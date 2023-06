Keynote Apple 2023 : Apple dévoile un casque à 3500 dollars

KEYNOTE APPLE. La dernière conférence d'Apple a permis à la firme de dévoiler un tout nouveau produit qui fait déjà beaucoup parler : le casque de réalité mixte Vision Pro, disponible à partir de 3499 dollars.

Apple était attendu au tournant pour sa première Keynote de l'année 2023. La firme de Cupertino a multiplié les annonces pendant plus de deux heures de conférence afin de dévoiler plusieurs nouveautés. Si les fonctionnalités à venir sur iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 et MacOS restent très intéressantes, c'est bien un tout nouveau produit qui a retenu l'attention des fans de la marque : le casque de réalité mixte Vision Pro. Retrouvez toutes les annonces de la dernière Keynote Apple 2023 dans cet article.

Revivez la Keynote Apple en replay vidéo

Quelles annonces ont été faites pendant la Keynote Apple 2023 ?

La Keynote Apple tenue en marge de la WWDC (Worldwide Developers Conference) a dévoilé de nombreuses nouveautés pour les produits Apple. La firme a multiplié les annonces autour de ses différents systèmes d'exploitation tout en dévoilant de nouveaux produits dont certains très étonnants.

iOS 17 a très rapidement été évoqué par Apple pendant sa Keynote. Cette nouvelle version à venir sur votre iPhone vous permettra d'améliorer sensiblement des applications essentielles comme "Téléphone", "Messages" ou "Facetime". Vous pourrez notamment suivre une retranscription en direct de la conversation de votre interlocuteur au téléphone ou encore disposer de grands affichages de photos pour vos contacts lors de appels.

iOS 17 vous permettra de profiter davantage des photos de vos contacts, de créer des stickers et de consulter votre répondeur sans décrocher. © Apple

La future version d'iOS 17 vous permettra également de créer vos propres GIFs à partir de vos photos et vidéos. Ces derniers pourront représenter un seul sujet de votre fichier et être utilisés en réaction à des messages de vos proches.

Facetime va également améliorer votre répondeur en permettant à vos contacts de laisser un message vidéo au lieu d'un simple audio. De quoi profiter davantage de vos interlocuteurs si ces derniers souhaitaient vous montrer quelque chose pendant leur appel.

Apple a dévoilé plusieurs nouveaux appareils à venir dont un MacBook Air M2 au format 15 pouces. Ce dernier est déjà disponible à la précommande pour une sortie estimée au mardi 13 juin prochain. Son prix de départ est fixé à partir de 1599 euros, ce qui permet aux précédents MacBook Air de voir leurs prix baisser.

Le MacBook Air M2 au format 15 pouces est également accompagné d'un nouveau Mac Studio (petite tour au format carré) pour profiter de l'environnement Apple chez vous si vous possédez déjà un écran, une souris et un clavier. Ce nouveau Mac Studio est disponible à partir de 2399 euros chez nous.

Les nouveaux Mac Studio et Mac Pro promettent de délivrer de grosses performances pour les professionnels. © Apple

Pour les grands professionnels de l'image et du son, Apple a également dévoilé l'arrivée d'un nouveau Mac Pro. Cette grande tour informatique métallisée est ce qui se fait de plus puissant chez Apple au niveau des ordinateurs fixes et s'affiche à partir de 8299 euros.

La véritable annonce de la soirée était le Vision Pro. Un casque de réalité mixte qui vous permet de profiter de nombreuses applications intégrées dans votre environnement. Profitez de vos films sur Disney+ ou rejoignez une conférence sur Webex tout en restant dans votre salon avec le casque de réalité Vision Pro. Ce dernier dispose de nombreuses technologies et équipements pour profiter pleinement de la réalité mixte où que vous soyez.

Le casque Vision Pro sera disponible à partir du début de l'année 2024, mais uniquement aux Etats-Unis. Apple a toutefois déclaré que d'autres pays pourront acheter le casque dans le courant de l'année, mais également l'essayer dans différentes boutiques Apple. Le casque Vision Pro sera disponible à partir de 3499 dollars.