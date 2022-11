Quel deck choisir pour bien débuter à Marvel Snap ?

Si vous débutez sur Marvel Snap et que vous souhaitez un bon deck pour avoir des appuis solides lors de vos premières parties, voici notre deck débutant qui pourrait être assez efficace.

Nouveau phénomène qui prend d'assaut les téléphones mobiles et les ordinateurs de toutes la planète, Marvel Snap est un jeu de carte à collectionner (ou TCG en anglais) reprenant les personnages du multivers Marvel. Développé et édité par Nuverse, il s'impose dans une catégorie déjà bien concurrentielle (Hearthstone, Legends of Runeterra, Magic...) grâce à son gameplay rapide, intense et relativement simplifié et ses mécaniques uniques. Ajoutez à cela un respect total des personnages des comics et diverses lignes de dialogues plutôt réussies (même en français !) et vous aurez une petite appli qui mérite que l'on s'y intéresse. Pour tous les débutants qui, comme nous, décident de se lancer dans l'aventure Marvel Snap, voici un deck assez simple à mettre en place qui vous permettra de débuter au jeu sur des bases solides.

ATTENTION - Normalement, vous devriez disposer de la majorité de ces cartes lors de vos premières sessions de jeu, mais n'hésitez pas à jouer pour progresser dans vos niveaux de collection et débloquer un maximum de cartes si il vous en manque une ! Toutes ces cartes font partie du pool 1 (18-214)

Notre deck débutant Marvel Snap © Linternaute/JV

Liste des cartes du deck :

Hawkeye (révélée : si vous jouez une carte à cet emplacement le tour suivant, +2 de puissance)

(révélée : si vous jouez une carte à cet emplacement le tour suivant, +2 de puissance) Nightcrawler (peut être bougée une fois après avoir été jouée)

(peut être bougée une fois après avoir été jouée) Rocket Raccoon (révélée : si votre adversaire a joué une carte au même emplacement ce tour, +2 de puissance)

(révélée : si votre adversaire a joué une carte au même emplacement ce tour, +2 de puissance) Medusa (révélée : récupère +2 de puissance si elle est jouée sur l'emplacement du milieu)

(révélée : récupère +2 de puissance si elle est jouée sur l'emplacement du milieu) Star Lord (révélée : si votre adversaire a joué une carte au même emplacement ce tour, +3 de puissance)

(révélée : si votre adversaire a joué une carte au même emplacement ce tour, +3 de puissance) Domino (vous tirez toujours cette carte au tour 2 et pas avant)

(vous tirez toujours cette carte au tour 2 et pas avant) Mister Fantastic (révélée : les emplacements adjacents gagnent +2 de puissance)

(révélée : les emplacements adjacents gagnent +2 de puissance) The Punisher (révélée : récupère +1 de puissance pour chaque carte ennemie à son emplacement)

(révélée : récupère +1 de puissance pour chaque carte ennemie à son emplacement) Captain America (révélée : augmente la puissance des cartes de son emplacement de +1)

(révélée : augmente la puissance des cartes de son emplacement de +1) Jessica Jones (révélée : si vous ne jouez aucune carte à son emplacement au tour suivant, gagne +4 de puissance)

(révélée : si vous ne jouez aucune carte à son emplacement au tour suivant, gagne +4 de puissance) Spider - Woman (révélée : afflige toutes les cartes ennemies à cet emplacement de -1 de puissance)

- (révélée : afflige toutes les cartes ennemies à cet emplacement de -1 de puissance) Odin (révélée : active une seconde fois les effets révélés à cet emplacement)

Fonctionnement du deck

Ce deck se base sur une grande quantité de pouvoir de cartes "révélées", c'est à dire les effets actifs octroyés par certaines cartes une fois qu'elle sont dévoilées à la fin de votre tour. C'est bien entendu Odin qui constitue le pilier de ce deck puisqu'il permet de répéter les effets "révélés" des cartes de son emplacement. En début de partie, Hawkeye et Nightcrawler constituent des bases solides, le premier permettant de sécuriser assez vite un emplacement, et le second de jouer des emplacements compliqués comme le Bar sans Nom puisque vous pouvez à tout moment le déplacer d'un emplacement à un autre.

Rocket Raccoon, The Punisher et Star-Lord sont également de bonnes options pour gagner facilement de la puissance sur des emplacements contestés par votre adversaire. Medusa et Mister Fantastic sont deux excellentes cartes pour contrôler l'emplacement du milieu, et qui synergisent bien avec le reste de votre deck. Captain America est un renfort solide sur un emplacement où vous avez l'intention de placer de nombreuses cartes, tandis qu'à l'inverse Jessica Jones vous offre une super solution pour tenir un emplacement sans y investir vos cartes 5 ou 6 de mana. Odin reste la solution ultime pour effectuer de nombreux combos de pouvoirs, particulièrement combiné avec Spider-Woman pour de nombreux malus de puissance.