Carte cadeau Fnac : jusqu'à 140 euros offerts chez Darty et Fnac

CARTE CADEAU FNAC. Les enseignes Fnac et Darty proposent à nouveau une de leurs offres phares : le cagnottage bonus en carte cadeau ! En dépensant quelques euros sur leurs sites, vous repartirez avec des cartes cadeaux offertes !

C'est certainement LA promotion la plus plébiscitée de la Fnac et Darty. La promotion "carte cadeau" vous permet à nouveau de bénéficier de quelques euros offerts lorsque vous en dépensez sur les sites officiels de ces enseignes. Cette offre, qui peut paraître un peu compliqué sur le papier, est valable du mercredi 25/08/21 à 18h00 au lundi 30/08/21 à 13h00. Dépêchez-vous donc d'en profiter ! La promotion "carte cadeau" Fnac et Darty fonctionne ainsi :

30€ offerts en carte cadeau tous les 200€ (maximum à 90€) sur les univers GEM , TVV , PRISE DE VUE , MM , MOBILITE , GAMING : code DARTY30

sur les univers , , , , , : code 10€ offerts en carte cadeau tous les 100€ (maximum à 50€) sur les univers PEM , SON , TELEPHONIE et OBJETS CONNECTES : code DARTY10

sur les univers , , et : code Cumulable avec les offres en cours (hors celles utilisant un code)

Notez cependant que cette offre dispose de quelques exclusions : elle est valable hors marques DYSON, KITCHENAID, mijoteurs MOULINEX Cookeo & Cookeo Touch, machines à gâteaux TEFAL Cake Factory, hors marques DEVIALET et NAIM, casques audio APPLE Airpods Max, casques Hifi FOCAL, DAC AUDIOQUEST, Enceintes CABASSE The Pearl et Akoya, Amplis Denon des gammes AVR-X et AVC-X, Enceintes Focal Aria, Sib Evo, Cub Evo, Sub Air et Sub600P, Enceintes Kef LS50, LS50W2 et LSX, Amplis Marantz PM7000 et Yamaha R-N803D, Amplis Cambridge Evo 75 et 150, iPhone 12, iPhone 12 mini, Console PS5, Xbox série X, produits de la Marketplace, abonnements, services payants et cuisine sur-mesure. L'ensemble de l'offre est à retrouver sur la page officielle de la promotion.

La Fnac participe également à l'offre en cours. Cette dernière est cependant un peu différente dans les rayons disponibles et les exclusions. Elle se comporte cependant à peu près comme la promotion de Darty et reste disponible dans les mêmes dates. L'offre "carte cadeau" Fnac se présente ainsi :

30€ offerts (en euros fidélité limités à 90€) par tranche de 200€ d'achat sur les univers gros électroménager, TV-Vidéo, prise de vue, multimédia, mobilité et gaming avec le code FNAC30 .

. 10€ offerts (en euros fidélité limités à 50€) par tranche de 100€ d'achat sur les univers petit électroménager, son, téléphonie mobile et objets connectés avec le code FNAC10.

Les Euros cumulés sur le compte fidélité FNAC sont valables dans les 3 mois suivants leur obtention, sous réserve que l'adhérent soit identifié lors de l'achat et sa carte en cours de validité. Dès le cumul de 1 € sur son compte fidélité Fnac, l'adhérent Fnac a la possibilité d'obtenir un chèque-cadeau virtuel Fnac du montant cumulé valable en magasin Fnac et en magasin Darty participants ou sur www.fnac.com. N'hésitez pas à consulter les conditions sur votre espace Fnac.com.