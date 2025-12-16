Beaucoup d'acheteurs de télévisions HD se plaignent de la qualité d'image : il faut désactiver tout de suite cette option

Une large partie des téléviseurs récents dispose de cette fonctionnalité qui altère le traitement des images.

Vous avez enfin sauté le pas et récemment investi dans une nouvelle télévision pour Noël ou pour toute autre raison ? Félicitations ! Vous ressentez certainement une certaine urgence désormais à l'idée de profiter de vos films, séries, jeux vidéo et matchs préférés, avec une belle qualité d'image. Pourtant, on doit vous prévenir : il arrive assez régulièrement que de nouveaux possesseurs de télévisions HD soient fortement déçus au bout de quelques heures de visionnage.

Les témoignages de clients déçus ou intrigués sont nombreux sur les forums spécialisés, et les complaintes toujours semblables : l'image de leur nouvel appareil ne semble pas être à la hauteur de leurs attentes. Les vendeurs et le SAV répondront généralement qu'il s'agit d'abord de s'habituer à ce nouveau bijou de technologie qui ne peut évidemment offrir que le meilleur et ne souffrir d'aucun défaut. Et si à l'inverse cette observation était bien réelle et que votre nouvelle télévision affichait bien une image dégradée ?

Cette dégradation de l'image n'est pas une invention de clients ronchons. Pire encore : elle est voulue par les fabricants de télévisions HD et intégrée sous la forme d'une option bien cachée dans les réglages de votre appareil. Elle sera encore plus perturbante encore lorsque vous regarderez un film ou une série. Le résultat : des images "trop fluides" et des acteurs qui semblent agir et se déplacer de façon peu réaliste.

Cet option dispose de plusieurs appellations. Pour la retrouver et la désactiver, vous devrez vous rendre dans les paramètres de votre téléviseur et chercher son nom en fonction du modèle de votre appareil. Chez Samsung, cherchez "Auto Motion Plus" ou "Picture Clarity". Si vous avez une télévision LG, l'option s'appelle "TruMotion". Du côté des TV Sony, il faut trouver le "Motionflow". Enfin, les téléviseurs Panasonic l'appellent "l'Intelligent Frame Creation".

Pourquoi avoir crée une telle option ? Il faut savoir qu'au cinéma, la majorité des films sont tournés en 24 images par seconde. Les téléviseurs vont forcer un passage à 30 ou 60 images par seconde et donc créer cette accélération étrange lorsque vous regardez un film ou une série.

Cette accélération est pourtant pratique dans certains cas. Il est notamment recommandé de l'activer si vous regardez du sport ou jouez à des parties de jeux vidéo riches en action. Pour du sport comme le football, cette accélération permet de rendre plus fluides les mouvements des joueurs et de la balle. On préfèrera toujours pouvoir suivre l'action à bonne vitesse plutôt que de disposer d'une qualité d'image incroyable sur les joueurs qui sont, de toute façon, à longue distance par rapport à la caméra. CQFD.