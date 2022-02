Bon plan PC Gamer : 200 euros de moins sur un Acer Nitro

BON PLAN PC GAMER. Besoin d'un nouveau PC gamer pour jouer à vos jeux préférés ? CDiscount vous propose un joli code promo qui baisse le prix d'un excellent Acer Nitro.

Les promotions et soldes sur les PC gamer ne sont pas rares ! Qu'il s'agisse de périodes de soldes ou non, il est assez commun que les grandes enseignes proposent de jolies baisses de prix sur les ordinateurs portables, taillés pour les gamers. C'est notamment le cas de CDiscount, qui propose actuellement un code promo RDV200PC2 qui octroie une baisse de 200 euros sur certains produits, dont le très bon PC portable Acer Nitro AN515-57-53BF !

PC Gamer Acer Nitro AN515-57-53BF 899,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Acer est une marque reconnue pour les ordinateurs portables dédiés au gaming. La firme s'emploie à proposer de nombreuses références de PC capables de faire tourner efficacement de nombreux jeux en excellente qualité, tout en tâchant de rester abordables.

C'est notamment le cas du Acer Nitro 5 AN515-56-57EN, régulièrement disponible en promotion, et qui dispose de solides caractéristiques. Vous pourrez notamment compter sur son processeur Intel Core i5 et ses 8 Go de mémoire vive pour vous accompagner efficacement lors de vos parties. Cet ordinateur est également pourvu d'une jolie carte graphique Nvidia GTX 1650 pour gérer l'affichage de vos jeux vidéos.

Acer Nitro 5 AN515-56-57EN Intel Core i5 Ordinateur Portable Gaming 15,6'' FHD IPS 144 Hz, PC Portable Gamer (NVIDIA GeForce GTX 1650, RAM 8 Go, 512Go SSD, Windows 10) - Clavier AZERTY, Noir 899,00 € 829,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Si vous cherchez à vous équiper avec un bon ordinateur portable capable de faire tourner vos jeux vidéos préférés, c'est peut-être votre jour de chance. Peu avare en offres de promotions, la Fnac propose actuellement une belle remise sur le FLOW-X13-GV301QH-K6042T de chez ASUS. Derrière ce nom un peu compliqué, on retrouve un ordinateur gaming capable de se plier à volonté et doté d'un joli écran 13,4", d'un processeur AMD Ryzen 9, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique Nvidia 1650 ! Un joli ordinateur que vous pourrez emporter partout avec vous grâce à son poids de seulement 1,3 Kg !

PC portable Asus ROG X13 GV301QH-K6042T Darty 1499,99 € Voir

Fnac 1499,63 € Voir

Cdiscount 1902,88 € Voir

Parmi les offres les plus intéressantes du moment, on retrouve également le PC portable gamer ASUS FX505GT-HN004T. Disponible pour 100 € de moins, ce dernier est pourvu d'un bel écran 15,6" FHD, d'un processeur Intel Core i5, de 8 Go de mémoire vive et une jolie carte graphique GTX 1650 de chez Nvidia. Cet ordinateur est également équipé d'une webcam et d'un microphone intégré afin que vous puissiez passer des appels vidéos fluides sans avoir besoin de repasser à la caisse pour vous équiper !

ASUS TUF Gaming FX505GT HN004T - Core i5 I5-10300H 2.5 GHz 8 Go RAM 512 Go SSD Noir Cdiscount 699,99 € Voir

Rakuten 850,99 € Voir

Le PC portable Ideapad 3 de chez Lenovo est régulièrement en baisse de prix. Différents revendeurs spécialisés ont l'habitude de proposer une baisse de prix sur ce produit aussi puissant qu'intéressant au niveau de l'autonomie.. Ce PC dispose de belles caractéristiques pour son petit prix affiché. Il est notamment pourvu de 8 Go de mémoire vive, d'un processeur Core i5, et d'une carte graphique 1650Ti qui vous aideront à afficher vos jeux préférés en très bonne qualité.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 - Core i5 I5-10300H 2.5 GHz 8 Go RAM 512 Go SSD Noir AZERTY 899,99 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

La marque HP propose également des références de PC dédiés au jeu, comme c'est le cas avec le HP Omen 15-en1002nf, actuellement disponible chez plusieurs revendeurs spécialisés et parfois en promotion.

HP Pc Portable Gamer - 15.6' Cdiscount 1844,99 € Voir

Rakuten 1904,86 € Voir

Fnac 2062,43 € Voir

Amazon 2170,99 € Voir

Cet ordinateur dédié au gaming est notamment équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 et de 16 Go de mémoire vive. L'idéal pour faire tourner vos applications de façon fluide ! Sa carte graphique, une NVIDIA GeForce RTX3070, vous permettra de disposer d'un superbe rendu de vos jeux vidéo préférés et contenus multimédias. Le HP Omen 15-en1002nf dispose également d'une caméra et d'un microphone intégrés afin que vous puissiez interagir avec vos amis et camarades de jeu en pleine partie. Un PC puissant et régulièrement disponible en promotion.