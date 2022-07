Avatar Frontiers of Pandora : la sortie repoussée à 2023-2024

Avec l'arrivée d'Avatar 2 : La voie de l'eau au cinéma prochainement, on pouvait s'attendre à du mouvement du côté d'Ubisoft pour le jeu Frontiers of Pandora. Il y en a eu, mais malheureusement pas dans le bon sens.

[Mis à jour le 22 juillet 2022 à 10h38] Avatar revient sur le devant de la scène, un peu plus de 13 années après son succès phénoménal dans nos salles de cinéma. Sans pour autant devenir un pilier de la pop culture, le film de James Cameron a marqué les esprits, tant et si bien que sa suite, Avatar : La Voie de l'Eau arrive en décembre au cinéma. Mais ce n'est pas tout, on sait depuis maintenant quelques année que nos compatriotes de chez Ubisoft travaillent durement sur un open-world sur Pandora. Avatar : Frontiers of Pandora est dans les tiroirs depuis quelques années, et risque d'y rester encore un moment. Les équipes de développement du jeu ont annoncé que la période de sortie du jeu avait été repoussée au prochain exercice fiscal. Comprenez fin 2023 début 2024. On vous explique tout.

C'est donc avec une mauvaise nouvelle dans son sac qu'Ubisoft s'est exprimé devant ses investisseurs, en affirmant que la sortie d'Avatar : Frontiers of Pandora ne pourrait pas correspondre avec l'arrivée du film Avatar : La Voie de l'Eau au cinéma. Une décision justifiée par le désir du studio de fournir un jeu de haute qualité, complet et digne des attentes des fans (qui rongent leur frein depuis un peu plus de douze ans tout de même) : "Notre objectif est de créer une expérience immersive de pointe qui tire pleinement profit de la technologie next-gen. Cette formidable marque mondiale de divertissement représente une opportunité pluriannuelle majeure pour Ubisoft". Et par les temps qui courent, on ne peut que saluer le réalisme du studio qui préfère prendre le temps de peaufiner son jeu plutôt que de cruncher (comprenez forcer ses employés à des horaires fous en amont de la sortie du jeu) ses équipes et/ou fournir aux fans un travail loin d'être accompli (on te regarde, Battlefield 2042). Il faudra donc attendre fin 2023 ou début 2024 pour pouvoir plonger manette en main dans les forêts de Pandora.

Trailer

Gameplay d'Avatar Frontiers of Pandora

Annoncé à l'origine en 2017 par les équipes de Massive Entertainment, Avatar : Frontiers of Pandora est un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert à la première personne, incluant sans doute aucun des éléments de RPG (arbre de compétence, niveaux, quêtes...). Le jeu s'inscrit dans la catégorie des triple A et bénéficie d'un budget à la hauteur de son ambition. Basé sur le moteur graphique Snowdrop d'Ubisoft, Avatar Frontiers of Pandora proposera des graphismes de haute qualité et sera par conséquent réservé uniquement aux consoles next-gen (PS5 et Xbox Series), au PC et au Cloud Gaming. En ce qui concerne son scénario, on y incarnera des Navis tentant de faire face aux ambitions destructrices de la RDA (Administration de Développement des Ressources, les méchants dans le film) dans les Terres de l'Ouest. Il s'agit d'une région inexplorée de Pandora, nous offrant une faune et une flore inédite ainsi que des paysages à couper le souffle.