Warhammer 40 000 Spacemarine 2 : du gameplay présenté aux Game Awards !

Warhammer 40 000 : Space Marine 2 est de retour sous le feu des projecteurs avec une nouvelle présentation de gameplay aux Game Awards 2022.

[Mis à jour le 09 décembre 2022 à 13h07] La gloire de l'Empereur est sans limites, à l'image de l'ambition de Warhammer 40 000 : Space Marine 2. La suite des aventures de notre bon vieux Titus et de ses copains Ultramarines a fait une courte mais remarquée apparition lors des Game Awards 2022, avec un nouveau trailer de gameplay qui a eu le don de réveiller notre côté purgeur de Xenos. Notre cher Astartes devenu capitaine depuis ses mésaventures sur Graia semble avoir connu l'Apothéose Primaris dans ce second volet qui le porte sur une nouvelle planète en proie à une invasion Tyrannide. On a pu apercevoir quelques séquences de gameplay de cette sortie très attendue et on peut vous dire une chose, les cafards de l'espace n'ont qu'à bien se tenir.

Le trailer de Warhammer 40k : Spacemarine 2

Le gameplay de Warhammer 40k : Spacemarine 2

Si vous n'avez jamais joué au premier Warhammer 40K : Spacemarine, sachez qu'il s'agit d'un jeu d'action et de tir à la troisième personne. Vous y incarnez Titus, un capitaine de l'ordre prestigieux des Ultramarines. D'ailleurs notons que Titus a pris un peu d'âge et d'expérience dans ce second opus. Il est même passé par la moulinette Primaris, une progression méritée pour cette boule de muscle, de testostérone et d'abnégation, un Astartes moyen en somme. On ne sait encore que peu de choses de Spacemarine 2 côté scénario, mais on en sait un peu plus côté gameplay. Il s'agira d'un jeu de tir à la troisième personne, ou Titus et ses joyeux copains tenteront de venir à bout des plus infâmes Xenos de la Galaxie : les Tyrannides. Tout cela sous les yeux ébahis des quelques membres de la Garde Impériale de Cadia qui n'ont pas encore été changés en casse-croûte pour insectes géants. En bref, un combat Space Marines contre Space-Scarabées qui aura sans aucun doute de quoi satisfaire n'importe quel fan de l'univers de 40K.

Quelle date de sortie pour Spacemarine 2 ?

Pour l'instant, aucune date de sortie officielle n'a encore été confirmée par Saber Interactive et Focus Entertainment mis à part une large fenêtre de sortie : 2023. Le jeu est toujours en développement et sera exclusivement réservé aux nouvelles génération de matériel, donc disponible uniquement sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Space Marine 2 est un jeu qu'il faudra surveiller. En effet l'univers de 40K possède une propension inégalable à fournir des contextes et des histoires épiques. Et cette nouvelle sortie pourrait bien être à la fois le grand chef d'œuvre attendu depuis des lustres par les fans qu'une porte d'entrée pour les néophytes dans l'univers sombre et sinistre du 41e millénaire . Et même si les Ultramarines on en a un peu ras la casquette, on le lui souhaite de tout cœur.