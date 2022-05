Call of Duty Modern Warfare 2 : des images révélées en juin ?

On le sait depuis quelques jours, Activision a officialisé la sortie de Call of Duty Modern Warfare 2. La suite du Modern Warfare de 2019 pourrait bien être dévoilée d'ici quelques semaines, au moment des grosses conférences de juin.

[Mis à jour le 09 mai 2022 à 15h59] Peu de mois sont aussi importants pour l'industrie du jeu vidéo que le mois de juin. Le début de l'été est en effet la période où se tiennent les plus gros salons du jeu vidéo au monde, bien que l'E3 ait été officiellement annulé en 2022. Mais les studios et les exposants ont tout de même prévu de nous offrir un mois de surprises et de show grâce à différents autres évènements. C'est dans ce contexte que l'on pourrait bien apercevoir les premières images de Call of Duty Modern Warfare 2. En effet, selon Tom Henderson, un insider réputé de l'industrie vidéoludique, Activison et Infinity Wars pourraient nous dévoiler certaines images de la campagne de ce prochain volet, et ce dès le 2 juin. Un show traditionnel qui porterait sur la campagne en solo selon l'insider. Vous pouvez retrouver tout son travail de recherche directement dans son article sur le site Exputer.

Modern Warfare 2 c'est quoi ?

C'est donc le studio américain Infinity Ward qui est aux commandes du développement de cette prochaine sortie. Une nouvelle assez rassurante quand on considère son pedigree en termes de jeux Call of Duty. On lui doit des épisodes très populaires comme Modern Warfare (2007) et Modern Warfare 2 (2009), mais aussi Modern Warfare (2019) et prochainement Modern Warfare 2 (2022-2023). La preuve d'une capacité indéniable à fournir d'excellents FPS à défaut de leur trouver des noms originaux. Malheureusement pour l'instant, aucune autre information n'a été dévoilée outre le logo ci-dessous. Mais les rumeurs sur le web vont bon train, certains journalistes et insiders comme Tom Henderson mentionnant déjà Modern Warfare 2 comme le meilleur Call of Duty jamais créé. Affaire à suivre.

Quelle date de sortie pour Modern Warfare 2 ?

Pour l'instant, aucune information officielle n'a été dévoilée au regard du contenu ou de la date de sortie de Call of Duty Modern Warfare 2. Les seules informations que l'on peut obtenir sur ce nouvel épisode proviennent de certains insiders selon lesquels le développement du jeu serait déjà en bonne voie. Et quand on considère le format annuel des jeux Call of Duty, il est relativement possible que Modern Warfare 2 soit prévu pour la fin d'année 2022. Il faudra se tourner vers les gros évènement vidéoludiques prochains comme l'E3 et peut être même l'EA Play pour en apprendre plus sur ce sujet.