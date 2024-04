Content Warning : quel est ce jeu aux 6 millions de copies écoulées qui cartonne sur Steam ?

Avec plus de 6 millions de joueurs possédant le titre, le jeu Content Warning profite d'une notoriété aussi soudaine que surprenante.

C'est au travers d'un billet officiel posté sur la page Steam du jeu "Content Warning" que les développeurs ont partagé leur étonnement : "Bonjour à tous ! Les dernières 24h ont été mouvementées, nous n'imaginions absolument pas avoir 200 000 joueurs d'un coup et 6,2 millions de copies écoulées en seulement 24h - MERCI BEAUCOUP A TOUS !".

Il faut dire que le succès soudain de "Content Warning" a de quoi surprendre. Paru le 1e avril 2024 dernier, le jeu a eu sa propre façon de célébrer un poisson d'avril puisqu'il fut proposé entièrement gratuitement pendant 24h. Il n'en aura pas fallu moins pour que l'annonce soit partagée en masse sur les réseaux sociaux et sites de bons plans. Le bouche-à-oreilles faisant son petit effet, "Content Warning" a finalement été réclamé plus de 6 millions de fois pendant sa journée de promotion.

Quand Logan Paul rencontre Lethal Company

Mais qu'est-ce que "Content Warning" ? Le titre n'est pas sans en rappeler un autre au succès également assez récent : "Lethal Company".

Armés de votre courage (et de quelques lampes torches), vous et vos amis devrez vous aventurer dans des usines malfamées et abandonnées afin d'y tourner une vidéo YouTube virale. Le but ? Filmer le plus d'événements paranormaux et de créatures bien décidés à déchiqueter votre équipe de vidéastes amateure.

Les joueurs sont donc invités à se comporter comme des YouTubers pendant plusieurs jours et à risquer leurs vies en filmant au plus près toutes sortes de monstres aux comportements aussi dangereux qu'imprévus. Le titre propose également l'achat d'accessoires comme des micro, des effets sonores, des perches de son et bien d'autres équipements dignes d'une véritable petite production.

Une fois vos images récupérées (et certains membres de l'équipe malencontreusement disparus), il est alors possible de visionner votre court-métrage et de le publier sur un site semblable à YouTube pour faire le buzz et gagner de l'argent à dépenser.

Un buzz à l'image du titre

Vous l'aurez compris, si "Content Warning" fait autant parler de lui, ce n'est pas seulement parce que le jeu est bien fichu et permet de passer d'excellentes soirées entre amis. Sa courte période de gratuité lui a octroyé une certaine renommée soudaine, le tout, alimenté par plusieurs influenceurs postant les clips de leurs aventures sur les réseaux sociaux.

Le titre est d'ailleurs déjà victime de son succès puisque les serveurs sont en difficulté depuis la sortie de "Content Warning". Les développeurs du jeu, Landfall Publishing, le savent bien et travaillent actuellement d'arrache-pied pour corriger les quelques bugs et soucis de connexion inhérents au grand nombre de joueurs connectés.