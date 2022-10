Bayonetta 3 : où trouver le jeu au meilleur prix ?

BAYONETTA 3. L'une des plus déjantées série de jeux vidéo fait son grand retour pour une aventure acclamée par la critique. Si vous souhaitez vous aussi en faire partie, on vous trouve le jeu au meilleur prix.

[Mis à jour le 27 octobre 2022 à 11h44] PlatinumGames nous offre une nouvelle aventure de notre sorcière bien aimée après plus de cinq années de développement. Bayonetta 3 sera disponible le 28 octobre prochain, une sortie aussi bien attendue des fans que saluée par la presse spécialisée. Cette dernière n'a en effet pas tari d'éloges sur ce troisième épisode, qui atteint des sommets dans ses notes globales. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre les aventures de l'ensorceleuse aux talons hauts, pleines d'action, de drame, et de loufoque, nous vous dénichons les meilleures offres sur le jeu avant de vous décortiquer toutes les informations essentielles à son sujet.

Bayonetta 3 est déjà disponible en précommande. Le jeu est proposé en trois versions, allant de la version Standard du jeu, à 59,99 €, à la version collector Mascarade de la Trinité à 99,99 €. Cette édition contient le jeu de base, un artbook de plus de 200 pages et trois illustrations de couverture spéciales. Si vous souhaitez vous aussi acheter l'édition collector Mascarade de la Trinité, vous pouvez vous rendre sur le site de CDiscount juste ici.

Si l'on souhaite prendre la température d'un jeu, ou plutôt de sa qualité, on se dirige généralement vers Metacritic. Le site répertorie les avis des différentes critiques internationales et les réunit pour former une note moyenne indiquant assez bien la qualité d'un titre. Après ses 70 critiques, Bayonetta 3 atteint la note de 89/100, un score proche de l'excellence qui le place légèrement en dessous de l'acclamé Bayonetta avec ses 90/100. Bayonetta 3 convainc partout, notamment en France, avec des rédactions comme JVC qui lui attribue sans sourciller 19/20 : "Avec cette nouvelle aventure, Bayonetta prouve une fois de plus qu'elle est la reine du beat'em up en proposant des combats toujours aussi grisants et spectaculaires qui sont ici sublimés grâce à de nombreuses armes inédites et à la mécanique d'invocation de démons qui bouleverse la façon de se battre."

Idem du côté de Gameblog qui ne tarit pas d'éloges pour ce troisième volet des aventures de la célèbre sorcière et lui attribue 9/10, qui frôle la perfection et la manque de peu en raison de faiblesses techniques et esthétiques grandement dues à la puissance de la Nintendo Switch : "Impossible de ne pas tomber sous le charme dantesque de Bayonetta 3. PlatinumGames donne encore naissance à une création qui frise la perfection en s'appuyant sur un système de jeu impeccable et une réalisation incontestable. Toujours plus démesuré, frénétique, riche, varié et avec des boss encore plus monstrueux et épiques, le jeu ne fait pas dans la dentelle. Les développeurs s'en donnent à coeur joie sans presque jamais être pris à défaut. Une production aussi agréable à prendre en main que phénoménale avec laquelle sa reine nous pique en plein cœur."

Côté international aussi, les charmes de la sorcière ont fait leur effet. Destructoid, le célèbre journal référence dans les jeux vidéo, nous offre comme à son habitude une critique originale, qui justifie à n'en pas douter la note de 10/10 attribuée au jeu : "Comme introduction à l'univers de Bayonetta 3, vous commencerez par faire du ski-nautique en tant que démon-dragon géant, et ça devient de plus en plus loufoque par la suite. Quand j'ai joué à Bayonetta 3, je n'avais à aucun moment une idée de ce qui allait se passer, pour mon plus grand plaisir." Le journal insiste sur l'imprévisibilité du titre qui n'hésite pas à aller tirer dans le franchement loufoque pour le plus grand plaisir des fans.

Pour vous la faire courte, Bayonetta 3 arrive sur Nintendo Switch le 28 octobre 2022. Une sortie en exclusivité sur la console de Nintendo, qui avait bien besoin d'un petit coup de pouce dans le domaine de ses nouveautés en 2022. La console peut donc se targuer de posséder un titre très attrayant pour les nouveaux joueurs. Le titre est d'ailleurs déjà disponible en précommande sur le site officiel de Nintendo UK, au prix assez conséquent de 49,99 £ (probablement 49,99 € en France). On vous informera lorsque les précommandes seront disponibles sur le site français de Nintendo.

Les éditions Collector en vente :

Le doublage de Bayonetta change

Ce ne sera plus l'appréciée Hellena Taylor qui doublera la version anglaise de la sorcière brune, mais une autre habituée des jeux vidéo, Jennifer Hale, que l'on a pu retrouver dans Mass Effect, Return to Monkey Island et Overwatch. Une transition confirmée par une interview entre PlatinumGames et Game Informer, et qui risque d'être ardue pour les fans de la jeune série. A noter que la jeune femme a révélé avoir refusé de reprendre son rôle en raison du cachet ridicule que lui proposait Nintendo (4 000 $) pour un doublage de jeu complet. Une information qui n'embellit pas l'image de la firme japonaise.

De nouvelles compétences, de l'action plus brutale et épique que jamais, Bayonetta s'annonce clairement comme un blockbuster de la Nintendo Switch. Le jeu Nintendo et PlatinumGames nous offre un aperçu de son intrigue et de son gameplay dans ce teaser d'un peu plus de trois minutes. On peut y apercevoir des personnages emblématiques de la franchise, et surtout notre Umbra Witch favorite. Dans ce troisième volet, Bayonetta se retrouve aux prises avec un ennemi mystérieux utilisant ses pouvoirs de ralentissement du temps et ses armes préférées. Elle doit aussi repousser une invasion d'Homunculi, des armes biologiques construites par l'Homme.

Si vous n'êtes pas familiers avec la série des Bayonetta, ce qui n'est probablement pas le cas si vous lisez ces lignes, sachez que le jeu se place dans la catégorie des jeux d'action d'aventure, tout en empruntant beaucoup à la catégorie des beat-em-all. Dans Bayonetta 3, vous incarnez à la fois Bayonetta, la sorcière de l'Umbra aux compétences et aux armes bien définies qui n'hésite pas à utiliser de ses pouvoirs et à prendre la forme de démons pour venir à bout de groupes d'ennemis par dizaine. Mais ce n'est pas tout, dans ce nouveau volet vous aurez aussi l'occasion d'incarner Viola, une jeune apprentie sorcière accompagnée de son démon félin Chouchou.