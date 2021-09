Bon plan Fnac : 30€ offerts tous les 200€ d'achat pour les adhérents ce vendredi

BON PLAN FNAC. Durant toute la journée du vendredi 3 septembre, la Fnac offre 30 € tous les 200 € d'achat, ainsi que 10 € tous les 100 € d'achat ! Une offre très intéressante et réservée aux adhérents.

La Fnac n'est pas l'une des enseignes préférées des français pour rien. Elle met régulièrement en avant des promotions intéressantes, parfois réservées à ses adhérents, comme c'est le cas aujourd'hui avec des euros offerts lors de vos achats ! En utilisant un code promo spécial, vous bénéficierez ainsi de 30€ offerts tous les 200€ d'achat et de 10 € offerts tous les 100 € d'achat !

Profiter de l'offre adhérent Fnac

Comment bénéficier de l'offre adhérents Fnac ?

Cette offre spéciale n'est pas nouvelle chez l'enseigne. La Fnac propose régulièrement des promotions de ce type à ses adhérents, à condition que ces derniers respectent plusieurs conditions qui peuvent être retrouvées sur le site officiel Fnac.com. L'offre adhérents Fnac se présente ainsi :

30 € offerts sur le compte client tous les 200 € d'achat à utiliser sous 3 mois en utilisant le code "RENTREE".

Offre valable sur plusieurs rayons hors livres, MarketPlace, smartphones et accessoires, marque Devialet, Airpods Max, WF1000XM4 Sony noir et argent, Hifi sur Fnac.com, marque Dyson, marque Kitchenaid, PS5, XBOX série X, produits dématérialisés, Hasselblad, Leica, les nouveautés Sony (A1, A7S III, FX3), Canon (R5, R6, R3), Fujifilm (GFX 50S, 100S, 100), Nikon (Z FC), TV Samsung 65Q95T, QN95A, QN800A, QN900A, TV Sony XH8096, XH9096, A8, A9, A90, les cartes cadeaux, coffrets cadeaux, tirages photos, abonnements presse, cartes de téléphonie, services, abonnements téléphoniques et Internet et billetterie). Offre et conditions à retrouver sur le site de la Fnac et en magasin. Offre cumulable avec les remises ou promotions réservées ou non aux adhérents, sauf avec tout autre code promo.

10 € offerts sur le compte client tous les 100 € d'achat à utiliser sous 3 mois en utilisant le code "RENTREE".

Offre valable sur les smartphones et accessoires (hors MarketPlace, iPhone 12, iPhone 12 mini). Offre et conditions à retrouver sur le site de la Fnac et en magasin. Offre cumulable avec les remises ou promotions réservées ou non aux adhérents, sauf avec tout autre code promo.

Notez que cette offre n'est valable que ce vendredi 3 septembre à partir de 10h. Les euros cagnottés sur votre compte fidélité pourront cependant être utilisés sous 3 mois après leur obtention, sous réserve de posséder un compte Fnac toujours valide et de les utiliser sur les sites web ou magasins Fnac et Darty.