Crysis 4 : Crytek dévoile la sortie d'un nouveau Crysis

C'est l'information à ne surtout pas manquer en cette fin de mois de janvier. Crytek, le studio derrière les révérés jeux Crysis, a annoncé développer Crysis 4. L'occasion pour de nombreux joueurs de replonger dans l'univers futuriste créé en 2007.

Si l'on vous parle de supersoldats, d'invasion alien et de nano-combinaisons ça vous dit quelque chose ? Non vous ne rêvez pas, Crysis est de nouveau sous les feux des projecteurs. Près de 9 ans après la sortie de Crysis 3, Crytek a annoncé son intention de développer un nouveau volet de la célèbre franchise. Une quatrième itération annoncée dans une vidéo que quelques secondes ce mercredi 26 janvier, et une annonce qui a de quoi faire couler beaucoup d'encre. En effet, ce nouveau volet, bien que situé dans l'univers de ces shooters futuristes à succès, ne serait pas une suite directe aux aventures de Prophet mais bien une toute nouvelle histoire. On vous résume ce qu'on sait pour l'instant.

Une cinquantaine de petites secondes de visuels, c'est tout ce qui est sorti des studios de Crytek. Ca et une note de blog signée Avni Yerli (Directeur de Crytek). Rien de plus normal, le jeu n'en est qu'aux toutes premières phases de son développement, ce teaser n'étant qu'une annonce destinée à informer les fans. Seules informations ayant filtré, le jeu sera basé sur la dernière version du CRYENGINE, son développement n'aura aucun impact négatif sur le suivi de Hunt : Showdown (une nouvelle qui sera du goût des nombreux fans de cet excellent et exigeant Battle Royale).

Evidemment, quand on se remémore la sortie de Crysis en 2007, il y a de quoi espérer de grandes avancées côté graphismes pour ce quatrième épisode, espérons seulement que nos machines seront suffisamment puissantes pour le faire tourner. Concernant une éventuelle date de sortie, Avni Yerli, a précisé que le jeu en était "aux premières étapes de son développement" et qu'il faudra attendre "un certain moment" avant de l'apercevoir sur nos consoles et PC. Une sortie qu'il sera difficile d'imaginer avant 2023, voire 2024.