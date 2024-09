The Witch's Bakery : ce jeu français atypique autour d'une boulangerie parisienne cartonne sur Kickstarter

Ce savant mélange entre "Kiki la petite sorcière" et de la gestion d'une boulangerie a déjà récolté plus de 100 000 euros de dons.

Les jeux vidéo se déroulant en France, et plus précisément dans la capitale, ne sont plus vraiment rares de nos jours. Mais quand l’un d’eux dispose d’un charme particulier, il est de notre devoir de le relever.

“The Witch’s Bakery” est un jeu d’aventure/simulation en 2D qui permet d’incarner une jeune sorcière du nom de Lunne. Point d’école de magie ici puisque le but de la jeune fille est de monter sa propre boulangerie dans Paris ! Pour ce faire, elle dispose bien évidemment de ses talents de gestion et boulangère, mais également de ses pouvoirs magiques qui lui permettent d’explorer le cœur de son entourage.

Mais la gestion de la boulangerie de Lunne n’est qu’une infime partie du gameplay de “The Witch’s Bakery”. Le titre entend bien proposer également d’autres idées avec notamment la visite de la ville et de ses endroits reconnus comme les grands boulevards ou le quai des bouquinistes. Les amoureux de Paris pourront ainsi se promener dans la capitale et y reconnaître leurs quartiers préférés tout en y faisant des rencontres.

© SunnyLabGames

Développé par le studio Sunny Lab, “The Witch’s Bakery” vise une fenêtre de sortie en 2025. Le titre est actuellement à la recherches de fonds pour son développement et il est possible de soutenir le projet sur sa page Kickstarter dédiée. Le projet a déjà soulevé plus de 140 000 euros à l'heure où nous écrivons ces lignes et il reste encore une vingtaine de jours pour ajouter des fonds à la cagnotte et débloquer du contenu supplémentaire pour la sortie du jeu.