Farming Simulator 25 : du nouveau, mais pas de grande révolution

Disponible ce mardi 12 novembre 2024, Farming Simulator 25 est désormais accessible aux joueurs avides de récoltes et de graines à parsemer. Le dernier opus de la licence phare de GIANTS Software a-t-il séduit la critique spécialisée ?

C'est un jeu que les agriculteurs et que les joueurs attendaient de pied ferme. Le nouvel opus de Farming Simulator vient tout juste de sortir sur PC, Mac, PS5 et Xbox Series, permettant aux amoureux de la nature de gérer sa ferme rien qu'en tenant une manette entre ses mains. Alors que vaut cet énième épisode de la licence phare de GIANTS Software ?

A l'écoute de la communauté

Sans aucune doute, GIANTS Software a pris en compte les demandes de sa communauté. Plusieurs des ajouts du nouvel opus de Farming Simulator répondent aux requêtes formulées par les joueurs depuis plusieurs années déjà.

Mentionnons tout d'abord l'amélioration graphique, qui, même si elle n'est pas révolutionnaire, reste notable. Le jeu comprend un ray tracing optimisé, qui améliore les lumières et les reflets. Les cartes sont bien plus réalistes, grâce à des ombres plus fines et au travail consacré aux visuels des conditions météorologiques (brouillard, pluie...).

© Giants Software

Les critiques reconnaissent également une meilleure interactivité avec les environnements de jeu, notamment grâce à la déformation du sol sous le poids des véhicules agricoles et les gouttes de pluies sur les machines.

La plupart des nouveautés de FS25 est en réalité largement inspirée des mods créés par les fans, notamment la riziculture, qui était très demandée par les agri-gamers. Ces ajouts semblent être la preuve d'une certaine écoute de la part de GIANTS à l'égard de sa communauté.

La communauté du jeu, réunie sur Reddit, partage son excitation concernant la sortie du jeu et fait part des nouvelles expériences de chacun dans leurs fermes virtuelles. Perfect_Group_9578, nouveau venu dans l'univers de FS, confie le bonheur ressenti face au gameplay paisible et agréable du nouveau jeu :

"J'étais vraiment surpris par... le calme et la liberté de mon expérience [sur Farming Simulator 25]. Commencer mon nouveau monde, apprendre comment planter mes premiers champs, cultiver mes terres, apprendre comment utiliser toutes mes machines (qui m'a pris du temps haha) m'a rendu assez heureux. Et le fait aussi que je puisse faire tout ce que je veux à mon propre rythme est quelque chose que j'ai, avec surprise, apprécié." - un utilisateur sur Reddit

Une diversité géographique plaisante

FS25 se démarque de ses prédécesseurs par ses trois cartes, chacune reprenant un continent en particulier. Les joueurs pourront désormais choisir entre s'installer dans les plaines d'Amérique du Nord, les campagnes d'Europe centrale, ou les champs d'Asie de l'Est.

La pluralité des décors aide à l'évasion, surtout en ce qui concerne Hutan Pantai, un monde très nouveau pour les joueurs de Farming Simulator, avec ses sakuras roses, ses temples chinois traditionnels et sa ville aussi moderne que colorée.

Des améliorations notables et bienvenues

L'une des améliorations préférées des critiques reste probablement l'optimisation des employés IA, qui sont plus autonomes et efficaces. L'expérience de jeu sera de fait bien plus agréable pour les futurs nouveaux gérants de ferme, qui auront des responsabilités autres que surveiller attentivement leurs salariés.

Il est important de mentionner également l'amélioration des systèmes météorologiques, avec l'ajout de nouveaux phénomènes comme les tornades, les épisodes de grêle...

Des catalogues beaucoup plus variés

Les critiques soulignent l'élargissement des catalogues de jeu, qui dynamise le gameplay et combat le possible risque de redondance au sein de la ferme. FS25 propose un peu plus de 400 véhicules (contre plus de 130 dans le précédent opus), chacun ayant ses caractéristiques (puissance de moteur, réservoir, prix, vitesse, poids...) et ses fonctionnalités, afin de combler les attentes de chaque fermier en herbe.

© Giants Software

Le jeu comporte en tout 8 espèces animales, qu'il est possible d'élever et de voir grandir. Parmi ces bêtes d'élevage, GIANTS Software intègre de nouvelles races, comme le buffle d'eau et la chèvre. Chaque race a ses propres besoins en ressources et génère différents produits d'origine animale.

Les agriculteurs/gamers auront à leur disposition pas moins de 25 sortes de culture, contre 14 dans le précédent jeu. Ont été ajoutés les épinards, les pois, les haricots verts, ou encore le riz, évoqué plus haut.

FS25 lésine-t-il sur les efforts ?

D'autres critiques, comme celle du site Game Press, estiment que toutes les améliorations introduites par FS25 n'apparaissent que comme des changements mineurs pour le public lambda jouant au jeu pour la première fois. Pas de grande révolution donc, hormis aux yeux des fans invétérés qui savent repérer la moindre correction.

Évoquons également le fait que la compréhension du jeu demeure assez difficile pour les nouveaux venus dans l'univers de Farming Simulator. Le jeu étant tout de même complexe et ne profitant pas de tutoriel digne de com, les débutants peuvent rapidement se retrouver perdus. L'évaluation des joueurs avoisine actuellement les 65% sur Steam, preuve de l'accueil mitigé dont bénéficie le roi du simulateur de vie à la ferme.

Les journalistes du site PCGames soulignent que l'ensemble des critiques négatives visent le manque de nouveau contenu sur FS25 comparé au dernier opus sorti l'année dernière.

Le site XCOM, quant à lui, considère FS25 comme un simple FS19 en légèrement amélioré, ce qui en dit long sur la réelle avancée de la licence depuis ces dernières années.