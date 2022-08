Comment débloquer le Dendro dans Genshin Impact 3.0 ? Notre guide

Genshin Impact 3.0 est arrivé et avec lui la région de Sumeru et l'élément Dendro. Pour débloquer ce dernier et bénéficier de toutes ses nouvelles capacités, voici un petit guide à ne pas piquer des hannetons.

Genshin Impact vient tout juste de passer dans une nouvelle ère avec l'arrivée de la mise à jour 3.0 du jeu. Au menu, de nombreuses nouveautés dont la nouvelle région de Sumeru, rattachée à l'élément Dendro. Or, le Dendro, c'est nouveau, et c'est vraiment plutôt fort, et c'est surtout le dernier des éléments majeurs du monde de Teyvat qu'il vous reste à débloquer. Alors, si vous reprenez votre personnage sur Genshin Impact pour découvrir le continent de Sumeru, quoi de plus naturel que de vous interroger sur l'endroit et le moyen de débloquer le Dendro pour votre Voyageuse ou votre Voyageur ? Pas grand chose, c'est pour ça qu'on vous a préparé ce mini-guide.

Pour vous expliquer de manière assez concise comment débloquer le Dendro pour votre Voyageuse ou Voyageur, il suffira de préciser qu'il s'agit de la même manière que lors de vos explorations des zones précédentes de Genshin Impact. Pour débloquer le Dendro sur le voyageur, et l'équiper sur votre personnage principal, il vous faudra premièrement vous rendre dans la région de Sumeru. Il vous faudra par la suite trouver une des statues de l'Archon Dendro, réparties un peu partout dans la région. Par chance, vous en trouverez une dès votre arrivée dans la région. Une fois que vous avez trouvé l'une de ces immenses statues, vous n'avez qu'à interagir avec la statue en cliquant sur "Entrer en résonnance".

La statue de l'Archon Dendro © Linternaute / JV

Vous obtiendrez donc un premier personnage possédant l'élément Dendro, avec ses capacités. Le Voyageur Dendro est également l'un des meilleurs applicateurs de l'élément à l'heure actuelle. Selon toute vraisemblance, le meilleur applicateur de l'élément Dendro sera l'Archon de la région. Ce dernier se nomme Kusanali et peut être rencontré en progressant dans l'histoire de Sumeru. Il s'agit du plus jeune des Archons.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Android et IOS.