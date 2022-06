Keynote Apple 2022 : notre résumé des annonces d'iOS 16 et nouveaux MacBook

KEYNOTE. Apple a tenu une longue conférence Keynote pour annoncer de nombreuses nouveautés. Découvrez notre résumé de la soirée avec notamment le nouvel iOS 16 et de nouveaux MacBook Air et MacBook Pro.

La Keynote Apple du 6 juin dernier était particulièrement attendu autour d'un point : le nouvel iOS 16. Cette prochaine version du système d'exploitation qui équipe l'iPhone se dote de plusieurs nouveautés, notamment autour de la personnalisation de votre écran de verrouillage.

Mais la dernière Keynote n'a pas fait que dévoiler iOS 16. Apple est également intervenu pour dévoiler d'autres systèmes comme Watch OS 9, mais également une petite surprise avec de nouveaux MacBook Pro et MacBook Air. Ces derniers seront propulsés par la puissance de la nouvelle puce M2. Découvrez notre résumé des principales annonces de la Keynote Apple.

Quelles ont été les principales annonces de la Keynote Apple ?

Apple a profité de sa conférence Keynote pour dévoiler de nombreuses nouveautés à venir. Que vous soyez un détenteur d'iPhone, de Mac ou d'Apple Watch, la conférence a de grandes chances de vous concerner. Deux nouveaux produits, le MacBook Air M2 et le MacBook Pro M2, ont également été présentés au public.

La principale information de cette Keynote Apple aura été la présentation de iOS 16. Cette nouvelle version du célèbre système d'exploitation d'Apple met l'accent sur la personnalisation de votre écran de verrouillage. Ce dernier pourra désormais afficher plusieurs widgets, comme la météo, le suivi de votre commande Uber, vos événements à venir, ou même le déroulé d'un match en direct.

iOS 16 permettra de personnaliser son écran de verrouillage. © Apple

Autre petite nouveauté présenté à la Keynote pour iOS 16 : les notifications. Apple estime que ces dernières prenaient trop de place à l'écran. Vous pourrez désormais retrouver vos notifications en bas de votre écran de verrouillage, laissant ainsi plus de visibilité à votre fond d'écran.

C'était assurément la petite surprise de la soirée : la Keynote Apple a également dévoilé une nouvelle puce pour booster les performances des ordinateurs de la firme. Le nouveau processeur M2 promet des performances améliorées ainsi qu'une meilleure efficacité énergétique. Le premier appareil à bénéficier de la puce M2 est le tout nouveau MacBook Air.

Outre la nouvelle puce M2, la nouveauté du MacBook Air réside dans sa recharge. L'appareil est désormais compatible avec la technologie MagSafe, qui permet de facilement charger l'ordinateur. Le MacBook Air M2 est également, et pour la première fois, compatible avec la charge rapide. Apple annonce notamment une capacité de 50% de recharge atteint en seulement 30 minutes. Un nouveau chargeur USB-C, capable de recharger deux appareils en même temps, a également été dévoilé.

Le nouveau MacBook Air voit ses performances boostées par la puce M2. © Apple

La Keynote a également dévoilé une nouvelle version pour le MacBook Pro. Ce dernier dispose également de la nouvelle puce M2 dévoilée durant la soirée. Apple estime que ce nouveau processeur est capable de délivrer jusqu'à 39% de performances supplémentaires par rapport aux précédents MacBook Pro, notamment pour le jeux vidéo. L'autonomie a également été améliorée, puisque Apple promet jusqu'à 20 heures d'autonomie pour son nouveau MacBook Pro M2. Ces deux nouveaux produits seront disponibles dès le mois de juillet 2022.

Vous pourrez désormais utiliser l'iPhone comme webcam

Vous n'êtes pas satisfait de la qualité de la webcam de votre MacBook ? Apple a une solution bien originale pour améliorer cela. La firme a profité de la Keynote pour annoncer un partenariat avec le constructeur Belkin pour créer un nouveau support capable d'utiliser l'iPhone comme webcam. Cette solution, assez originale sur le papier, devrait permettre de bénéficier d'une haute qualité d'image pour vos diffusions en direct et appels vidéo. Apple a également précisé que la configuration de votre iPhone comme webcam sera intuitive, puisque le téléphone devrait être immédiatement reconnu par votre MacBook.

Déçu par votre webcam ? Utilisez votre iPhone. © Apple

L'autre système d'exploitation attendu pendant la Keynote Apple fût WatchOS 9. Cette nouvelle version présentée par Apple devrait bientôt équiper l'Apple Watch et dérouler plusieurs nouveautés. Le constructeur a notamment mis l'accent sur la fonction de suivi de sommeil, déjà présent depuis WatchOS 7. Cette fonctionnalité sera désormais bien plus complète, afin d'analyser complètement vos différentes phases du sommeil (réveillé, sommeil profond...).

L'autre grande annonce pour WatchOS 9 est toujours axée sur la santé. La Keynote Apple a dévoilé une nouvelle application qui permet d'enregistrer des rappels pour ses médicaments. Vous n'aurez qu'à scanner la boite de vos différents produits, définir les rappels liés, et votre iPhone vous enverra des notifications sur le sujet, ainsi que des contre-indications potentielles (si l'un de vos médicaments ne doit pas être assimilé avec de l'alcool par exemple). Une nouvelle application qui sera également disponible pour l'Apple Watch.

Où revoir la Keynote Apple ?

La dernière Keynote Apple a été diffusée en direct sur plusieurs sites web. La firme de Cupertino a l'habitude de notamment diffuser ses événements sur l'application Apple TV, mais également sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez désormais retrouver l'ensemble de la Keynote Apple sur la chaîne YouTube officielle de la firme.

Apple a pris l'habitude d'organiser plusieurs Keynote tout au long de l'année. La dernière en date, baptisée WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) s'est tenue durant la première semaine de juin 2022, et a permis de présenter plusieurs nouveautés logicielles comme iOS 16.

Après la WWDC, il est probable que la prochaine Keynote Apple soit organisée courant septembre. Cette troisième conférence de l'année est généralement la plus suivie et la plus importante, dans la mesure où elle est surtout centrée autour des nouveaux iPhone (ici l'iPhone 14).

Enfin, la potentielle quatrième et dernière conférence Keynote Apple de l'année serait organisée au mois d'octobre. Cette dernière n'a pas toujours été tenue par la firme, il est donc également probable qu'Apple s'en tienne uniquement à sa conférence de septembre.

Mon iPhone sera-t-il compatible avec iOS 16 ?

La nouvelle version d'iOS 16 dévoilée à la Keynote Apple sera notamment celle prévue de base sur le prochain iPhone 14. Mais qu'en est-il des anciennes versions de l'iPhone ? Si Apple s'en tient à ses habitudes, les iPhone compatibles avec le prochain iOS 16 seraient les suivants :

Toute la gamme iPhone 14

iPhone SE 2 et iPhone SE 3

iPhone 13 et ses différentes versions

iPhone 12 et ses différentes versions

iPhone 11 et ses différentes versions

iPhone X et ses différentes versions

iPhone 8 et iPhone 8 Plus

Alors que iOS 15 intégrait également les iPhone 6 sortis en 2014, le prochain iOS 16 présenté à la Keynote Apple ferait l'impasse sur ces derniers. Il faudra donc changer votre iPhone si vous souhaitez continuer à bénéficier des prochaines mises à jour, et notamment celles pensées pour la sécurité de vos données.