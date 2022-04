Keynote Apple 2022 : prochaine conférence le 6 juin, quelles annonces à venir ?

KEYNOTE. Apple vient de dévoiler les dates pour sa prochaine conférence keynote. La WWDC se déroulera donc courant juin, et s'étalera sur près de quatre jours pour dévoiler différentes annonces relatives aux produits de la marque.

Apple vient de dévoiler la date officielle pour sa prochaine keynote. La firme donne rendez-vous à partir du 6 juin pour sa traditionnelle conférence WWDC qui devrait être riche en annonces pour les développeurs travaillant sur l'écosystème Apple. Parmi les nouveautés les plus attendues, on retrouve de nouvelles versions des différents systèmes d'exploitation de la marque, avec notamment iOS 16 et MacOS 16.

Découvrez toutes les premières informations relatives à la prochaine keynote Apple, y compris les potentielles dates des prochains conférences. Vous y trouverez également les différentes annonces qui devraient y être dévoilées et qui circulent déjà sur la toile..

Apple l'a confirmé : la prochaine Keynote Apple WWDC sera organisée du 6 au 10 juin 2022. Aucune surprise derrière cette information, puisque Apple a pris l'habitude d'organiser sa Keynote baptisée WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) durant la première semaine de juin.

Après la WWDC, il est probable que la prochaine Keynote Apple soit organisée courant septembre. Cette troisième conférence de l'année est généralement la plus suivie et la plus importante, dans la mesure où elle est surtout centrée autour des nouveaux iPhone (ici l'iPhone 14).

Enfin, la potentielle quatrième et dernière conférence Keynote Apple de l'année serait organisée au mois d'octobre. Cette dernière n'a pas toujours été tenue par la firme, il est donc également probable qu'Apple s'en tienne uniquement à sa conférence de septembre.

Quelles annonces à venir pour les prochaines Keynote Apple ?

S'il est encore un peu tôt pour déterminer avec précision les futurs annonces des Keynote Apple, il est toujours possible de se projeter et de relater les bruits de couloirs. Ainsi, il y a fort à parier que la prochaine conférence WWDC de 2022 nous présente le nouvel iOS 16 avec son lot de nouveautés. Ce nouvel OS ne sera certainement pas le seul dévoilé, puisque Apple a également l'habitude de dévoiler les nouvelles versions de MacOS, iPadOS et WatchOS au même moment.