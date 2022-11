Les meilleurs decks pool 3 dans Marvel Snap

Marvel Snap prend d'assaut le genre des jeux de cartes à collectionner, devenu vite un petit phénomène incontournable. On se concentre aujourd'hui sur les meilleurs decks pool 3.

Petit phénomène devenu grand dans la catégorie des JCC (jeux de cartes à collectionner), Marvel Snap prend d'assaut les téléphones et les ordinateurs des joueuses et des joueurs du monde entier. Porté par un gameplay à haute intensité, des mécaniques uniques comme les emplacements ou les cubes, et un respect sans limites pour l'univers de Marvel, il faut dire que ses points forts sont nombreux. La progression est à la fois rapide, fun et amusante, et vous permet de facilement atteindre la fin du pool 2. Mais le pool 3 se corse grandement en termes de decks et d'adversaires, c'est pourquoi on vous a préparé quelques bons decks pour vous lancer dans cette compétition féroce.

Le deck Défausse V2 en pool 3

Les decks Défausse, à manier avec précautions © Linternaute/JV

Blade : Révélée : Défaussez une carte de votre main.

Révélée : Défaussez une carte de votre main. Morbius : Permanent : Gagne +2 de puissance pour chaque carte défaussée.

Permanent : Gagne +2 de puissance pour chaque carte défaussée. Mister Sinister : Révélée : Crée un clone de lui même sur le même emplacement

Révélée : Crée un clone de lui même sur le même emplacement Swarm : Quand cette carte est détruite, ajoute deux copies d'elle même à zéro de coût dans votre main.

Quand cette carte est détruite, ajoute deux copies d'elle même à zéro de coût dans votre main. Lockjaw : Quand vous jouez des cartes à cet emplacement, elle sont remplacées par d'autres cartes de votre deck.

Quand vous jouez des cartes à cet emplacement, elle sont remplacées par d'autres cartes de votre deck. Lady Sif : Révélée : Défaussez la carte la plus puissante de votre main.

Révélée : Défaussez la carte la plus puissante de votre main. Sword Master : Révélée : Défaussez une carte de votre main.

Révélée : Défaussez une carte de votre main. Dracula : Après le dernier tour, défaussez une carte de votre main, Dracula récupère sa puissance

Après le dernier tour, défaussez une carte de votre main, Dracula récupère sa puissance Hell Cow : Révélée : Défaussez deux cartes de votre main.

Révélée : Défaussez deux cartes de votre main. Hela : Révélée : Jouez toutes les cartes que vous avez défaussé de votre main aléatoirement sur les emplacements

Révélée : Jouez toutes les cartes que vous avez défaussé de votre main aléatoirement sur les emplacements Apocalypse : Quand vous défaussez cette carte de votre main, remettez là et ajoutez 4 de puissance.

Quand vous défaussez cette carte de votre main, remettez là et ajoutez 4 de puissance. America Chavez : Cette carte ne peut être tirée qu'au tour 6 et pas avant.

Les decks Défausse font partie des decks les plus forts mais aussi les plus durs à jouer correctement. Ils reposent sur un grand nombre d'effets de Défausse, et se basent sur un tour final en général assez explosif. Carte centrale dans cette composition, Hela est totalement essentielle, elle vous permettra de jouer toutes les cartes que vous avez défaussé lors des tours précédents. Vous pouvez tenter de prendre le contrôle de certains emplacements avec Morbius (lui aussi incontournable ici), Mister Sinister ou Swarm. Dans le milieu de partie, Sword Master et Lady Sif vous permettront de contrôler certains emplacements tout en étant sûr de continuer à défausser des cartes de votre main, et à synergiser avec Swarm et Morbius. Apocalypse est une carte de premier choix à défausser, tandis qu'America Chavez reste une option solide pour contrôler un emplacement. Si vous ne tirez pas Hela, vous aurez toujours l'option de jouer Lockjaw pour tenter de sortir de grosses cartes de votre deck, et vous assurer de trouver Hela. Dracula est juste extrêmement fun à jouer et vous sécurisera très souvent la victoire.