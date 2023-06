Où en est le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ? Le feuilleton détaillé

L'épopée du rachat titanesque d'Activision Blizzard par Microsoft se poursuit avec un nouveau retournement de situation, cette fois originaire d'une instance de justice californienne.

Dans l'histoire du jeu vidéo, il existe peu de fresques aussi compliquées que celle du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Cette acquisition gargantuesque, annoncée en janvier 2022 pour la modeste somme de 68,7 milliards de dollars, est toujours en cours de validation par les différentes instances de justice économique mondiales. En effet, l'absorption de l'un des plus grands studios de l'histoire du jeu vidéo par le fabricant de la Xbox pourrait avoir de lourdes conséquences sur le monde vidéoludique, puisque certaines des franchises majeures comme Call of Duty, Diablo, World of Warcraft ou encore Overwatch pourraient à terme devenir des exclusivités de la console Microsoft, aux dépends de Sony et de sa Playstation. Ainsi, plus de 18 mois après son annonce, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft n'a toujours pas été entièrement validé. On vous explique pourquoi.

Du côté Est de l'Atlantique, la Commission Européenne a donné son feu vert pour ce rachat en début d'année 2023, suite aux nombreux gages de concurrence loyale offerts par Microsoft ces derniers mois. Le géant vert a en effet assuré que les plus grosses licences de l'univers Activision Blizzard poursuivraient leur existence sur Playstation pour une durée indéterminée, assurant aux fans de la console de Sony l'opportunité de pouvoir retrouver leurs jeux préférés ces prochaines années.

En revanche, pour nos voisins les anglais, l'affaire est plus complexe. La CMA (Competition and Market Authority) a invalidé ce fameux rachat en invoquant notamment des règles de concurrence déloyales, bloquant de manière effective tous les procédés d'acquisition en mai dernier. Décision contre laquelle Microsoft a immédiatement lancé une procédure d'appel.

Ce qui nous amène finalement au côté Ouest de l'Atlantique. Ce mercredi 14 juin 2023, la FTC (Federal Trade Commission), instance qui contrôle les pratiques commerciales anticoncurrentielles aux Etats-Unis, a déposé une demande d'injonction contre l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Cette injonction est sensée empêcher temporairement la conclusion du rachat qui semblait imminente malgré la décision de la CMA britannique. C'est d'ailleurs pour cette raison que la FTC a déposé cette injonction auprès d'une cours de justice californienne, afin de ralentir le procédé d'acquisition.

Pour Microsoft, cette décision est bon signe car elle permettra d'accélérer les débats. Brad Smith, président de Microsoft, a d'ailleurs annoncé : "Nous sommes enchantés de pouvoir défendre notre cas devant la cour fédérale. Nous pensons qu'accélérer la procédure judiciaire aux États-Unis offrira plus de choix et une meilleure concurrence sur le marché du jeu vidéo." via Eurogamer

Les prochaines semaines seront donc décisives pour Microsoft et Activision Blizzard, qui devront attendre les décisions de la justice anglaise et de la justice américaine avant de conclure leur union. Côté Microsoft, on affiche une confiance sans failles.