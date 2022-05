Gollum : une date de sortie annoncée pour le jeu de Nacon

Depuis mars 2019, on attendait des nouvelles de Gollum, l'ambitieux titre de Daedalic Entertainment et Nacon qui place le drôle de hobbit au cœur de l'action. C'est maintenant chose faite avec une date de sortie annoncée, et pour très bientôt.

[Mis à jour le 25 mai 2022 à 18h35] Si son destin dans les films peut paraître un peu sinistre, Gollum n'en est pas moins un personnage clef dans le Seigneur des Anneaux. Après tout, c'est ce vieil hobbit schizophrène et décharné qui permet à Frodon et Sam de traverser la Terre du Milieu sans trop d'encombres. Et pour rendre hommage à ce petit bonhomme, Nacon et Daedalic Entertainment, on décidé de le placer au centre de leur nouvelle aventure vidéoludique. Le Seigneur des Anneaux : Gollum débarque très prochainement, et offre aux joueurs une aventure d'exploration et d'infiltration sur les terres désolée du Mordor. Bonne nouvelle, on connait enfin sa date de sortie.

Gollum's quest for his precious will begin on September 1, 2022!



Coming on PC & consoles and at a later date on Nintendo Switch.#GollumGame pic.twitter.com/52IL0kp0oH — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) May 24, 2022

Et oui, c'est bien le 1er septembre prochain que l'on pourra commencer l'épopée de Gollum, qui débute dans nulle autre forteresse que Barad-Dûr. En effet, l'action se tient dans les prémices de la Communauté de l'Anneau, au moment ou notre cher quadripode est relâché des geôles de la forteresse de Sauron après plusieurs semaines de torture. Dans le Seigneur des Anneaux : Gollum, vous devrez user de votre finesse et de votre discrétion pour contourner de nombreux dangers tout en revisitant les endroits clefs de la saga. Votre but est, vous l'aurez deviné, de retrouver votre "précieux" qui pourrait bien se retrouver entre les mains de deux jeunes Hobbits randonneurs.