"C'est la première fois que je mets une note parfaite" : ce jeu est acclamé et obtient les meilleures notes de l'année

Si 2024 semble être une année charnière pour les jeux vidéo, l'un d'entre-eux vient de créer la surprise en étant doté de notes exceptionnelles de la part de la presse.

La fin d'année 2024 est assez chargée concernant la commercialisation de nouveaux jeux vidéo. Les éditeurs multiplient les sorties de titres, très attendus par les fans ou dotés pour certains d'excellents retours de la part de la presse et des joueurs. En l'espace de seulement quelques semaines, nous avons ainsi pu observer les excellentes notes de "Silent Hill 2 Remake", "Astro Bot" ou encore "Dragon Ball : Sparking! Zero".

Autant de jeux qui surprennent de par leur qualités et le savoir-faire mis en place par les studios de développement. Toutefois, l'un de ces jeux sorti très récemment se distingue du reste avec des notes extrêmement élevées de la part des journalistes spécialisés dans le jeu vidéo. Acclamé par la critique, le titre en question culmine un score de 94/100 sur le site Metacritic qui regroupe l'ensemble des plus gros tests de jeux vidéo à travers le monde. Et pourtant il n'était pas du tout attendu comme un blockbuster dans l'industrie du jeu.

Ainsi, "Metaphor: ReFantazio" se place entre "Elden Ring" et "God of War : Ragnarok" parmi les meilleures jeux vidéo de tous les temps. Le journaliste en charge du test pour le site Eurogamer a notamment octroyé au titre la note parfaite de 5/5 et décrit le jeu vidéo comme "la quintessence des jeux de rôles japonais". C'est la première fois que le journaliste donne une note parfaite à un jeu vidéo.

De son côté, le site GameSpot, principalement connu aux US, donne également la note parfaite de 10/10 au jeu édité par Atlus. Il s'agit du 29e jeu du site à obtenir cette note ultime depuis la création du site en 1996. "Metaphor: ReFantazio" rejoint ainsi le Panthéon du magazine parmi d'autres jeux notés parfaitement par le site, tels que "Baldur's Gate 3", "Resident Evil 4" ou encore "The Legend of Zelda: Ocarina of Time".

"Metaphor: ReFantazio" semble donc faire l'unanimité auprès de la presse spécialisée. Les journalistes ayant pu tester le jeu mettent surtout en avant une histoire mature qui aborde des thèmes particulièrement sombres et sérieux. La direction graphique est également mise en avant avec plusieurs lieux fascinants à découvrir et explorer. Enfin, "Metaphor: ReFantazio" semble également briller par ses combats au tour par tour qui laissent place à de la stratégie poussée, mais facile à prendre en main.

Comment expliquer un tel succès ? Si "Metaphor: ReFantazio" n'était pas un jeu particulièrement attendu du grand public, les amateurs de jeux de rôles japonais avaient tout de même hâte de découvrir le titre. Il faut dire que les développeurs ne sont pas des inconnus puisque le studio Atlus est déjà reconnu pour des titres comme la série de "Persona", véritable monument du genre.

"Metaphor: ReFantazio" est disponible sur consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ainsi que sur PC depuis le 11 octobre 2024.