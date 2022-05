Minecraft ne se lance pas ? Nos 5 solutions aux crash et aux bugs

Minecraft, le jeu le plus populaire de ces dix dernières années, connaît parfois des problèmes de lancement et autres bugs qu'il est possible de résoudre assez rapidement. On vous explique comment faire.

Avec ses 240 millions d'exemplaires vendus, et autant voire plus de versions crackées en liberté, Minecraft a depuis longtemps conquis les PC du monde entier. Un statut légendaire qui souligne son extrême popularité. Il faut dire que le petit monde cubique s'est depuis longtemps imposé dans la pop culture, devenant un incontournable de notre quotidien. Mais, malgré sa petite taille (2,54 Go), la création de Mojang peut parfois s'avérer capricieuse, et difficile à mettre en marche. Si vous n'arrivez pas à lancer Minecraft, voici quelques solutions simples pour ramener votre petit logiciel à la raison :

Installez et mettez à jour Java

Ce conseil est applicable uniquement pour les détenteurs de la version Java de Minecraft. En effet, il existe plusieurs versions du jeu, la première ayant été construite sur Java, le logiciel technique d'Oracle. Or, Java est essentiel au bon fonctionnement du jeu. Si vous n'avez pas installé Java, vous ne pourrez pas lancer Minecraft sur votre ordinateur. Vous pouvez installer Java sur votre ordinateur depuis cette page. Bien entendu, choisissez la bonne version du logiciel en fonction de l'ordinateur que vous possédez, Mac, ou Microsoft. Une fois Java installé, tentez de relancer votre jeu. Cette méthode fonctionne aussi pour garder votre version de Java à jour, ce qui est essentiel lorsque vous obtenez l'erreur :

"Une erreur JNI s'est produite – veuillez vérifier votre installation et réessayer."

Exécutez Minecraft en tant qu'administrateur

Cette technique est un tour de passe passe qui peut se révéler efficace dans de nombreuses situations. Il arrive parfois que lors de l'installation d'un programme, les autorisations de lancement de ce programme ne conviennent pas à certains éléments de sécurité de votre ordinateur. Il vous faut alors lancer Minecraft en tant qu'administrateur de votre sessions Windows. Pour ce faire, rien de plus simple, fermez toutes les instances de Minecraft en cours grâce au Gestionnaire des tâches (Ctrl+Alt+Suppr), puis, effectuez un clic droit sur le launcher de Minecraft et sélectionnez "Exécuter en tant qu'administrateur".

Installez et mettez à jour DirectX

DirectX est un peu la charpente du jeu sur les ordinateurs Windows. Il s'agit d'une suite logicielle nécessaire au bon fonctionnement d'une quantité astronomique de programmes. Habituellement installé en même temps qu'un jeu tiers, il peut disparaître de votre ordinateur en cas de formatage complet. Or, pour lancer Minecraft, vous aurez également besoin de DirectX. Vous pouvez télécharger DirectX directement sur cette page. Une fois téléchargé, installez DirectX et vous pourrez lancer la plupart des jeux du moment.

Mettez à jours vos pilotes de carte graphique

Tous les jeux vidéo ou presque nécessitent le bon fonctionnement de la carte graphique de votre ordinateur. Or, cette dernière a besoin de pilotes à jour pour fonctionner efficacement. Bien que Minecraft ne soit pas le plus gourmand de tous les jeux disponibles, il requiert tout de même une carte graphique en bonne santé pour fonctionner efficacement. Si vous ne parvenez pas à lancer le jeu, ou si vous constater de grosses chutes de framerate en jouant (les images par seconde en jeu sont très faibles), il vous faut absolument mettre à jour les pilotes de votre carte graphique. La manipulation est différente que votre CG soit de marque Nvidia ou AMD.

Pour connaître votre carte graphique, rien de plus simple, rendez-vous dans le Gestionnaire des tâches de votre ordinateur (Ctrl+Alt+Suppr) puis dans l'onglet Performance. Vous trouverez le nom de votre Carte Graphique dans l'onglet GPU 0. Une fois que vous connaissez la marque de votre Carte Graphique, rendez-vous à l'une des deux adresses ci-dessous pour mettre à jour vos pilotes graphiques :

AMD : rendez-vous sur cette page et téléchargez le logiciel Adrenaline. Une fois installé, il vous offrira l'occasion de mettre à jour vos drivers.

et téléchargez le logiciel Adrenaline. Une fois installé, il vous offrira l'occasion de mettre à jour vos drivers. Nvidia : rendez-vous sur cette page et choisissez votre carte graphique dans la liste proposée. Vous pourrez ensuite installer le pilote le plus récent et GeForce Experience pour ne pas avoir à répéter l'opération ultérieurement.

Réinstallez le jeu

La solution la plus radicale est parfois la plus efficace. Si, après avoir tenté les étapes ci-dessus, vous ne parvenez toujours pas à lancer Minecraft, vous pouvez toujours le désinstaller puis le réinstaller. Pour réinstaller le jeu, rien de plus simple :

Rendez-vous dans la barre de recherche Windows et tapez %appdata%

Vous trouverez alors le dossier ".minecraft", supprimez-le entièrement.

Rendez-vous ensuite sur cette page pour télécharger le launcher officiel du jeu.

pour télécharger le launcher officiel du jeu. Téléchargez-le et installez Minecraft une nouvelle fois.

Voilà, nous vous avons présenté 5 astuces efficaces pour résoudre vos problèmes de lancement Minecraft. En espérant avoir pu vous aider à rejoindre vos aventures cubiques.