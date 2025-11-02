Fini de commander vos pizzas en ligne : Lidl propose un appareil capable d'en réaliser en seulement quatre minutes

Un appareil facile à installer et qui ne vous demandera aucune compétence en cuisine.

Qui n'a jamais pesté contre une livraison de repas un peu longue ? Qu'il s'agisse de la météo, d'un problème de commande ou juste du trafic routier trop important, les retards de livraisons sont monnaie courante sur les applications. Heureusement, il est toujours possible de se préparer de bons plats chez soi, notamment avec les dernières innovations de chez Lidl.

L'enseigne spécialisée dans les bonnes affaires a notamment dévoilé un four à pizza de sa célèbre marque Silvercrest. Ce dernier rivaliserait avec des fours professionnels en promettant une cuisson rapide avec une température pouvant atteindre les 400 degrés. Disponible en magasin, ce nouveau produit semble déjà s'arracher auprès des consommateurs.

Sobrement baptisé "four à pizza 1200 W", cet appareil de la gamme Silvercrest ne paie pas de mine avec son design très simple et son coloris intégralement noir. Il renferme cependant une pierre à pizza de 30 cm qui est idéale pour cuire vos mets les plus savoureux. Grâce à sa capacité à atteindre les 400 degrés (la température idéale des fours napolitains), ce four permet une cuisson ultrarapide.

Comptez simplement un temps de préchauffage de 15 minutes pour préparer l'appareil. Une fois la pierre à pizza brûlante, ce four Lidl est capable de cuire une pizza à pâte fraîche en seulement quelques minutes (comptez entre deux et quatre) selon votre préférence pour la cuisson des ingrédients et la dureté de la croûte.

Comme si ces arguments n'étaient pas suffisants, le prix du four à pizza Lidl est également excellent : 69,99 euros. Un tarif qui lui permet de s'imposer nettement face à la concurrence, mais qui a un inconvénient : le four est déjà victime de son succès. Affiché "épuisé" sur le site de Lidl, ce four à pizza n'est désormais trouvable qu'en magasin. Il faudra donc vous renseigner auprès de votre Lidl local ou guetter les prochaines livraisons ou remises en stock sur le site. Il est également possible de vous abonner sur la page du four pour recevoir une notification lorsque du stock sera rajouté.

Les consommateurs qui ont déjà réussi à mettre la main sur ce four à pizza semblent déjà convaincus. Sa note sur le site est actuellement de 4,6/5 et les premiers avis sont élogieux : "une pizza comme dans une pizzeria", "excellent rapport qualité-prix"... Autant de bons retours qui donnent envie de craquer sur ce four dès le prochain réassort.