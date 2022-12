Comment télécharger la mise à jour next-gen de The Witcher 3 ?

L'un des plus grands chefs d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo se refait une beauté. The Witcher 3 version next-gen est disponible sur PS5, Xbox Series et PC, on vous explique comment y jouer.

[Mis à jour le 14 décembre 2022 à 10h58] Le jeu aux 1000 récompenses est de retour ! The Witcher 3, sans doute l'un des open-world RPG les plus réussis de tous les temps se voit profondément bouleversé par une mise à jour next-gen. Cette update, entièrement gratuite pour les joueurs possédant déjà le jeu, est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S depuis quelques heures. Ce patch 4.0 spécifique aux consoles next-gen et aux PC comprend diverses améliorations graphiques, dont l'ajout d'effet de lumière et d'occlusion ambiante en ray-tracing, et certains mods parmi les plus téléchargés par la communauté. Le jeu comprend aussi quelques nouveautés liées à la série The Witcher. On vous explique tout.

La mise à jour sera entièrement gratuite pour tous les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur Steam, le Playstation Store, GOG Games et le Xbox Store. Elle se téléchargera automatiquement sur votre plateforme de jeu, pourvu donc que vous possédiez déjà The Witcher 3. Si, en revanche, vous n'aviez jamais eu l'occasion de vous lancer dans la grande aventure de CD Projekt Red, vous avez l'option d'acheter le jeu sur votre console ou votre ordinateur, et de profiter de cette mise à niveau graphique directement. Souvenez-vous juste que ce patch 4.0 est exclusif aux consoles de nouvelle génération et aux PC.

Modifications spécifiques au PC et aux consoles next-gen :

Ajout de l'éclairage global et de l'occlusion ambiante en ray tracing.

De plus, les joueurs sur PC disposant du matériel compatible bénéficient d'une option supplémentaire pour activer les reflets et les ombres en ray tracing.

Ajout dans le jeu de différents mods et de contenu inspiré par des mods afin d'améliorer les graphismes et la qualité générale du jeu.

Nous avons inclus certains des mods préférés de la communauté, ainsi que nos propres modifications pour améliorer les environnements et les cinématiques, obtenir un rendu plus réaliste des pavés, et améliorer de nombreux décors. Parmi les mods créés ou inspirés par la communauté, vous trouverez :

The Witcher 3 HD Reworked Project de HalkHogan

HD Monsters Reworked de Denroth

Immersive Real time Cutscenes de teiji25

Nitpicker's Patch de chuckcash

World Map Fixes de Terg500

Mise à l'échelle des textures en 4K pour différents personnages, dont Geralt, Yennefer, Triss, Ciri et Eredin.

Tous les personnages principaux, y compris Geralt, projettent désormais une ombre en haute résolution même en dehors des cinématiques. Par ailleurs, le clipping des cheveux à travers les armures et d'autres bugs de clipping affectant celles-ci ont été corrigés.

Améliorations de l'environnement :