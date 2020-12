Bon plan Apple Watch : grosse promo sur la montre Series 5 chez Amazon et Boulanger

Référence des montres connectées, l'Apple Watch Series 5 bénéficie d'une réduction sur Amazon et également d'un second bracelet pour tout achat. Chez Boulanger, l'Apple Watch Series 5 Nike fait l'objet d'une remise de 20 % et voit son prix passer de 479 euros à 379 euros.

Afin de profiter de l'Apple Watch Series 5 à prix promo avec un bracelet offert, direction Amazon. Vous êtes un runner ? Dirigez-vous vers Boulanger pour profiter de 100 euros de réduction sur l'Apple Watch Series 5 Nike. Deux promos sont en cours à l'approche de Noël sur la célèbre montre connectée de la marque à la pomme.

Le bon plan Amazon Apple Watch Series 5 : des promos et un cadeau en prime

Amazon offre un second bracelet pour tout achat d'une Apple Watch Series 5 mais aussi des réductions pouvant atteindre 25 % sur de nombreux modèles. Avec son cadran Retina toujours activé, cette montre connectée permet de consulter l'heure à tout instant. Cet accessoire high-tech prend également soin de votre santé grâce à son capteur de fréquence cardiaque. Dotée d'un GPS, cette montre offre un suivi d'activité précis, un coaching personnalisé, l'accès à des millions de titres Apple Music mais aussi un suivi du cycle menstruel pour les femmes.

APPLE Watch 5 - 44 - Cellular - Alu or / Bracelet Sport Rose des sables Amazon 509,00 € 419,90 € Voir

Darty 496,08 € Voir

Rue du Commerce 562,99 € Voir

Fnac 496,09 € 640,26 € Voir

Le bon plan Boulanger Apple Watch Series 5 Nike : 20 % de remise

Watch Nike 5 40MM Silver ALUMIN GPS Cellular N S5 SIL AL PB SP La Redoute 379,00 € Voir

Boulanger 479,00 € 379,00 € Voir

Amazon 392,47 € Voir

Fnac 585,66 € 589,33 € Voir

Darty 597,78 € Voir

Avec l'Apple Watch Series 5 Nike passant de 479 euros à 379 euros chez Boulanger, la high-tech se met au service de la performance sportive. Ses fonctionnalités qui permettent d'écouter ses morceaux préférés ou de répondre à ses appels sont à nouveau présentes mais l'accent est mis sur le côté running. Cette montre connectée au bracelet sport permet ainsi d'installer facilement l'application Nike Run Club. Il est alors possible de personnaliser son cadran pour un suivi des performances sur-mesure.