Dragon Ball Sparking Zero : ce point qui désespère les joueurs et la presse

Sorti en accès anticipé pour les possesseurs de la version Deluxe et Ultimate, le jeu Dragon Ball : Sparking! Zero a surpris à la foi les joueurs et la presse spécialisée par ses finitions, mais également sa difficulté.

Dragon Ball : Sparking Zero n'est même pas encore officiellement disponible dans le monde que le jeu récolte déjà de multiples louanges... Et critiques. Le dernier jeu vidéo mettant en scène les aventures de Sangoku, Vegeta, Trunks et autres super guerriers a déjà fait le tour des rédactions spécialisées. Le titre est également disponible en accès anticipé pour les joueurs ayant déboursés un peu plus de sous pour bénéficier des éditions Deluxe ou Ultimate qui incluent trois jours de jeu avant la sortie officielle.

Dragon Ball : Sparking Zero est le jeu ultime pour les fans du manga

La presse spécialisée encense le dernier titre de Bandai Namco. Sur JV.com, le journaliste TheXsable vante "la générosité du casting, la qualité des effets, la mise en scène impressionnante des coups et l'excellence du fanservice." Le jeu ne récolte cependant pas la note parfaite avec un joli 16/20 affiché, le test reprochant notamment des interfaces, cinématiques et mode entrainement qui font "le service minimum."

Du côté de Gamekult/Les Numériques, le nouveau Dragon Ball : Sparking Zero reçoit un accueil plus mitigé avec la note de 6/10. Le testeur Cael reproche également au jeu une certaine paresse dans les menus et tutoriels ainsi qu'un équilibrage très inégal pour le mode histoire. Le journaliste pointe également du doigt une caméra qui a tendance à se perdre un peu.

A l'inverse du site ActuGaming qui octroie à Dragon Ball : Sparking Zero la note quasi parfaite de 9/10. Le journaliste Quentin vante le casting de base très complet du jeu ainsi que le mode solo avec ses scénarios alternatifs. Le test met également à l'honneur les graphismes du moteur Unreal Engine 5 et le gameplay qui s'avère autant accessible que jouissif.

Les tests de Dragon Ball : Sparking Zero mettent en avant le gameplay très complet du jeu. © Bandai Namco

Dragon Ball : Sparking Zero choque par sa difficulté

Mais du côté des joueurs, c'est un peu la douche froide pour certains. Depuis la sortie de Dragon Ball : Sparking Zero en accès anticipé, nombreux sont les internautes qui se plaignent du niveau de l'IA dans le mode histoire du jeu. Le manque de tutoriel semble se faire ressentir puisque les ennemis du titre usent de leurs meilleures techniques et mouvements sur les joueurs qui débutent à peine. Parmi les plus gros pics de difficulté évoqués, on retrouve "Great Ape Vegeta", la version singe géant du célèbre prince Saiyen que l'on peut affronter au début du jeu.

Il semblerait donc que Dragon Ball : Sparking Zero ne soit pas particulièrement tendre dans ses premières heures de jeu et que le mode entrainement soit même nécessaire pour bien comprendre le gameplay du titre et passer un bon moment sur le mode histoire.