La liste des trophées de God of War : Ragnarök sur PS4 et PS5

God of War : Ragnarök s'annonce comme le nouveau chef d'oeuvre des studios de Sony Santa Monica. Une exclusivité qualitative de plus pour les joueurs Playstation, qui peuvent désormais consulter la liste des trophées du jeu.

Attendu depuis pas moins de quatre ans, God of War : Ragnarök se profile comme l'une des meilleures sorties vidéoludiques de l'année 2022. Sony Santa Monica semble une nouvelle fois avoir fait très fort avec cette exclusivité qui convainc unanimement la presse spécialisée et les joueurs du monde entier. C'est d'ailleurs pour les plus assidus de ces derniers que nous avons réunit la liste des différents trophées du jeu, trophées dont certains s'annoncent être assez ardus. Il faut dire que les aventures de Kratos et d'Atreus dans les Sept Royaumes ne sont pas de tout repos dans cette fresque mythologique aussi épique qu'agréable à l'oeil.

(ATTENTION SPOILERS)

Les trophées Bronze de God of War : Ragnarök

Le fleuriste : Cueillez une fleur dans chacun des neuf royaumes.

L'archiviste : Collectez tous les livres.

Le conservateur : Collectez tous les artefacts.

Au commencement : Équipez un enchantement.

Lustrage : Améliorez un élément d'armure.

Décrassage : Achetez une compétence.

De mauvais poil : Affrontez l'ours.

Dette de sang : Affrontez le dieu du tonnerre.

Combat à domicile : Affrontez la mystérieuse Valkyrie.

La racine du problème : Affrontez Níðhögg.

Le chaudron : Détruisez le chaudron de Grýla.

Chien errant : Affrontez Garm.

On récolte ce qu'on sème : Affrontez Heimdall.

L'union fait la force : Affrontez Hrist et Mist.

Meneur rebelle : Restituez le marteau de la révolution.

Nouvelles amitiés : Rapportez l'orbe de Lúnda.

© God of War : Ragnarök

Les trophées Argent de God of War : Ragnarök

La voie du Spartiate : Rappelez-vous l'enseignement des Spartiates.

Panse pleine : Trouvez toutes les pommes d'Iðunn et les cornes d'hydromel sanglant.

Phalange : Obtenez tous les boucliers.

Collectionneur : Obtenez toutes les reliques et poignées d'épée.

Pourfendeur de dragons : Fabriquez l'armure en écailles de dragon.

Comme neuve : Réparez entièrement l'amulette d'Yggdrasil.

Funérailles d'un ami : Assistez aux funérailles.

Gufa bien : Libérez les hafgufas.

Mea culpa : Libérez le lyngbakr.

Une bonne journée : Récupérez Mardöll.

Espèces invasives : Terminez toutes les chasses du cratère.

Braves bêtes : Caressez Speki et Svanna.

Chaque chose à sa place : Rapportez tous les lindworms à Ratatoskr.

Cerf-vice rendu : Ramenez les cerfs des quatre saisons.

L'épreuve du feu : Terminez les épreuves de Muspellheim.

© God of War : Ragnarök

Les trophées Or de God of War : Ragnarök

Engagement total : Améliorez au maximum une armure.

Ragnarök : Affrontez le Père de tout.

Grave erreur : Affrontez le roi Hrólf.

La reine légitime : Affrontez Gná.

Le trophée Platine de God of War : Ragnarök

L'ours et le loup : Complétez tous les trophées

God of War : Ragnarök est disponible depuis le 9 novembre 2022 en exclusivité sur Playstation 4 et Playstation 5