Une compagnie aérienne avertit ses passagers : ceux qui utilisent des valises noires, grises ou bleu marine sont prévenus

C'est un vrai casse-tête pour les compagnies aériennes. L'une d'entre elles a même décidé de prévenir ses passagers.

Dans les aéroports, on les voit tous les mètres ou presque. Les valises de couleur sombre comme le gris, le noir ou le bleu marine sont légions... Ces couleurs sobres sont des classiques qui ne se démodent jamais, souvent privilégiées par les voyageurs d'affaires, et elles ont l'avantage d'être moins salissantes.

Le revers de la médaille, c'est que la popularité de ces couleurs crée un problème majeur dans les aéroports. Une grande compagnie a même mis en garde publiquement ses passagers contre les valises de couleur sombre pour une raison toute somme bien logique.

Sur le tapis roulant, toutes les valises de couleur noire, bleu marine ou grise se ressemblent et il devient particulièrement compliqué de distinguer la sienne, ce qui peut entraîner des confusions : un voyageur fatigué par son vol peut prendre la valise de quelqu'un d'autre sans le faire exprès, surtout si elle n'a aucun détail distinctif. Et il est bon de rappeler que les valises qui se fondent dans la masse sont les plus faciles à dérober...

© Feek's Photos - Adobe Stock

Ainsi, la compagnie aérienne Ryanair a lancé cet avertissement aux passagers : "Facilitez la localisation de vos bagages enregistrés sur le carrousel, surtout si vos bagages sont noirs, bleu marine ou gris (comme 99,9 % de la population)". La compagnie low-cost, qui est l'une des plus importantes d'Europe, recommande de choisir une couleur de valise plus distinctive comme le jaune, le rose ou le violet, ou d'"ajouter une étiquette de bagage colorée ou un ruban à la poignée pour éviter toute confusion à l'arrivée".

Cette mise en garde de la part de Ryanair prouve bien que le problème de bagages perdus coûte autant pour les voyageurs que pour les compagnies aériennes. Des bagages perdus engendrent des frais et joue sur l'image de la compagnie. C'est une difficulté pour les équipes de recherche qui doivent repérer un bagage perdu qui se noie dans la masse...

Alors, si vous êtes déjà propriétaire d'une valise de ce type de couleurs, ou que vous détestez vraiment les couleurs vives, faites au moins ce petit effort : ajoutez-y au moins un ruban, une sangle ou une étiquette de bagage coloré ! Vous aurez moins de risques de la perdre et pourrez gagner un temps précieux à l'aéroport.