n'empêche qu'il y a de quoi s'interroger sur cette décision. En réalité, Rekkles a vécu une saison assez moyenne chez G2, l'équipe européenne a vu son année 2021 se conclure par une absence aux Worlds, un échec qui a grandement pesé dans la balance et contraint la structure espagnole à placer l'ADC sur la liste des transferts.

Or Rekkles est une légende, et il faut en payer le prix. Aucune des équipes de haut de tableau en LEC ne s'est décidé à recruter le suédois. Ce n'est pas le cas de la Karmine Corp qui a conclu un accord avec le joueur après des négociations initiée à sa demande. En rejoignant l'équipe de Kameto, Rekkles s'assure un suivi médiatique de taille, tant la structure est populaire dans le prolifique monde de l'Esport League of Legends français. Sans oublier que la KCorp possède le statut de favori incontesté en France et en Europe, étant donné la valeur actuelle de son roster : Cabochard au top, Saken au mid, et Rekkles en ADC. Le jungler et le support restent encore à confirmer.