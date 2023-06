Voici la classe la plus jouée de Diablo 4 et ce n'est pas celle que vous pensez

Parmi les cinq classes du très populaire Diablo 4, il en est une qui semble préférée par un plus grand nombre de joueur, à la surprise générale.

Diablo 4 continue de prendre d'assaut le monde vidéoludique en ce début de mois de juin. Le titre que l'on attendait depuis plus de dix ans rencontre un succès démoniaque, totalisant plus de 666 millions de recettes moins de cinq jours après sa sortie. Un point positif pour Activision-Blizzard qui doit en même temps faire face à un gros hic dans son accord de rachat par Microsoft, invalidé temporairement par une cours de justice fédérale californienne. Des soucis légaux qui ne concernent en aucun cas les nombreux aventuriers à s'être lancés sur les terres désolées de Sanctuaire, parmi lesquels on retrouve une classe un peu plus représentée que les autres.

"Pssst ! Je n'ai pas demandé l'autorisation de partager cette info, mais j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser de savoir qu'en ce moment, la classe la plus jouée dans Diablo 4 est le Sorcier/la Sorcière ! Mais je ne vous ait rien dit. Au cas où quelqu'un des relations publiques ou du marketing demanderait…"

En effet, selon le responsable du développement de Diablo, Rod Fergusson, les joueurs auraient une préférence pour la classe sorcière. Une popularité que l'on peut expliquer par la simple réputation de cette classe adepte de magie, qui a tendance à être la plus puissante des cinq dans Diablo 4. Un fait toujours vérifié plus de deux semaines après la sortie du jeu et ce malgré de nombreux nerfs déployés ces derniers jours. Car il faut savoir que nos compatriotes gamers ont tendance à toujours privilégier les classes les plus efficaces, surtout dans un jeu s'appuyant autant sur l'optimisation des builds comme Diablo 4.