Quels sont les meilleurs personnages de Multiversus ? La tier-list

Multiversus est déjà disponible et nous propose de découvrir 16 personnages issus de différents univers. Or, dans un jeu de combat, tout le monde a ses préférences, et chaque personnages a ses forces et ses faiblesses. On vous présenter le roster de Multiversus en détail.

Développé par Player First Games et édité par Warner Bros Games, Multiversus s'annonce déjà comme un sérieux concurrent à la série Super Smash Bros. D'inspiration Nintendo non dissimulée, Multiversus est un petit jeu de combat cross-over aux grandes ambitions. En effet, cette nouvelle sortie est entièrement free-to-play, et propose aux joueurs d'incarner plus de seize personnages issus d'univers drastiquement opposés. Ainsi on, peut y apercevoir Arya Stark casser la figure de Bugs Bunny tandis que Batman inflige une rouste à Sam de Scooby Doo. Or, dans ce joyeux capharnaüm qu'est Multiversus, on peut toujours se demander quel personnage jouer, et surtout, quels sont les meilleurs personnages du jeu. Ce petit article est fait pour vous répondre.

Le Roster de Multiversus © Warner Bros Games

Le jeu est actuellement dans sa phase de bêta ouverte, et propose pour l'instant seulement 16 personnages jouables. Chaque combattant fait partie de l'une des cinq classes prédéfinies du jeu, à savoir le sacro-saint pentagone mage, assassin, cogneur, tank et support. N'hésitez pas à vérifier si la catégorie à laquelle appartient votre personnage favori correspond bien à votre style de jeu. Voici la liste complète des combattants de Multiversus :

Arya Stark (Assassin)

Batman (Cogneur)

Bugs Bunny (Mage à Distance)

Finn l'Humain (Assassin)

Grenat (Cogneur)

Harley Quinn (Assassin)

Le Géant de Fer (Tank)

Jake le Chien (Cogneur)

Chien-Renne (Support)

Sammy (Cogneur)

Steven Universe (Support)

Superman (Tank)

Taz (Cogneur)

Tom et Jerry (Mage)

Véra (Support)

Wonder Woman (Tank)

Tier-list des personnages de Multiversus © Linternaute JV

Bien que Multiversus ne soit ouvert aux joueurs que depuis quelques heures, il est déjà possible d'isoler certains personnages un peu plus forts ou plus faibles que les autres. Bien que la tier-list ci-dessus ne soit que l'humble avis de notre rédaction, elle cherche à vous fournir des réponses quant à d'éventuelles questions sur les forces et les faiblesses de certains personnages. Aussi, gardez en tête que cette tier-list est appliquée aux personnages joués individuellement, une notation en générale assez difficile pour les personnages de type tank et de type support, plus efficaces en équipe. Par ailleurs, certains combattants en haut du classement sont particulièrement difficiles à maîtriser (Tom & Jerry et Harley Quinn par exemple), alors pensez aussi à jouer les personnages que vous pourrez facilement dompter. Et enfin, ce classement représente l'avis de la rédaction et n'a pas valeur de vérité générale, jouez qui bon vous semblera !