La nouvelle Nintendo Switch 2 fuite complètement, on sait (presque) tout !

Toujours très attendue par de nombreux gamers, la nouvelle Nintendo Switch 2 voit son design fuiter complètement à cause de sites spécialisés en accessoires pour la console.

Alors que son annonce officielle n'est pas attendue avant le début de l'année 2025, la nouvelle Nintendo Switch se dévoile presque entièrement sur la toile. La faute notamment à plusieurs fabricants d'accessoires qui ont dévoilé plusieurs coques et autres outils pour accompagner la sortie de la prochaine console de Nintendo.

Les internautes ont évidemment sauté sur l'occasion pour découvrir le design de la nouvelle Nintendo Switch 2. On y découvre un nouvel appareil qui n'est pas sans rappeler la première version de la console hybride de Nintendo, mais avec quelques petites améliorations déjà notables et un gabarit plus large.

© Mjayer

Si Nintendo semble donc bien repartir sur un design similaire au premier modèle pour sa nouvelle Nintendo Switch 2, on observe déjà des sticks bien plus grands et qui semblent plus agréables à manipuler. Les boutons de la croix directionnelle bénéficient quant à eux d'un peu de couleurs. D'après les dernières informations en date, les Joy-Con de la nouvelle Nintendo Switch 2 disposeront d'une précision accrue et d'une meilleure fabrication afin d'éviter le problème de "drift" qui a touché de nombreux possesseurs du premier modèle.

Mais ce qui interroge le plus est l'ajout d'un nouveau bouton en dessous du bouton "HOME" à droite de la console. Difficile à l'heure actuelle de connaitre avec exactitude l'utilité de ce bouton tant il existe plusieurs rumeurs sur internet. Certains parlent d'un bouton pour se connecter à un écran externe tandis que d'autres évoquent un bouton d'éjection des manettes Joy-Con.

Concernant l'écran de la nouvelle Nintendo Switch 2, la console disposerait d'une dalle LCD de 8 pouces. Pas d'écran OLED de prévu donc ! Cela pourrait permettre à Nintendo de proposer une version OLED d'ici quelques années et relancer ainsi l'intérêt de la console sur le marché.

© Mjayer / VideoCardz

Le lecteur de cartouches semble exactement le même que pour la première Nintendo Switch, ce qui assurerait de pouvoir profiter des anciens jeux sur la nouvelle console à venir.

Le nouveau dock serait, quant à lui, bien plus petit que pour le premier modèle. Enfin, la nouvelle Nintendo Switch 2 disposerait de deux ports USB, là où la première version n'en possédait qu'un seul.

Un prix en hausse pour la nouvelle Nintendo Switch 2 ?

Toutes ces petites nouveautés concernant la nouvelle Nintendo Switch 2 risquent d'avoir un impact sur une donnée bien importante : son prix. A l'heure actuelle, aucune information officielle n'a été confirmée sur le sujet.

Les différentes fuites et rumeurs font cependant état d'un tarif avoisinant les 399 dollars aux Etats-Unis. En ajoutant les différentes taxes européennes, il y a fort à parier que la Nintendo Switch 2 coûte un peu plus de 400 euros en France.

Une date de sortie pour la nouvelle Nintendo Switch 2

Pour le moment, la nouvelle Nintendo Switch 2 ne bénéficie d'aucune date de sortie autre qu'un vague "début 2025". Les différentes fuites d'informations laissent cependant supposer une présentation officielle durant le mois de janvier, mais ces données restent à prendre avec des pincettes. Il est également fait mention d'un nouveau Mario Kart 9 pour accompagner le lancement de la console qui devrait donner des nouvelles officielles d'ici les prochaines semaines.