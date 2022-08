EA : le rachat par Amazon déjà démenti par CNBC

Au cœur de l'actualité jeux vidéo aujourd'hui, on a pu apercevoir un sacré remue-ménage. Des rumeurs concernant le rachat d'EA par Amazon ont été répandues avant d'être vite infirmées par les principaux intéressés.

[Mis à jour le 26 août 2022 à 16h00] C'est ce matin qu'une bonne partie des joueurs et joueuses du monde entier a été réveillé par une nouvelle assez ahurissante. Un rapport du magazine d'information suédois Good Luck Have Fun, publié dans USAToday par Kirk McKeand mentionne l'imminent rachat d'Electronic Arts par nul autre qu'Amazon. Une acquisition gargantuesque qui a vite sonné le branle-bas de combat chez les hautes sphères journalistiques du monde du jeu vidéo. L'information a vite été reprise par Jason Schreier et Geoff Keighley et a tôt fait d'enflammer la toile et d'attiser l'imagination des internautes les plus versés à l'économie.

Car de l'imagination, il en faudrait pour appréhender l'échelle d'une telle opération. EA reste l'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo du monde, avec une valeur estimée aujourd'hui aux alentours de 35 milliards de dollars. Battlefield, Apex Legends, FIFA, Madden, Mass Effect, Dead Space, Battlefield... Autant de franchises qui dorment bien au chaud dans les tiroirs d'Electronic Arts et qui auraient pu arriver entre les mains d'Amazon. Notez l'emploi du conditionnel, puisque cette rumeur de rachat a vite été démentie par la chaîne d'information américaine CNBC :

Les deux reporters de la chaîne peuvent être entendus dans une conversation se moquant légèrement du site Good Luck Have Fun pour son absence de références par le passé. L'absence de sources du journal suédois fait sourire, tandis que CNBC affirme avoir entendu de sources proches d'Amazon qu'aucune discussion n'était en train d'avoir lieu. En revanche, il est confirmé qu'Amazon et EA ont précédemment communiqué par le passé, confirmant certaines rumeurs qui affirmaient qu'Apple, Disney et Amazon s'étaient placés en potentiels acheteurs.

Ces bruits de couloir font écho au rachat titanesque d'Activision-Blizzard par Microsoft, d'une valeur de 69 milliards de dollars, dont les discussions sont toujours en cours selon Phil Spencer, PDG d'Xbox. Un achat de cette taille a eu le don de susciter de nombreuses interrogation quant à la propriété des plus gros éditeurs de jeu vidéo, devenu un point crucial dans l'évolution du marché du divertissement. Car en effet, posséder des éditeurs, c'est posséder des licences, et donc posséder des parts de marché importantes dans une industrie en croissance permanente, surtout depuis la pandémie de coronavirus.