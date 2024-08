Indiana Jones et le Cercle Ancien débarquera sur PS5 en 2025

L'un des jeux les plus attendus de la Xbox est bien prévu pour une sortie sur la console Playstation 5, mais il faudra se montrer patient.

Nombreux sont les fans de Microsoft à attendre de pied ferme le jeu "Indiana Jones et le Cercle Ancien". Les prochaines aventures d'Indy ont été annoncées comme une exclusivité Microsoft à destination des consoles Xbox et PC. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir les gamers pourvus d'une console Playstation 5 et qui s'imaginaient déjà devoir faire l'impasse sur ce titre développé par Bethesda.

C'était sans compter sur la présence du studio au salon Gamescom qui se tient actuellement à Cologne. Bethesda a profité de l'événement pour diffuser une nouvelle bande-annonce chargée en informations autour du jeu et ses mécaniques de gameplay.

Mais ce n'est pas tout puisque cette bande-annonce a également dévoilé deux nouvelles informations relatives à "Indiana Jones et le Cercle Ancien" à savoir une date de sortie. Le titre est toujours prévu sur Xbox et PC pour le 9 décembre 2024 tandis que les joueurs PS5 devront patienter jusqu'à un vague "printemps 2025" pour mettre la main sur les prochaines aventures d'Indiana Jones.

Pour rappel, "Indiana Jones et le Cercle Ancien" est une aventure originale approuvée par Steven Spielberg et se situatn chronologiquement entre le deuxième et le troisième film de la franchise. Les joueurs pourront y incarner Indiana Jones, interprété par Troy Baker ("The Last of US", "Bioshock Infinite"...) avec le visage de Harrison Ford afin d'enquêter sur de mystérieux artefacts.