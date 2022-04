Playstation Plus : Sony dévoile une date officielle pour les nouveaux abonnements

Sony change en profondeur son système d'abonnement Playstation Plus et nous a dévoilé la date officielle de ces nouvelles formules. On fait le point sur les abonnements et les différentes offres proposées sur le PS+.

[Mis à jour le 26 avril 2022 à 10h06] Playstation revoit entièrement ses offres d'abonnement. La firme a annoncé, à travers un article blog signé Jim Ryan, que les abonnements Playstation Plus et Playstation Now seraient rassemblés en une offre unique, comprenant trois niveaux d'abonnement et de services. Souvenez-vous, le Playstation Plus était depuis 2010 l'offre d'abonnement de Sony pour accéder au multijoueur de la Playstation, et comprenait aussi d'autres avantages comme deux jeux mensuels à télécharger gratuitement, des réductions, la sauvegarde sur le cloud et plus. Tandis que de l'autre côté nous avions le Playstation Now, le service de jeu à la demande par catalogue exploitant aussi le potentiel du cloud gaming. Désormais, ces deux offres seront donc réunies dans trois offres Playstation Plus, et ce dès le 22 juin prochain.

Quels sont les nouveaux abonnements PS + ?

Comme nous vous le disions dans l'introduction, les nouveau abonnements Playstation Plus seront divisées en trois niveaux différents. On retrouvera premièrement le Playstation Plus Essential, qui comprendra tous les avantages du PS+ actuel (jeu multijoueur, deux jeux à télécharger, cloud, promotions) et garde globalement la même tarification qu'aujourd'hui. Ensuite, on retrouvera le Playstation Plus Extra, qui ajoute un catalogue de 400 jeux téléchargeables à la demande à leur abonnement. Enfin, le Playstation Plus Premium ajoute encore plus de jeux à ce catalogue, proposant des titres PS1, PS2, PSP et PS3 pour une expérience clairement centrée sur le rétrogaming. Les tarifs et contenus des abonnements :

Playstation Plus Essential :

Jeu multijoueur en ligne

Deux jeux mensuels à télécharger

Des promotions et des réductions

Europe : 8.99 € / mois, 24.99 € / trimestre, 59,99 € / an.

Etats Unis : 9,99 $ / mois, 24,99 $ / trimestre, 59,99 $ / an.

Royaume-Uni : 6,99 £ / mois, 19,99 £ / trimestre, 49,99 £ / an.

Playstation Plus Extra :

Tous les avantages du Playstation Plus Essential

Un catalogue de plus de 400 jeux à la demande pour PS4 et PS5

Europe : 13.99 € / mois, 39.99 € / trimestre, 99,99 € / an.

Etats Unis : 14,99 $ / mois, 39,99 $ / trimestre, 99,99 $ / an.

Royaume-Uni : 10,99 £ / mois, 31,99 £ / trimestre, 83,99 £ / an.

Playstation Plus Premium :

Tous les avantages du Playstation Plus Extra

Un catalogue de plus de 300 jeux à la demande pour PS1, PS2, PS3 et PSP

Un service de streaming de jeux via le cloud, disponible sur PS4, PS5 et PC

Des essais limités de jeux récents

Europe : 16.99 € / mois, 49.99 € / trimestre, 119,99 € / an.

Etats Unis : 17,99 $ / mois, 49,99 $ / trimestre, 119,99 $ / an.

Royaume-Uni : 13,49 £ / mois, 39,99 £ / trimestre, 99,99 £ / an.

Quels jeux dans le Playstation Plus Extra et Premium ?

Les deux nouveaux niveaux d'abonnement Extra et Premium comprennent tous les deux un catalogue de jeux vidéo à la demande. On retrouve bien entendu des titres et des plateformes différentes selon les deux souscriptions, mais il est possible de s'interroger sur le contenu dudit catalogue à sa sortie en juin prochain. Pour rassurer les joueurs, Sony a affirmé vouloir inclure des titres phares comme Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11, et Returnal dès le lancement des nouveaux abonnements. De quoi rassurer les joueurs qui souhaitent profiter des dernière exclusivités sur leur console.

Un tel changement réclame un peu de temps pour être mis correctement en place, même pour une entreprise aussi massive que Sony sa Playstation. C'est pourquoi Jim Ryan explique dans son article blog que les nouveaux abonnements seront mis en place dès le 22 juin prochain, dans un ordre précis prenant en compte les différentes régions du monde. L'Asie sera donc le premier continent à en bénéficier, suivi de près par l'Amérique du Nord et l'Europe. Notez aussi qu'au moment du lancement, les abonnés au PS Now actuels verront leur offre migrer sans frais supplémentaires vers le PS+ Premium.