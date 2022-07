Soulframe : découvrez le nouvel MMORPG free-to-play des créateurs de Warframe

Après plus de neuf années à cultiver le succès de Warframe, Digital Extremes se lance dans un tout nouveau projet. Soulframe sera un MMORPG fantastique entièrement gratuit.

[Mis à jour le 18 juillet 2022 à 12h34] C'est par l'intermédiaire d'un article du Washington Post que l'information nous est parvenue ce week-end. Digital Extremes, le studio derrière le populaire Warframe, se lance dans une toute nouvelle aventure avec son nouveau jeu Soulframe. Celui qui sera un MMORPG entièrement free-to-play nous a été dévoilé par un trailer entièrement en images de synthèse, et semble quitter le monde futuriste de Warframe pour un univers plus fantastique. C'est d'ailleurs Steve Sinclair, le directeur de Warframe, qui a confirmé que ce jeu serait fortement influencé par les thèmes de la nature et de sa lutte contre l'influence des hommes. Des thèmes qui ne sont pas sans nous rappeler les univers de Princesse Mononoké ou de Nausicaa de la Vallée du Vent, les deux chefs-d'œuvre des studios Ghibli. Il faudra en revanche attendre un petit peu pour en savoir plus sur Soulframe, le jeu n'en étant qu'aux balbutiements de son développement. Au moins, ça nous laisse le temps de faire le tour de tout ce qu'on sait à son sujet dans cet article.

C'est donc par une légende que nous avons été introduits à l'univers de Soulframe. Celle d'un héros rejeté de sa famille, laissé pour mort puis sauvé par la nature. Les thèmes abordés par Soulframe sont forts et centraux dans son intrigue, et rappellent le travail des studios Ghibli sur certaines de leurs plus belles créations. On y trouve des questionnements sur l'influence de l'Homme sur la nature et la destruction qu'il engendre, dans un nouvel univers qui semble riche et entièrement unique. Certes parfois, l'esthétique des personnages peut vaguement rappeler certaines armures de Warframe, mais la ressemblance semble s'arrêter là. Une information confirmée par Steve Sinclair qui a définit le monde de Soulframe comme "une nouvelle et étrange vision de la fantasy s'éloignant du genre SF-mecha de Warframe".

Si Warframe est un shooter à la troisième personne basé sur le mouvement et la vitesse, Soulframe semble prendre une route totalement différente de celle de son prédécesseur. Sinclair l'a dit lui-même : "Là où Warframe est axé sur le tir, celui-ci est axé sur la mêlée. Là où Warframe est super rapide et va à une vitesse dingue, celui-ci sera beaucoup plus lent et pesant. Mais il a toujours beaucoup de similitudes avec ce genre pour lequel nous sommes expérimentés ". Et par similitudes, Sinclair entend clairement la grande importance du PvE dans Soulframe, qui ne compte pas s'éloigner de son vénérable aîné sur les aspects de coopération en multijoueur, mais aussi sur ceux de génération procédurale de niveaux.

En effet, c'est le directeur créatif du studio Geoff Crookes qui a mentionné l'importance de la génération procédurale dans l'univers de Soulframe. Le monde est sensé faire ressentir au joueur la colère de la nature envers l'Homme, et sa permanente évolution. Les décors changent, les murs des cavernes bougent, les forêts se déplacent, le tout afin de créer une réelle sensation de vie dans un monde ou l'un des antagonistes est la nature elle-même. Le monde souterrain sera particulièrement impacté par la génération procédurale de décors, reste à savoir si les niveaux seront instanciés ou non.

Pour ce qui est du gameplay pur et dur de Soulframe, on sait qu'il compte placer l'exploration au coeur de son expérience multijoueur. Digital Extremes compte rendre l'univers du jeu plus vivant pour les nouveaux joueurs, et souhaite aussi conserver le système de grands hubs ouverts à l'exploration, similaire à celui de Warframe ou de plus loin à celui de Destiny 2. Le studio ne se cache pas aussi de l'influence de certaines grosses sorties comme celle d'Elden Ring, en affirmant que des discussions à se sujet se devaient d'avoir lieu tant la qualité de la dernière création de From Software est immense.

On vous le disait dans l'introduction, le développement de Soulframe n'en est qu'à ses premiers pas. Les équipes de Digital Extremes travaillent sur ce nouveau titre depuis février, tandis que les concepts-arts et le world-building du jeu est en mouvement depuis 2019. Il faudra donc patienter au moins jusqu'à fin 2023 voire début 2024 pour prendre le jeu en mains. Pour ce qui est des plateformes de jeu, si Soulframe suit les traces de Warframe, il pourrait sortir sur PC et consoles. Il faudra en revanche attendre avant de savoir si les consoles old-gen seront concernées par ce lancement.