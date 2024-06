Nintendo Direct : Mario Party, The Legend Of Zelda, Metroid... Le résumé des annonces

Nintendo a lancé un événement dans l'après-midi du 18 juin 2024 concentré sur les futurs jeux qui sortiront sur Switch. Si vous attendiez la Switch 2, ce n'est pas pour cette fois.

Ces dernières semaines, les grandes conférences se sont enchaînées pour les amateurs de jeux vidéo. Entre Playstation et dernièrement Xbox lors du Summer Game Fest, tout le monde a été servi. Et c'est bien Nintendo qui a profité de la fin de toutes les hostilités pour dévoiler un Direct. Dans la journée du mardi 18 juin 2024, l'entreprise multinationale nous donnait rendez-vous à 16 heures pile pour assister aux annonces concernant les prochaines sorties sur sa Switch.

Un événement qui a duré pas moins de 40 minutes et qui a vu un grand nombres d'annonce s'enchaîner. Si vous avez manqué le rendez-vous, nous vous proposons un récapitulatif des jeux qui ont été dévoilés.

Mario & Luigi : Brothership

Quoi de mieux pour débuter un direct que les deux personnages phares de Nintendo, Mario et Luigi ! Le célèbre duo se réunit dans un tout nouveau jeu qui reprend les codes à proprement parler de la saga Mario & Luigi. Le trailer dévoile un gameplay au tour par tour et des cinématiques de jeu en 3D qui changent de celles sur 3DS. La sortie de Mario & Luigi : Borthership quant à elle est prévue le 07 novembre 2024 sur Switch.

Super Mario Party Jamboree

Le nouveau volet de la célèbre Saga nous invite à rejoindre nos héros sur de tous nouveaux plateaux de jeux dont certains sont issus des premières éditions. Super Mario Jamboree propose pas moins de 110 mini-jeux pour tous les goûts et des petites nouveautés à la clé. Un peu de patience tout de même, le jeu sortira le 17 octobre sur votre console.

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom

Grosse surprise de ce Nintendo Direct, un nouveau jeu de la franchise "The Legend of Zelda" a été annoncé. Tout aussi surprenant qu'il est, The Legend of Zelda vous propose pour la première d'incarner non pas Link mais bien la princesse Zelda. Des années après la sortie du premier jeu, ce sont bien les rôles qui vont s'inverser. Pour les fans de la saga, rendez-vous le 26 septembre 2024, date de sortie de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom sur Switch.

Metroid Prime 4 Beyond

Pour cloturer l'événement de la meilleure des manières, Nintendo a dévoilé le prochain jeu de la série Metroid Prime. Metroid Prime 4 Beyond verra le jeune Samus Aran faire son retour dans un jeu basé sur la 3D. Après avoir été repoussé puis repris à zéro, Metroid Prime 4 Beyond sortira bien sur votre console en 2025.