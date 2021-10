Bon plan PC Gamer : un Acer Predator pour 1000 € de moins !

BON PLAN PC GAMER. Amazon propose un excellent bon plan sur un ordinateur portable Acer Predator doté d'un processeur Intel Core i7. Cette jolie machine est actuellement disponible à-56% soit une économie de plus de 1000 € !

Avec son design à la fois sobre et futuriste, le PC portable gamer Acer Predator Helios 300 ne passe pas inaperçu ! Il est doté d'un joli écran Full HD de 15,6" avec un joli taux de rafraichissement de 144 Hz. Au niveau design toujours, vous pourrez compter sur un sublime clavier rétro-éclairé. Pour les performances, le Helios 300 dispose d'un processeur Intel Core i7 et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070 qui feront tourner efficacement tous vos jeux vidéos en excellente qualité. Son seul bémol pourrait être son poids qui reste de 4,35 Kg ! Il demeure un excellent produit bien plus accessible avec une promotion en ce moment à 784 € au lieu de son tarif de base de 1799 € !

Acer Predator Helios 300 PH315-53-74VP Ordinateur portable Gaming 15.6" Full HD (Intel Core i7, 16Go de RAM, Disque Dur 1To + 512Go de SSD, NVIDIA GeForce RTX 2070 8 Go, Windows 10) 784,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

L'ordinateur ACER NITRO 5 AN515-45-R6E9 est une très belle référence si vous recherchez un bon PC portable gamer capable de vous accompagner partout. Il dispose d'un écran de 15,6" avec une résolution de 2560x1440 px. Son puissant processeur AMD Ryzen 9 5600HS couplé à ses 16 Go de RAM sont parfaits pour profiter pleinement de vos applications et logiciels préférés. Sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 vous promet un super rendu des images de vos jeux vidéo préférés ! Une jolie référence pour les gamers qui désirent disposer d'un bon petit ordinateur portable.

PC portable Acer Nitro 5 AN515-45-R6E9 Fnac 2999,49 € Voir

Rakuten 3350,56 € Voir

Darty 4046,98 € Voir

Le PC portable gamer ACER Nitro AN517-52-505S affiche lui aussi une grosse baisse de prix actuellement. Cet ordinateur est équipé d'un processeur Intel Core i5 (10e génération), de 16 Go de mémoire vive, d'un disque dur SSD de 512 Go, et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, particulièrement recherchée en ce moment. De très belles caractéristiques couplées à un écran IPS Full HD pour un rendu sublime de vos jeux et contenus multimédias préférés. Habituellement disponible aux alentours de 1700 euros, ce PC portable gamer est régulièrement vendu à moins de 1200 euros chez certains revendeurs, dont CDiscount.

Acer Nitro 5 AN517-52-505S - Core i5 I5-10300H 2.5 GHz 16 Go RAM 512 Go SSD Noir Cdiscount 1099,99 € Voir

Rakuten 1169,35 € Voir

Fnac 1264,99 € Voir

Si vous cherchez à vous équiper avec un bon ordinateur portable capable de faire tourner vos jeux vidéos préférés, c'est peut-être votre jour de chance. Peu avare en offres de promotions, la Fnac propose actuellement une belle remise sur le FLOW-X13-GV301QH-K6042T de chez ASUS. Derrière ce nom un peu compliqué, on retrouve un ordinateur gaming capable de se plier à volonté et doté d'un joli écran 13,4", d'un processeur AMD Ryzen 9, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique Nvidia 1650 ! Un joli ordinateur que vous pourrez emporter partout avec vous grâce à son poids de seulement 1,3 Kg !

PC portable Asus ROG X13 GV301QH-K6042T Fnac 1499,63 € 1199,63 € Voir

Boulanger 1599,00 € 1399,99 € Voir

Darty 1499,99 € Voir

Parmi les offres les plus intéressantes du moment, on retrouve également le PC portable gamer ASUS FX505GT-HN004T. Disponible pour 100 € de moins, ce dernier est pourvu d'un bel écran 15,6" FHD, d'un processeur Intel Core i5, de 8 Go de mémoire vive et une jolie carte graphique GTX 1650 de chez Nvidia. Cet ordinateur est également équipé d'une webcam et d'un microphone intégré afin que vous puissiez passer des appels vidéos fluides sans avoir besoin de repasser à la caisse pour vous équiper !

ASUS TUF Gaming FX505GT HN004T - Core i5 I5-9300H 2.4 GHz 8 Go RAM 512 Go SSD Noir Cdiscount 799,99 € 699,99 € Voir

Rakuten 757,77 € Voir

Jamais avare en promotions, CDiscount propose une jolie baisse de prix sur le PC portable gaming ASUS DASH-TUF516PM-AZ066 en cette fin de semaine. Ce dernier, habituellement proposé pour 1399 euros, est disponible en réduction pour une durée limitée. Les prix indiqués peuvent différer de ceux actuellement en cours sur les sites concernés. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton "Voir" pour vérifier le prix exact des produits.

ASUS TUF Gaming Dash F15 TUF516PM-AZ066 - Core i5 I5-11300H 3.1 GHz 16 Go RAM 512 Go SSD Gris Cdiscount 1399,99 € 1099,99 € Voir

Rakuten 1198,32 € Voir

Darty 1295,00 € Voir

Cet ordinateur d'Asus dispose de jolies caractéristiques capables de faire tourner efficacement vos jeux vidéo préférés. Il est notamment équipé d'un processeur Intel Core i5 de 11e génération et de 16 Go de mémoire vive pour gérer efficacement toutes les tâches que vous allez lancer. Cet ordinateur ASUS est également équipé d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 qui actuellement très recherchée ! Attention cependant, ce PC portable est fourni sans système d'exploitation. Vous devrez donc acquérir la licence de votre choix et l'installer pour pouvoir profiter de votre nouvel achat.

Le PC portable Ideapad 3 de chez Lenovo est régulièrement en baisse de prix. Différents revendeurs spécialisés ont l'habitude de proposer une baisse de prix sur ce produit aussi puissant qu'intéressant au niveau de l'autonomie.. Ce PC dispose de belles caractéristiques pour son petit prix affiché. Il est notamment pourvu de 8 Go de mémoire vive, d'un processeur Core i5, et d'une carte graphique 1650Ti qui vous aideront à afficher vos jeux préférés en très bonne qualité.

PC Gamer Ideapad IP Gaming 3 15IMH05-400 Cdiscount 1099,99 € 799,99 € Voir

Rakuten 852,07 € Voir

Fnac 892,99 € Voir

La Redoute 950,99 € Voir

Amazon 955,27 € Voir

Si vous disposez d'un budget un peu plus élevé, le Legion 5 15ACH6H de chez Lenovo devrait pleinement vous convenir. Cet ordinateur portable dispose d'un design minimaliste et d'un écran de 15,6" pour l'affichage de vos contenus. Il renferme de très jolis composants comme un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de mémoire vive et une superbe carte graphique RTX 3060. De quoi faire tourner l'ensemble de vos jeux vidéos en excellente qualité ! Vous disposerez en outre d'un disque dur de 512 Go qui sera suffisant pour stocker tous vos fichiers et applications.

PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H Amazon 1399,00 € Voir

Cdiscount 1559,18 € Voir

Darty 2,00 € 1560,74 € Voir

Fnac 1576,87 € Voir

Rakuten 1584,47 € Voir

La marque HP propose également des références de PC dédiés au jeu, comme c'est le cas avec le HP Omen 15-en1002nf, actuellement disponible chez plusieurs revendeurs spécialisés et parfois en promotion.

HP Pc Portable Gamer - 15.6' Cdiscount 2733,99 € 1793,21 € Voir

Rakuten 1793,21 € Voir

Amazon 2112,99 € Voir

Cet ordinateur dédié au gaming est notamment équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 et de 16 Go de mémoire vive. L'idéal pour faire tourner vos applications de façon fluide ! Sa carte graphique, une NVIDIA GeForce RTX3070, vous permettra de disposer d'un superbe rendu de vos jeux vidéo préférés et contenus multimédias. Le HP Omen 15-en1002nf dispose également d'une caméra et d'un microphone intégrés afin que vous puissiez interagir avec vos amis et camarades de jeu en pleine partie. Un PC puissant et régulièrement disponible en promotion.

Un PC gamer MSI régulièrement en promotion

Si vous disposez d'un très bon budget et que vous voulez vous équiper avec une machine très puissante, le MSI GP76 pourrait bien vous intéresser. Ce PC portable dédié au gaming est notamment équipé d'un processeur Intel Core i7-10750H et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070. Une très belle configuration qui dispose également d'un disque dur SSD d'une capacité de 1 To pour stocker vos jeux les plus lourds comme le dernier Call of Duty : Warzone. Il dispose également d'une mémoire vive de 16 Go afin de vous aider à supporter vos applications les plus gourmandes en ressources. Habituellement disponible pour 2399 euros, ce PC Gamer MSI GP76 est parfois disponible en promotion.

MSI GP76 Leopard 10UG-260FR Boulanger 2399,00 € Voir

Rakuten 2932,99 € Voir

La Redoute 2960,99 € Voir

Cdiscount 3046,19 € Voir

Darty 3510,10 € Voir

Notez que la grande majorité de ces PC disposent du système d'exploitation Windows 10 directement intégré. Cela vous permet de profiter de votre nouvelle machine directement, sans devoir repasser à la caisse ou procéder à l'installation d'un OS. Les prix affichés peuvent évoluer rapidement en fonction de l'actualité et des stocks disponibles, alors ne tardez pas trop pour réaliser de bonnes affaires. Nous tâcherons de tenir cette page à jour régulièrement avec les meilleures offres actuelles.