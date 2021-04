Bon plan PC portable : jusqu'à 300 euros de réduction chez Darty

BON PLAN PC PORTABLE. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur portable, c'est peut-être le moment de réaliser une bonne affaire. Plusieurs références de PC portables sont actuellement en promotion sur le site de Darty avec des réductions pouvant aller jusqu'à -30%.

Difficile de s'équiper alors qu'une pandémie mondiale affecte sévèrement la production de composants informatiques. Les ordinateurs portables ne semblent cependant pas beaucoup touchés par le phénomène et restent disponibles, en plus de pouvoir profiter parfois de jolies promotions. C'est notamment le cas actuellement sur le site de Darty qui propose plusieurs bons plans sur différentes références de PC portables dont les machines ASUS et ACER. Ces dernières disposent d'une configuration assez puissante pour vous accompagner lors de vos voyages professionnels.

De belles promotions en cours sur les PC portables

Que vous soyez un étudiant ou déjà dans la vie active, ces ordinateurs portables sauront pleinement vous satisfaire de par leurs fiches techniques. Prenez par exemple le Acer Aspire A517-52G-72P7 qui est actuellement en promotion. Cet ordinateur portable embarque un processeur Intel Core i7 ainsi qu'une mémoire vive de 16 Go pour de belles performances au quotidien. Cet ordinateur est livré avec le système d'exploitation Windows 10, afin que vous puissiez en profiter directement sans devoir passer à l'achat d'une licence Windows. Niveau connectiques, le Acer Aspire A517-52G-72P7 est équipé de plusieurs ports USB afin d'y connecter vos périphériques (souris, casque, disque dur externe...). Habituellement disponible pour 1299,99 euros, ce PC portable est actuellement proposé au prix de 959,99 euros sur le site de Darty.

La marque ASUS n'est pas en reste lors de ces promotions. En témoignent les produits ASUS ZENBOOK dont deux références sont actuellement en baisses de prix très intéressantes. Le premier PC portable ASUS ZENBOOK OLED UM325UA-KG008T est notamment équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 et de 8 Go de mémoire vive, de quoi satisfaire déjà bon nombre de personnes. Il embarque également un disque dur SSD d'une capacité de 512 Go pour stocker l'ensemble de vos fichiers importants. A l'instar des autres références disponibles chez Darty, ce PC portable ASUS vous est livré avec une licence Windows 10. Au niveau des connectiques, vous disposez également de plusieurs ports USB, mais également d'un lecteur de carte Micro SD pour récupérer facilement toutes vos photos. Habituellement proposé au tarif de 1099,99 euros, ce PC portable ASUS ZENBOOK OLED UM325UA-KG008T est actuellement en promotion à 799,99 euros.

Si vous disposez d'un budget un peu plus conséquent, et que vous avez peur que cette référence ne dispose pas de caractéristiques suffisantes pour vos tâches un peu lourdes, vous serez peut-être intéressé par la gamme au dessus : le ASUS ZENBOOK OLED UX325EA-KG315T. Si cet ordinateur dispose d'un processeur un poil moins performant avec son Intel Core i5, il embarque cependant davantage de mémoire vive avec ses 16 Go de RAM. Avec son autonomie pouvant aller jusqu'à 13 heures, et son faible poids de 1,11 Kg, vous pourrez aisément l'emporter partout avec vous ! Fait assez rare pour ce prix : ce PC portable dispose également d'un écran OLED Full HD. Habituellement proposé au tarif de 1299,99 euros, le ASUS ZENBOOK OLED UX325EA-KG315T est actuellement disponible à 999,99 euros sur le site de Darty.

Ces références ne sont pas les seules en promotion. Le site de Darty propose actuellement de nombreux produits avec des baisses de prix intéressantes. Notez cependant que ces offres spéciales sont à durée limitée et que ces prix promotionnels ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles. Ne tardez donc pas trop pour réaliser de bonnes affaires, et n'hésitez pas à consulter les autres offres cumulables proposées par le site.