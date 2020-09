Bon plan AirPods : les meilleures offres et promos du moment

PROMO AIRPODS - Et si c'était le moment de craquer pour des Airpods, les petits écouteurs Bluetooth d'Apple ? Voici le tour des offres sur le web.

Le Black Friday n'est pas encore là, le Prime Day d'Amazon non plus mais des promos sont pourtant bien en cours sur les AirPods, les écouteurs Bluetooth sans fil d'Apple ! Devenus des produits phares de la marque à la pomme, ces petits écouteurs ont clairement envahi le marché en quelques mois et gagné de nombreuses oreilles, séduits par le confort et leur facilité d'utilisation. En profitant du Bluetooth, il est très facile de profiter du contenu de son smartphone notamment mais aussi pour téléphoner. Apple n'a évidemment pas tardé à dégainer son propre modèle et les AirPods ont vite séduit les utilisateurs de la marque à la pomme.

Ecouteurs Apple AirPods 2 Fnac 178,50 € 124,99 € Voir

Amazon 179,00 € 139,00 € Voir

Laredoute 169,99 € Voir

Boulanger 179,00 € 169,99 € Voir

Darty 179,00 € Voir

Quelles offres sur les AirPods Pro ?

Et ce n'est pas tout ! La version AirPods Pro haut de gamme peut aussi être dénichée en promo ! Pour rappel, les AirPods Pro offrent des performances d'écoute encore en hausse grâce à un atout de poids : la technologie de réduction active du bruit, qui vous permet de filtrer automatiquement les sons qui vous entourent. De quoi profiter à fond de vos morceaux préférés ou de votre podcast favori. Voici quelques-unes des offres en cours. Retenez que les prix peuvent évoluer rapidement.

Apple AirPods Pro Fnac 278,50 € 199,60 € Voir

Amazon 279,00 € 223,99 € Voir

Laredoute 259,99 € Voir

Boulanger 279,00 € 259,99 € Voir

Darty 279,00 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Voilà de quoi vous équiper et rejoindre le mouvement. Parmi les atouts des Airpods, citons également le packaging d'Apple qui propose notamment des embouts de tailles différentes pour s'adapter facilement à votre morphologie d'oreille, la compatibilité avec Siri, le système de commande vocale d'Apple ou encore une autonomie de plus de 4 heures pour une seule charge et 24 heures avec le boîtier de recharge inclus dans le pack.