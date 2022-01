Soldes PC portable : nouvelles promotions disponibles !

SOLDES PC PORTABLE. Les soldes viennent à peine de débuter que de nouvelles offres sont lancées sur les PC portables chez la Fnac.

Les soldes viennent de débuter il y a quelques jours dans plusieurs départements, ainsi qu'en ligne. De nombreuses enseignes proposent déjà de belles promotions sur différents produits, et notamment des PC portable ! La Fnac frappe un grand coup, puisqu'elle dispose déjà de nouvelles offres très alléchantes sur plusieurs références d'ordinateurs portables dédiés à la bureautique ou au gaming. Retrouvez sur cette page les meilleurs prix actuellement disponibles pour les PC portables et PC gamer pour les soldes d'hiver 2022 !

Soldes d'hiver 2022 sur les PC gamer

Il existe de nombreux PC gamer en baisse de prix pour les soldes d'hiver. Ces derniers sont parfaits pour profiter pleinement de vos jeux vidéo préférés grâce à leurs puissantes performances et leur gabarit qui les rendent faciles à transporter. Parmi les plus gros constructeurs de PC portables gamer, on retrouve notamment les marques ASUS, MSI ou ACER. N'hésitez pas non plus à vous balader sur les sites spécialisés pour trouver les meilleures baisses de prix.

PC portable Acer Nitro 5 AN515-45-R3Y3 Fnac 2099,49 € 1299,49 € Voir

Darty 1799,99 € Voir

PC portable Asus ZEPHYRUS DUO GX551QR-006T Fnac 3499,49 € 2499,49 € Voir

Darty 3499,99 € Voir

PC portable Acer Nitro 5 AN515-57-7218 Fnac 1829,49 € 1199,49 € Voir

Darty 1599,99 € Voir

PC Portable Gaming Dell Alienware m15 R5 15,6" AMD Ryzen 9 16 Go RAM 512 Go SSD Noir Fnac 2299,58 € 1699,58 € Voir

Rakuten 2570,40 € Voir

Cdiscount 2594,51 € Voir

Soldes d'hiver 2022 sur les PC portables bureautique

Les soldes d'hiver ne concernent pas que les gamers ! De nombreux internautes apprécient de bénéficier d'un simple ordinateur portable capable de surfer sur le web pour consulter leurs mails, leurs réseaux sociaux ou regarder des vidéos en ligne. Bien que ces appareils ne soient pas prévus pour lancer des jeux, ils restent assez puissants pour vous accompagner pendant toute votre journée de divertissement ou de travail. Retrouvez quelques-unes des meilleures promotions actuellement disponibles sur les PC portables de bureautique pour les soldes d'hiver.

PC portable Asus Zenbook 13 OLED EVO 3 Fnac 1899,63 € 1199,63 € Voir

Darty 1349,99 € Voir

PC portable Asus VivoBook R415EA-EB953T Darty 479,99 € Voir

Fnac 729,63 € 479,63 € Voir

Cdiscount 870,82 € Voir

PC portable Asus Zenbook UX535LI-E2260T Fnac 1899,63 € 1499,63 € Voir

Boulanger 1899,00 € Voir

Darty 1899,99 € Voir

Cdiscount 2204,46 € Voir

PC portable Asus R415JA-EB1426T Darty 509,99 € Voir

Fnac 699,63 € 509,63 € Voir

Cdiscount 835,02 € Voir

Les soldes d'hiver 2022 se tiennent actuellement du mercredi 12 janvier jusqu'au mardi 8 février dans la majorité des départements. Notez que ces dates sont sujettes à changement en fonction de votre localisation. N'hésitez pas à consulter notre article dédié afin de découvrir toutes les informations sur les soldes d'hiver 2022.