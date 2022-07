Comment se faire rembourser un jeu sur Steam ?

Si vous êtes vous aussi un afficionados de la plateforme de jeu Steam, vous serez heureux d'apprendre qu'il est possible de s'y faire rembourser un jeu non désiré assez facilement. On vous explique comment faire.

Un petit scénario pour vous, vous cherchez un jeu sympa à faire entre amis, jetez votre dévolu sur l'une des recommandations de Steam et plongez pour quelques minutes dans un monde qui en fin de compte ne vous attire pas tant que ça. Si vous vous inquiétez d'avoir tout bonnement gâché votre argent, sachez qu'il est toujours possible de vous faire rembourser un achat sur Steam, même après y avoir joué. Il vous faudra pour cela remplir certaines conditions et effectuer quelques manipulations avant que la plateforme de Valve vous rende gracieusement votre argent. On vous explique comment vous faire rembourser sur Steam facilement dans ce petit guide.

Quelques conditions à remplir

Si vous souhaitez vous faire rembourser sur Steam, sachez que vous n'aurez pas besoin de trouver une super excuse pour justifier votre erreur d'achat. Le motif du retour de votre jeu importe vraiment peu à la plateforme de Valve, et elle se fera une joie de vous rendre votre argent, pourvu que votre demande soit conforme à certaines conditions.

Votre demande de remboursement doit être effectuée 14 jours maximum après votre achat.

après votre achat. Vous ne devez pas avoir dépassé 2 heures d'utilisation cumulées sur le jeu concerné, bien que parfois, Steam accepte les demandes de remboursement même après 2h30-3h de jeu.

sur le jeu concerné, bien que parfois, Steam accepte les demandes de remboursement même après 2h30-3h de jeu. Les DLC sont techniquement remboursables, pourvu que vous n'ayez pas joué au jeu de base plus de 2 heures après votre achat. Cependant, certains DLC ne peuvent absolument pas être remboursé, particulièrement si ils vous offrent un avantage durable sur un mode en ligne (une montée en niveau ou des objets par exemple). Les DLC remboursables sont indiqués avant votre achat.

Les achats en jeu peuvent être remboursés uniquement pour les jeux Valve, 48 heures maximum après achat.

Si vous remplissez toutes les conditions ci-dessus, il est temps de faire une demande de remboursement à Steam. Pour ce faire, il vous faudra simplement suivre les étapes suivantes :

Connectez-vous à votre compte Steam

Cliquez sur l'onglet en haut à gauche de la fenêtre Steam nommé "Support" ou "Aide"

Cliquez sur l'onglet "Aide" © Linternaute Jeux Vidéo

Cliquez ensuite sur la rubrique "Achat" et sélectionnez le jeu concerné

Cliquez sur "Achat" © Linternaute Jeaux Vidéo

Cliquez ensuite sur l'onglet "Je voudrais demander un remboursement"

Cliquez sur le jeu concerné puis sur "Je voudrais faire une demande de rembousement" © Linternaute Jeux Vidéo

Remplissez le formulaire affiché, en précisant le mode de paiement sur lequel vous serez remboursé et la raison de votre demande.

Remplissez le formulaire et le tour est joué © Linternaute Jeux Vidéo

Cliquez sur "Soumettre"

Si vous remplissez les conditions mentionnées dans la première partie de cet article, vous ne devriez avoir aucun problème à vous faire rembourser. Steam vous contactera par la suite sur votre boîte mail pour vous signifier la bonne réception de votre demande, puis son acceptation, ou non. Votre argent sera par la suite crédité sur votre moyen de paiement dans les sept jours ouvrés. Vous pourrez ainsi dormir sur vos deux oreille, sans avoir à vous inquiéter si vous n'êtes pas sûr de l'un de vos achats, et éventuellement tester les jeux avant de les garder définitivement.