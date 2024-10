Test de Silent Hill 2 Remake : lettre d'amour à un monument du Jeu Vidéo

Attendu avec autant de craintes que d'engouement, le remake de Silent Hill 2 est bientôt disponible sur console et PC. Nous avons pu le tester en exclusivité avant sa sortie.

Dire que la saga Silent Hill a opéré une traversée du désert tient un peu de l’euphémisme. Après quatre opus développés par l’équipe japonaise Team Silent sous l’égide du studio Konami, la série horrifique s’est perdue de petites mains en petites mains sans jamais vraiment réussir à retrouver le charme d’antan des premiers jeux sortis entre 1999 et 2004.

Oscillant entre projets annulés (Silent Hills en 2015) et tentatives à l’accueil critique mitigé (“Silent Hill : Homecoming” en 2008 et “Silent Hill : Downpour” en 2012), la série finit par toucher le fond lors de son passage sur PS Vita avec un titre Hack’N’Slash clairement pensé pour exploiter la licence sans vraiment la respecter. Dernier petit coup de marteau sur le clou du cercueil de la saga en 2023 avec “Silent Hill : Ascension”, une web-série interactive diffusée en 2023 qui finit par être largement moquée et conspuée par la critique et fans de la saga.

C’est dans ce contexte donc très tendu que sort cette année le remake de “Silent Hill 2”. L’original étant considéré par beaucoup comme l’un des plus grands jeux vidéo de tous les temps, le projet fût confié au studio Bloober Team que l’on connait notamment pour plusieurs jeux d’horreur plus ou moins réussis.

Nous avons pu essayer en exclusivité Silent Hill 2 Remake avant sa sortie officielle et nous vous proposons notre test complet du jeu.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code PS5 envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Une histoire et une narration maitrisée

Commençons par une information importante : “Silent Hill 2” n’est pas la suite du premier opus. Il est donc totalement possible de se lancer dans cette aventure sans aucune connaissance du premier Silent Hill.

“Silent Hill 2” nous propose d’incarner James Sunderland, un homme désemparé suite à la mort de sa femme Mary survenue trois ans plus tôt. Seulement voilà, James a récemment reçu une lettre de cette dernière qui l’invite à venir dans la ville de Silent Hill où elle l’attend. Mary serait-elle finalement en vie ? James se rend dans cette mystérieuse ville entourée par un brouillard éternel pour s’en assurer.

Notre personnage, James Sunderland, se rend à Silent Hill pour trouver sa femme supposément décédée.

Si “Silent Hill 2” est considéré par de nombreux joueurs comme un classique du Jeu Vidéo, c’est en grande partie pour son histoire. Nous ne ferons donc pas l’horreur de spoiler cette dernière, mais sachez que ce remake reprend l’intégralité de l’intrigue du jeu original en y ajoutant, ici et là, quelques petits ajouts.

Ces derniers, s’ils permettent tout d’abord de récolter quelques objets supplémentaires, permettent surtout de découvrir davantage d’histoires autour de la ville de Silent Hill, de ses habitants et des personnages que vous croiserez durant votre aventure. Le Remake n’ajoute pas pour autant de nouvelles rencontres par rapport à l’opus original, mais les personnages rencontrés disposent de quelques scènes supplémentaires qui leur permettent de gagner en profondeur. Rien de trop extravagant, mais on sent que le studio Bloober ne voulait pas proposer de nouveautés inutiles et susceptibles d’attiser la colère de fans déjà très tendus par l’état de leur saga préférée.

Les nouvelles scènes de "Silent Hill 2 Remake" rajoutent quelques interactions avec certains personnages.

Pour autant, les cinématiques de “Silent Hill 2 Remake” respectent à merveille le matériau d’origine. Qu’il s’agisse de contenus déjà connus et iconiques ou des petites nouveautés implémentées dans le remake, on ressent le respect de la Bloober Team pour la licence et leur envie de produire un jeu qu’ils aiment et veulent faire (re)découvrir. Cela se ressent d’autant plus vers la fin du jeu où “Silent Hill 2 Remake” se voit doté de niveaux plus longs que pour l’original, mais également de sublimes idées de mise en scène qui dépeignent parfaitement l’état mental de James Sunderland et du joueur alors que ces derniers s’approchent de la vérité.

Les personnages croisés durant l’aventure sont peu nombreux, mais chacun d'entre eux est marquant de par son histoire que l’on découvre au fil du jeu, mais également l’interprétation des acteurs. Les cinématiques cultes du jeu d’origine sont bien évidemment conservées, mais également plus lisibles bien que l’on perde parfois en mise en scène. On regrettera également que certaines animations faciales soient assez brouillonnes lors de quelques passages cruciaux du jeu et que certains thèmes les plus violents ne soient pas prononcés directement (l’histoire tragique d’Angela est, notamment, abordée de façon moins “directe” que dans l’opus original).

Les scènes cultes du jeu original sont conservées.

Des graphismes améliorés, mais quelques mauvais ressentis

Le remake de Silent Hill 2 est développé à l'aide du moteur de jeu Unreal Engine 5. Ce dernier permet de sublimer les décors et personnages du jeu original dont certains disposent de faciès quelques peu différents par rapport au titre d'origine et qui pourront parfois s'avérer assez étranges.

Le résultat de l'Unreal Engine 5 est cependant plus que probant : les rues de Silent Hill ne nous ont jamais parues aussi belles à découvrir. Lors des passages de nuit, les reflets des lumières sur le sol et la physique de la pluie sont encore plus beaux à observer tandis que les créatures sont ignoblement fascinantes à observer. La brume, élément caractéristique de la saga, se veut très épaisse et pourra déplaire à certains fans. Elle permet cependant de réaliser des transitions entre les passages de gameplay et les cinématique du jeu.

La ville de Silent Hill n'a jamais été aussi belle. Ou aussi glauque selon le point de vue.

"Silent Hill 2 Remake" propose également plusieurs options pour l'affichage du jeu. Si le mode classique sera à privilégier pour une expérience optimale, les fans de la première heure pourront opter pour le look "rétro" ou "vieille TV cathodique" pour davantage d'immersion, mais au détriment de la lisibilité sur certaines actions à cause du grain appliqué.

Level design : Silent Hill abandonnée, mais Silent Hill également sublimée

“Silent Hill 2” sur Playstation 2 était un jeu très “couloir”. Comprenez par là que la liberté de mouvements n’était que très limitée et que l’on se contentait souvent d’aller d’un point A à un point B avec quelques déviations pour résoudre certaines énigmes. “Silent Hill 2 Remake” agrandit quelque peu l’aire de jeu, notamment en extérieur.

Tout d’abord, la ville de Silent Hill est plus ouverte que dans le jeu original. Là où ce dernier se fait majoritairement en ligne droite, “Silent Hill 2 Remake” ajouter quelques petites zones où se balader et se détourner de l’histoire principale du jeu. Ces zones permettent notamment de trouver quelques objets utiles pour la suite, mais surtout d’obtenir un peu d’éléments scénaristiques originaux autour de la ville de Silent Hill, ses habitants et les différents protagonistes que vous croiserez durant le jeu.

L'exploration de la ville permet de trouver davantage d'objets nécessaires à la survie de James.

Outre la ville de Silent Hill, ce remake se compose de cinq zones principales à explorer dont un hôtel, un hôpital ou encore un appartement. Ces cinq localisations constituent les “donjons” de “Silent Hill 2 Remake” et vous demanderont de résoudre plusieurs petites énigmes pour arriver à l’autre bout. A l’instar de l’opus original, ces lieux sont des enchaînements de petits couloirs où la confrontation avec les ennemis se fait plus difficile et la visibilité très réduite. Les lieux sont renfermés, glauques et magnifiquement dérangeants même si l’opus original nous a semblé plus “sale et torturé” que le remake pour certains décors.

Un gameplay ô combien meilleur que l’original

Nous avons beau adorer le “Silent Hill 2” original, il faut reconnaître que ce dernier dispose d’un gameplay pour le moins… Mauvais. Dans le premier jeu sorti sur PS2, James Sunderland est lourd à contrôler. Ses mouvements sont lents, hautement imprécis et le moindre affrontement tient plus de la chance de toucher ses coups que de la véritable stratégie.

Pour “Silent Hill 2 Remake”, le studio Blooper a décidé de rendre James un peu plus agile. Tout d’abord, ce dernier dispose désormais d’un bouton d’esquive qui s’avère crucial contre certains ennemis au corps à corps et surtout contre les boss. On aurait peut-être même tendance à dire que cette esquive est un peu trop efficace lorsque bien gérée. La majorité des ennemis du jeu ayant comme pattern de frapper en ligne droite devant eux, la moindre esquive sur le côté est un véritable atout pour s'en sortir.

Les munitions sont rares dans "Silent Hill 2 Remake". Devez-vous vraiment les utiliser ou esquiver les monstres du jeu ?

Mais surtout, James est désormais capable de viser normalement avec les armes trouvables dans le jeu. Là où l’opus original permettait d’infliger plus de dégâts avec les armes à feu contre les ennemis proches de notre personnage, ce remake permet de viser les points faibles de vos ennemis pour leur infliger des dégâts critiques. De quoi dynamiser les combats du jeu et exiger un certain talent pour la visée, même lors de situations critiques tant les munitions peuvent être rares.

A l’instar de l’opus original, “Silent Hill 2 Remake” propose trois niveaux de difficulté pour les ennemis et les énigmes. Le premier influe sur les dégâts infligés par vos ennemis et le nombre de coups nécessaire pour en venir à bout. Le second rend les énigmes un peu plus ardues, mais chacune à leur manière. Un code à trouver dans une pièce ? En fonction de la difficulté, les chiffres seront plus difficiles à distinguer. Une histoire à décortiquer ? Dans le mode de difficulté “élevée”, les métaphores seront plus nombreuses et floues. De quoi donner du fil à retordre aux meilleurs combattants, mais également aux plus grands cerveaux.

Certaines énigmes de l'opus original sont à nouveau présentes, mais demanderont un peu plus de réflexions.

Difficile de parler de “Silent Hill” sans évoquer la radio. Cet objet, trouvé très tôt dans le jeu, permet de faire grésiller votre manette PS5 lorsque des monstres sont proches. Une mécanique originale et typique de la série qui permet de faire monter la pression lorsque la radio grésille mais qu’aucun ennemi n’est visible à proximité. Il est cependant possible de la désactiver si on souhaite davantage de difficultés. Notez également que certains ennemis et passages du jeu désactivent temporairement votre lampe torche, ne vous laissant alors que le faible son de votre radio pour les repérer. Des moments assez rares, mais vraiment effrayants à vivre.

La radio est à la fois votre meilleure alliée dans le jeu, mais également votre plus grande source d'angoisses.

De l'accessibilité en pagaille, mais pas que des bonnes idées

"Silent Hill 2 Remake" bénéficie également de multiples options d'accessibilité. Les fans de la première heures pourront donc choisir de retrouver l'expérience originale du titre de 2001 qui ne donnait quasiment aucune indication concernant les objets à ramasser et astuces à afficher. A l'inverse, il est totalement possible d'afficher quelques indications, notamment les meubles pouvant être fouillés et objets à inspecter grâce à une commande contextuelle affichée.

L'une des nouveautés intégrée au remake permet à l'inventaire de James de se teinter de couleur en fonction de la santé de ce dernier. Au fur et à mesure que James se blesse, l'écran se teinte de rouge pour représenter le sang et les dégâts encaissés. Une idée originale, mais que l'on aura vite fait de désactiver tant elle nuit complètement à la lisibilité dans les menus.

"En rouge et noir, j'exilerai ma peur"

Une durée de vie améliorée et de nouveaux collectibles à trouver

La version originale de “Silent Hill 2” de 2001 se terminait en une petite dizaine d’heures. Il était même possible d’en venir à bout en 6 ou 7 heures en courant à toute vitesse, pour peu que l’on connaisse bien le cheminement de l’histoire et les énigmes.

Bonne nouvelle, “Silent Hill 2 Remake” est un peu plus long ! Notre première partie en difficulté normale (pour les combats et les énigmes) nous a pris environ 15h. Nous avons cependant buté un petit moment sur une énigme en particulier, donc comptez plutôt 14h si vous êtes plus futés que nous. Notre seconde partie en difficulté élevée nous a pris environ 16h, mais nous connaissions déjà la position de nombreux ennemis et chemins à éviter.

“Silent Hill 2 Remake” dispose cependant de quelques collectibles à trouver (en plus des trophées et succès PS5/Steam). Il s’agit notamment de photographies des habitants de la ville de Silent Hill, mais également de petites scénettes faisant parfois références à des éléments du jeu original comme l’énigme du fer à cheval que l’on retrouvait dans l’opus de 2001, et qui se retrouve désormais en collectible ici.

Les photographies sont nombreuses et à collectionner.

Enfin, en terminant le jeu pour la première fois, vous débloquerez également de nouveaux styles de graphismes pour lancer un "New Game +" dans lequel vous pourrez trouver de nouveaux objets et obtenir un nouveau niveau de lecture sur l'intrigue maintenant que vous en connaissez la conclusion.

Notre conclusion au test de Silent Hill 2 Remake

Bien que votre rédacteur préféré soit un grand fan de la licence, ce “Silent Hill 2 Remake” a objectivement tout d’un excellent jeu. Le studio Bloober a totalement compris ce qu’était l’essence même du titre culte de la PS2 et réussit à retranscrire à la quasi perfection cette ambiance et ce charme si particulier qu’avait “Silent Hill 2” à son époque. Les graphismes et le gameplay sont plutôt bons, notamment dans les niveaux les plus renfermés où la moindre rencontre avec un ennemi devient un petit moment de stress. Les personnages ont été très justement modelés et leurs traits bien plus expressifs que dans l’opus original. Certains dialogues, un peu trop rigides à l’époque, sonnent également plus justes dans ce remake et on apprécie fortement les quelques petits ajouts qui ne viennent pas rajouter de la durée de vie artificielle, mais bien enrichir l’histoire de “Silent Hill 2”.

“Silent Hill 2 Remake” n’est cependant pas un jeu parfait. Certaines séquences (notamment de l’Autre Monde) semblent bien plus lisses par rapport à leurs équivalents sur le jeu de base qui étaient plus sales et dérangés. Certaines expressions faciales sont également assez ratées lors de certaines cinématiques et nous avons ressenti plusieurs chutes de FPS lors de certaines. Enfin, si certains combats de boss sont un peu plus ouverts et prenants que dans l'opus original, la majorité reste malheureusement assez simple dans leur déroulement et ne nécessiteront que de courir loin du monstre et tirer à longue portée.

Les fans de l'opus original seront cependant aux anges en redécouvront un titre culte de la PS2, tandis que les néophytes pourront vivre l'une des meilleures aventures d'horreur disponibles en 2024.